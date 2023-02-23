«Специю» возглавил Семпличи. Контракт автоматически продлится до 2025-го, если клуб не вылетит

Теги серия А Италия Специя Леонардо Семпличи Футбол

Леонардо Семпличи назначен главным тренером «Специи».

55-летний специалист подписал контракт до конца сезона с автоматическим продлением до 30 июня 2025 года, если «Специя» не вылетит из Серии А.

Последним местом работы Семпличи был «Кальяри», из которого он был уволен в сентябре 2021 года.

В турнирной таблице Серии А «Специя» занимает 17-е место, на два очка опережая идущую в зоне вылета «Верону».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Поречный
Эх, каким прекрасным был его СПАЛ в Серии А, в Кальяри тоже было неплохо, уверен если бы не уволили после 3 тура, то и не вылетели бы. Теперь придётся побаливать за Специю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Farhodjon Kenjayev
для меня главное чтобы Шомуродов сыграл в каждом матче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий