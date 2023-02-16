«Специя» уволила тренера Готти. Клуб идет 17-м с 4 поражениями в 5 последних матчах
«Специя» уволила главного тренера Луку Готти.
«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и желает ему профессиональных успехов», – говорится в заявлении клуба.
55-летний специалист возглавил «Специю» в июле 2022 года. «Специя» проиграла 4 из 5 последних матчей во всех турнирах.
В турнирной таблице Серии А клуб занимает 17-е место, на два очка опережая идущую в зоне вылета «Верону».
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