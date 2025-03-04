Индзаги на вопрос о том, является ли «Интер» фаворитом ЛЧ: «Рад слышать, это важно для клуба и фанатов. Мы движемся вперед с уверенностью»

Симоне Индзаги ответил на вопрос, является ли «Интер» фаворитом Лиги чемпионов.

Завтра «нерадзурри» сыграют с «Фейеноордом » в первом матче 1/8 финала турнира.

«Я очень рад это слышать, это очень важно для клуба, для болельщиков и всех нас, тех, кто усердно работает.

Соревноваться на трех фронтах – это большая радость, нам не нравится смотреть, как играют другие. Мы не думаем, а играем. Мы движемся вперед с большой уверенностью», – сказал главный тренер «Интера ».