«Специю» возглавил Семпличи. Контракт автоматически продлится до 2025-го, если клуб не вылетит
Леонардо Семпличи назначен главным тренером «Специи».
55-летний специалист подписал контракт до конца сезона с автоматическим продлением до 30 июня 2025 года, если «Специя» не вылетит из Серии А.
Последним местом работы Семпличи был «Кальяри», из которого он был уволен в сентябре 2021 года.
В турнирной таблице Серии А «Специя» занимает 17-е место, на два очка опережая идущую в зоне вылета «Верону».
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