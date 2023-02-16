«Специя» уволила тренера Готти. Клуб идет 17-м с 4 поражениями в 5 последних матчах

Теги серия А Италия отставки Специя Лука Готти Футбол

«Специя» уволила главного тренера Луку Готти.

«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и желает ему профессиональных успехов», – говорится в заявлении клуба.

55-летний специалист возглавил «Специю» в июле 2022 года. «Специя» проиграла 4 из 5 последних матчей во всех турнирах.

В турнирной таблице Серии А клуб занимает 17-е место, на два очка опережая идущую в зоне вылета «Верону».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
janitor
Ответ Vatikan
Не вижу причин для увольнения
Это Италия. Причин не нужно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Vatikan
Не вижу причин для увольнения
Он и с Удинезе неплохо работал, удивлён, что его отовсюду увольняют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Groove
Ответ Vatikan
Не вижу причин для увольнения
Согласен, с тем составом что есть положение в таблице нормальное. Ещё и главная звезда Мбала давно травмирован. Видимо это эмоциональная реакция руководства на обидную ничью с Эмполи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
like a boss
Вот тебе и кодекс Готти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Не вижу причин для увольнения
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий