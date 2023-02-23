«Наполи» продлит контракт со Спаллетти до 2024 года. Зарплата вырастет до 2,7 млн евро

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» намерен продолжить сотрудничество с главным тренером Лучано Спаллетти.

По сведениям Il Mattino, клуб активирует опцию продления контракта до 2024 года. Это приведет также к увеличению зарплаты 63-летнего специалиста до 2,7 млн евро чистыми.

В будущем «Наполи» собирается обсудить со Спаллетти заключение договора на более длительный срок.

На данный момент неаполитанцы лидируют в Серии А с 15-очковым отрывом и выступают в плей-офф Лиги чемпионов.,

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6 комментариев

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RealJericho
Спаллетти нашел идеальный рецепт...игры
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hulk&boloto
Не понимаю этих продлений посреди сезона. Паника, что заберут? Вряд ли...
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Mairambek Jusupbekov
мало получает
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Любитель пожрать
Спагетти жжет в этом году.
+1
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Giorgi Gio
Спалетти 2.7млн, а Поттер 13млн
+7
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Иван Левин
Без вопросов, заслужил!
+3
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