Индзаги на вопрос о том, является ли «Интер» фаворитом ЛЧ: «Рад слышать, это важно для клуба и фанатов. Мы движемся вперед с уверенностью»
Симоне Индзаги ответил на вопрос, является ли «Интер» фаворитом Лиги чемпионов.
Завтра «нерадзурри» сыграют с «Фейеноордом» в первом матче 1/8 финала турнира.
«Я очень рад это слышать, это очень важно для клуба, для болельщиков и всех нас, тех, кто усердно работает.
Соревноваться на трех фронтах – это большая радость, нам не нравится смотреть, как играют другие. Мы не думаем, а играем. Мы движемся вперед с большой уверенностью», – сказал главный тренер «Интера».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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