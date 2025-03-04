«Бешикташ» обновил логотип к 122-летию со дня основания клуба. Турецкий флаг увеличили, на нем изменили оттенок красного
Редизайн эмблемы был приурочен к 122-й годовщине со дня основания клуба. В клубе рассказали, в чем заключаются изменения.
«Турецкий флаг, который мы с гордостью носим уже 122 года, был увеличен. Флаг на нашем логотипе приобрел более гармоничный вид в результате размещения его углов на границах черной полосы. Красный цвет на турецком флаге, изображенном на нашем гербе, был изменен на тот же оттенок, что и красный цвет на официальном турецком флаге.
Черные линии на контуре нашего герба были утолщены. Черные линии, которые были увеличены до той же толщины, что и белые, приобрели более заметный вид.
Буквы «B», «J» и «K» теперь имеют одинаковый размер, а цифры «1», «9», «0» и «3» были увеличены до одинаковой толщины, что обеспечило типографскую целостность», – говорится в пресс-релизе клуба.
Прежний логотип «Бешикташа»
Новый логотип «Бешикташа» (изображение: https://bjk.com.tr/)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий