«Наполи» продлит контракт со Спаллетти до 2024 года. Зарплата вырастет до 2,7 млн евро

« » намерен продолжить сотрудничество с главным тренером .

По сведениям Il Mattino, клуб активирует опцию продления контракта до 2024 года. Это приведет также к увеличению зарплаты 63-летнего специалиста до 2,7 млн евро чистыми.

В будущем «Наполи» собирается обсудить со Спаллетти заключение договора на более длительный срок.

На данный момент неаполитанцы лидируют в Серии А с 15-очковым отрывом и выступают в плей-офф Лиги чемпионов.,