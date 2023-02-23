«Наполи» продлит контракт со Спаллетти до 2024 года. Зарплата вырастет до 2,7 млн евро
«Наполи» намерен продолжить сотрудничество с главным тренером Лучано Спаллетти.
По сведениям Il Mattino, клуб активирует опцию продления контракта до 2024 года. Это приведет также к увеличению зарплаты 63-летнего специалиста до 2,7 млн евро чистыми.
В будущем «Наполи» собирается обсудить со Спаллетти заключение договора на более длительный срок.
На данный момент неаполитанцы лидируют в Серии А с 15-очковым отрывом и выступают в плей-офф Лиги чемпионов.,
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