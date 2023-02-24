Осинькин о 2:1 с «Динамо»: «Важная победа «Крыльев» над хорошей командой, но еще ничего не решено»

Главный тренер « » оценил победу над « » (2:1).

Команды провели первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России.

— Эмоции положительные, сегодня был трудный матч на сложном поле в тяжелых погодных условиях. Все хорошо, что хорошо кончается, мы рады, что победили.

Минут 30 в первом тайме мы были близки к провалу, играли неправильно в тактическом плане, совершали нехарактерные для нас ошибки. Мы не можем быть довольны этим получасовым отрезком, но хорошо, что в концовке тайма вернулись в игру.

В перерыве пообщались, нашли силы и стали играть лучше. Второй тайм был хорошим для нас, по праву выиграли его, поэтому остается только поздравить ребят с важной победой над хорошей командой.

— Какие цели у команды в Кубке?

— Когда такое спрашивают у «Зенита» и «Спартака», то следует более однозначный ответ. Мы выкладываемся в каждом матче, до полуфинала и финала еще далеко. Мы стараемся идти от игры к игре, сегодня победили, но еще ничего не решено.

Если говорить про чемпионат: мы не в зоне комфорта, но и не в зоне стыков. Должны биться в каждом матче, в каждом стыке, по‑другому быть не может, — сказал .