«Бешикташ» обновил логотип к 122-летию со дня основания клуба. Турецкий флаг увеличили, на нем изменили оттенок красного

«Бешикташ» обновил клубный логотип.

Редизайн эмблемы был приурочен к 122-й годовщине со дня основания клуба. В клубе рассказали, в чем заключаются изменения.

«Турецкий флаг, который мы с гордостью носим уже 122 года, был увеличен. Флаг на нашем логотипе приобрел более гармоничный вид в результате размещения его углов на границах черной полосы. Красный цвет на турецком флаге, изображенном на нашем гербе, был изменен на тот же оттенок, что и красный цвет на официальном турецком флаге.

Черные линии на контуре нашего герба были утолщены. Черные линии, которые были увеличены до той же толщины, что и белые, приобрели более заметный вид.

Буквы «B», «J» и «K» теперь имеют одинаковый размер, а цифры «1», «9», «0» и «3» были увеличены до одинаковой толщины, что обеспечило типографскую целостность», – говорится в пресс-релизе клуба.

Прежний логотип «Бешикташа»

Новый логотип «Бешикташа» (изображение: https://bjk.com.tr/)