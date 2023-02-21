Фанат «Ювентуса» помочился на сотрудников стадиона «Специи» с трибуны. Они пожаловались в полицию

Теги Ювентус серия А Италия происшествия болельщики Специя стадионы Альберто Пикко Футбол

Инцидент с участием болельщика «Ювентуса» произошел на матче Серии А.

Двое сотрудников стадиона «Специи» – мужчина и женщина – пожаловались, что с трибуны на них брызнула струя мочи. Они дежурили под трибуной, на которой располагались болельщики туринской команды.

Работники арены «Альберто Пикко» заявили, что увидели, как один из фанатов «Юве» помочился на них сверху. «Специя» подтвердила этот инцидент.

Сотрудники стадиона обратились в полицию. Она проверит записи с системы видеонаблюдения. 

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49 комментариев

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Ильнур Хасанов
А еще Россию дикой зовут. А цивилизованные европейцы каждый раз пробивают дно.
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Interista1985
Ответ privet100
Специи так и не удалось размочить счёт в матче, а вот Юве и победил и размочил...
Намочил)))))
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Ильнур Хасанов
Итальяшки жгут ааххахаха
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Vatikan
Как они узнали, что именно это такое
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privet100
Специи так и не удалось размочить счёт в матче, а вот Юве и победил и размочил...
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romanisti89
Ответ iden prime
фанатье почто всех команд неадекваты.я вот кузьмич и то кричу подерживаю команду.но как быдло не веду себя
ну ты незнакомых людей называешь быдлом, так что ты ещё то быдло
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gukmamop
Хороший турнир и формы поддержки команды интересные
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iden prime
Ответ исянов
Комментарий удален модератором
фанатье почто всех команд неадекваты.я вот кузьмич и то кричу подерживаю команду.но как быдло не веду себя
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исянов
Комментарий удален модератором
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Кавабунга Шреддоголовый
Еще -20 очков за золотой дождь со специями
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Красно - Синий КОНЬ
Вот он "цивилизованный" запад во всей красе.
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AllOnRed
Озолотил))
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Яков Фридман
Может он от смеха обоссался?
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Александр Суходолов
Ответ Александр Миронов
А дизлайщики походу такие же как и в Европе
🙏🙏🙏🙏
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Александр Суходолов
От них больше и не чего ожидать
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Александр Суходолов
Ответ Tristan...
Хороший тамада и конкурсы интересные
😂😂😂🤣🤣🤣
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Young Anton
чет сразу каникулы в Мексике вспомнил
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Семён Жуйло
Ответ Милан. Тонали. 8.
Фанаты Интера так вообще как то раз скутер сбросили на трибуны ...
Точно. Фанаты Интера, которые скинули Скутер 22 года назад, виноваты, что среди болел Ювентуса есть идиоты.
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Tristan...
Хороший тамада и конкурсы интересные
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Заяцволк
Прошу прощения у этих невинных людей, я вообще-то в Аллегри целился. Ладно, в следующий раз придётся больше пиваса выпить, чтобы уж точно до него достать
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Андрей Ермаков
Золотой дождь
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Александр Миронов
А дизлайщики походу такие же как и в Европе
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Милан. Тонали. 8.
Фанаты Интера так вообще как то раз скутер сбросили на трибуны ...
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Милан. Тонали. 8.
Красавец ! 👍👏
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Александр Миронов
Ответ Sinister Kid
Золотой дождь🥇
🙏🙏🙏🙏😂😂😂
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