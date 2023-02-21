Фанат «Ювентуса» помочился на сотрудников стадиона «Специи» с трибуны. Они пожаловались в полицию

Инцидент с участием болельщика « » произошел на матче Серии А.

Двое сотрудников стадиона «Специи» – мужчина и женщина – пожаловались, что с трибуны на них брызнула струя мочи. Они дежурили под трибуной, на которой располагались болельщики туринской команды.

Работники арены «Альберто Пикко» заявили, что увидели, как один из фанатов «Юве» помочился на них сверху. « » подтвердила этот инцидент.

Сотрудники стадиона обратились в полицию. Она проверит записи с системы видеонаблюдения.

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