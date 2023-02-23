ЦСКА разгромил «Краснодар» дважды подряд. «Быки» лишь раз обыграли армейцев с 2019-го

ЦСКА нанес « » крупное поражение второй раз подряд.

Сегодня команда выиграла в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со счетом 3:0. В Мир армейцы 10 сентября победили со счетом 4:1.

С апреля 2019 года «быки» лишь раз обыграли – со счетом 1:0 15 мая 2022 года в чемпионате. На этом отрезке у них также 4 поражения и 3 ничьих.

Ответная игра четвертьфинала Фонбет Кубка России состоится 28 февраля.