«Специю» возглавил Семпличи. Контракт автоматически продлится до 2025-го, если клуб не вылетит

Леонардо Семпличи назначен главным тренером «Специи».

55-летний специалист подписал контракт до конца сезона с автоматическим продлением до 30 июня 2025 года, если «Специя» не вылетит из Серии А.

Последним местом работы Семпличи был «Кальяри», из которого он был уволен в сентябре 2021 года.

В турнирной таблице Серии А « » занимает 17-е место, на два очка опережая идущую в зоне вылета «Верону».