Джонсон считает, что Райс преуспел бы в «Реале». Коул думает, что полузащита мадридцев уже укомплектована

Деклан Райс может покинуть «Вест Хэм» летом.

Сообщалось, что Райсом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». Бывший защитник «Ливерпуля» и «Челси» считает, что полузащитник мог бы проявить себя в мадридском «Реале».

« был бы хорош для мадридского « ». В таких больших командах легко играть. Если бы Деклан поехал туда, он определенно преуспел бы там. У мадридского «Реала» есть стандарт и игроки, которые его поддерживают», – сказал Джонсон в интервью OLBG.

Однако Джо Коул считает, что Райс не будет нужен «Реалу», поскольку полузащита мадридцев достаточно укомплектована.

«Каждый клуб Европы будет присматриваться к Деклану из-за того, что он привносит в команду. Единственный клуб, который я бы, вероятно, исключил, это, возможно, мадридский «Реал» из-за [ ] Крооса, [ ] Модрича, [Федерико] Вальверде, [Орельена] Тчуамени и [Эдуардо] Камавинга. Но любому другому клубу нужен полузащитник, а Райс хорош как никто другой.

Я был на его месте. Ты сражаешься за свой клуб, хочешь выигрывать трофеи, а потом разговариваешь со своими товарищами по сборной Англии и расстраиваешься. Я уверен, Деклан хотел бы, чтобы «Вест Хэм» боролся за места в Лиге чемпионов, чтобы у клуба был новый план с новым владельцем, но в конце сезона он должен принять решение», – сказал экс-хавбек «Челси» в интервью BT Sport.