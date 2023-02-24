Осинькин о 2:1 с «Динамо»: «Важная победа «Крыльев» над хорошей командой, но еще ничего не решено»

Теги Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Игорь Осинькин Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» оценил победу над «Динамо» (2:1).

Команды провели первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России.

— Эмоции положительные, сегодня был трудный матч на сложном поле в тяжелых погодных условиях. Все хорошо, что хорошо кончается, мы рады, что победили.

Минут 30 в первом тайме мы были близки к провалу, играли неправильно в тактическом плане, совершали нехарактерные для нас ошибки. Мы не можем быть довольны этим получасовым отрезком, но хорошо, что в концовке тайма вернулись в игру.

В перерыве пообщались, нашли силы и стали играть лучше. Второй тайм был хорошим для нас, по праву выиграли его, поэтому остается только поздравить ребят с важной победой над хорошей командой.

— Какие цели у команды в Кубке?

— Когда такое спрашивают у «Зенита» и «Спартака», то следует более однозначный ответ. Мы выкладываемся в каждом матче, до полуфинала и финала еще далеко. Мы стараемся идти от игры к игре, сегодня победили, но еще ничего не решено.

Если говорить про чемпионат: мы не в зоне комфорта, но и не в зоне стыков. Должны биться в каждом матче, в каждом стыке, по‑другому быть не может, — сказал Игорь Осинькин.

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