ЦСКА разгромил «Краснодар» дважды подряд. «Быки» лишь раз обыграли армейцев с 2019-го

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Владимир Федотов Футбол

ЦСКА нанес «Краснодару» крупное поражение второй раз подряд.

Сегодня команда Владимира Федотова выиграла в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со счетом 3:0. В Мир РПЛ армейцы 10 сентября победили со счетом 4:1.

С апреля 2019 года «быки» лишь раз обыграли ЦСКА – со счетом 1:0 15 мая 2022 года в чемпионате. На этом отрезке у них также 4 поражения и 3 ничьих.

Ответная игра четвертьфинала Фонбет Кубка России состоится 28 февраля.

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14 комментариев

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Виктор Литвинов
К сожалению СНГ опять ошибся с тренером. Ничего хорошего Краснодар увы не ждет
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Виктор Литвинов
Ответ NIK7478
Уже можно делать выводы по тренеру Краснодара.
Это ноль
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0
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Иван Орлов
Ответ Aleus Marcus
Так вот про какую дорогу говорил Сафонов
Та самая друг,сразу после двух месяцев работы с новым тренером чемпионат должен был выйграть,не сдюжил чё то .фигово да?
0
-3
-3
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NIK7478
Уже можно делать выводы по тренеру Краснодара.
+2
-1
+1
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притвиц
Порадовали ребятки , а сколько еще работы впереди, столько моментов не реализовали, но игра есть , играли с удовольствием, молодцы.
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притвиц
Ответ Фёдор Кузнецов
Сафонов пенальти отбил и ещё несколько сейвов сделал
Какой он пенальти отбил, он только руку поднять успел.
+1
0
+1
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Никита Самарин
По первому тайму было видно, что команды совсем разного уровня. На ЦСКА было очень приятно смотреть, на сборах реально хорошо поработали.
+1
0
+1
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Денис Дерюжинский
Ответ Фёдор Кузнецов
Сафонов пенальти отбил и ещё несколько сейвов сделал
Не отбил, мяч в перекладину улетел
+10
0
+10
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Фёдор Кузнецов
Ответ Aleus Marcus
Так вот про какую дорогу говорил Сафонов
Сафонов пенальти отбил и ещё несколько сейвов сделал
+1
-6
-5
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Кирилл
Очень хорошая игра от ЦСКА !
Видно, что на сборах очень хорошо подготовились к этому матчу.

Ну и случилось самое главное событие сезона - Заболотный забил !
+3
0
+3
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Aleus Marcus
Так вот про какую дорогу говорил Сафонов
+6
0
+6
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Дмитрий Тихонов
"Краснодар" мучается на поле, а не играет... На это больно смотреть...
+2
0
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Alex_07.
Это было уверенно, это было красиво, это было мощно! НО НЕ РАССЛАБЛЯЕМСЯ! С победой ЦСКА, всех с праздником!❤️💙
+19
0
+19
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Сергей Никулин
Федотов ТОП
+8
0
+8
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