ЦСКА разгромил «Краснодар» дважды подряд. «Быки» лишь раз обыграли армейцев с 2019-го
ЦСКА нанес «Краснодару» крупное поражение второй раз подряд.
Сегодня команда Владимира Федотова выиграла в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со счетом 3:0. В Мир РПЛ армейцы 10 сентября победили со счетом 4:1.
С апреля 2019 года «быки» лишь раз обыграли ЦСКА – со счетом 1:0 15 мая 2022 года в чемпионате. На этом отрезке у них также 4 поражения и 3 ничьих.
Ответная игра четвертьфинала Фонбет Кубка России состоится 28 февраля.
Видно, что на сборах очень хорошо подготовились к этому матчу.
Ну и случилось самое главное событие сезона - Заболотный забил !