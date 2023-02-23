Джонсон считает, что Райс преуспел бы в «Реале». Коул думает, что полузащита мадридцев уже укомплектована

Теги Джо Коул Вест Хэм Глен Джонсон премьер-лига Англия Лука Модрич Тони Кроос Федерико Вальверде Деклан Райс Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Футбол

Деклан Райс может покинуть «Вест Хэм» летом.

Сообщалось, что Райсом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». Бывший защитник «Ливерпуля» и «Челси» Глен Джонсон считает, что полузащитник мог бы проявить себя в мадридском «Реале».

«Деклан Райс был бы хорош для мадридского «Реала». В таких больших командах легко играть. Если бы Деклан поехал туда, он определенно преуспел бы там. У мадридского «Реала» есть стандарт и игроки, которые его поддерживают», – сказал Джонсон в интервью OLBG.

Однако Джо Коул считает, что Райс не будет нужен «Реалу», поскольку полузащита мадридцев достаточно укомплектована.

«Каждый клуб Европы будет присматриваться к Деклану из-за того, что он привносит в команду. Единственный клуб, который я бы, вероятно, исключил, это, возможно, мадридский «Реал» из-за [Тони] Крооса, [Луки] Модрича, [Федерико] Вальверде, [Орельена] Тчуамени и [Эдуардо] Камавинга. Но любому другому клубу нужен полузащитник, а Райс хорош как никто другой.

Я был на его месте. Ты сражаешься за свой клуб, хочешь выигрывать трофеи, а потом разговариваешь со своими товарищами по сборной Англии и расстраиваешься. Я уверен, Деклан хотел бы, чтобы «Вест Хэм» боролся за места в Лиге чемпионов, чтобы у клуба был новый план с новым владельцем, но в конце сезона он должен принять решение», – сказал экс-хавбек «Челси» в интервью BT Sport.

4 комментария

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Rio (BLR)
Останется в АПЛ. Не то чтоб не нужен совершенно - не нужен за те деньги что за него попросят.
Для любого английского топа - шикарная покупка на годы вперед.
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Jason Williams
Очередное британское полено
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HI MARS
Разговоры о нем идут давно.И если он действительно так хорош,его давно уже подписал бы английский топ клуб
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+2
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arsenal.ave
Райс смотрелся бы в нынешнем Реале как Гравесен в свое время, если помните такого)) То есть совсем не к месту
+6
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+5
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