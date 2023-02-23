Чорлука о Рангнике: «Он ни с кем ни разу не поздоровался за неделю. Это смешно – приехал спасать футбол, строить сумасшедший проект. От таких людей мне деньги не нужны»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная Хорватии по футболу Ведран Чорлука Владимир Леонченко Ральф Рангник Томас Цорн Чемпионат.com Футбол

Ведран Чорлука объснил причины своего ухода из «Локомотива».

– В какой момент в команде что-то пошло не так?

– Мне все было понятно, когда я закончил карьеру и Марко меня пригласил в тренерский штаб. Уже на сборах было видно, что они просто ждут возможность уволить тренера. Может, они думали, что мы тупые.

– А по каким вещам это было видно?

– Я был в шоке от отношения к тренерам и игрокам. Рангник, который за семь дней ни с кем ни разу не поздоровался. Это вообще смешно. Он приехал спасать футбол, построить сумасшедший проект. Ну ты хотя бы скажи: «Привет, я – Ральф Рангник, я сейчас главный, все решаем». А он просто ходил где-то молча у поля.

Честно, смешно. Мне уже тогда все стало понятно. Было лучше уйти самому, чем ждать, пока меня уволят. Зачем мне это? От таких людей мне деньги не нужны. У меня были и личные причины в Хорватии, но я и без них ушел бы.

– Формально ты был тренером «Локомотива» 13 дней. Хоть что-то успел сделать за это время?

– Пообщался, на тренировках какие-то упражнения провел. Все-таки у меня уже был опыт работы в сборной Хорватии на Евро-2020. Но, честно, у меня не было мотивации, когда видел, что происходит.

За 10 дней стало понятно, что нет поддержки от этих людей, которые должны прикрывать твою спину. Нужно общаться с руководством по игрокам и усилениям, а там против тебя, считай, подкаты делают в ноги.

– Ты вообще общался с Рангником?

– Нет. Сейчас снова виделись на матчах Хорватии и Австрии (в 2022 году сборные встречались дважды на групповом этапе Лиге Наций – Sports.ru) – здороваться не стали.

– А с Цорном или Леонченко?

– Да, объяснил им свою позицию, что ухожу. Нормально поговорили, конфликта не было, – сказал бывший капитан «Локомотива».

Чорлука о стратегии «Локо» при немцах: «Кто-то за это ответит? Нет. Тренерами становились люди, о которых никто не слышал ни в России, ни в Германии»

12 комментариев

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Amalfitano
Эффективные манагеры в лице Цорна и Рангника напоминают мне историю про эффективных манагеров в лице Гайдара, Чубайса и их западных косультантов. Они тоже вроде как были большими специалистами, а в итоге быстро добили и так подыхающую экономику.
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Только Крылья
Ответ Artem Piatkov
А когда Роналду разрывал Рангника в интервью, глоры говорили что Криш плохой Вот очередное доказательство, что дело было не в нем
ну, он и Тен Хага разрывал.
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Valentin Kompaneytsev
Он приехал за деньгами, а не спасть ЛОКО. С ЛОКО наладил отношения, оставил своих помощников и укатил в Англию. Но там поняли цель приезда и на это вояж закончился.
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Пётр Зозуля
А ведь вначале этих немцев расхваливали... Вспоминать смешно
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YOKODZUMA
Ответ alexsem69
Вот интересно, они реально считали, что все тупые???)
А вы никогда с консультантами не работали? Уникальные люди (проверочное слово кал)
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Superkenguroo
Мне почему-то вспоминается Славен Билич, который Лоськова на поле так и не выпустил, а потом говорит, не знал, что у Лося рекордный сезон.
Вообще непонятно, как можно быть таким вожаком, не здороваясь и не вникая.
Результат видим.
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Тиджани Бабангида
Даже без учета очевидной обиды Чорлуки,он прав насчет Рангника и его команды. Они не дали результата
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xomamb
Ответ Artem Piatkov
А когда Роналду разрывал Рангника в интервью, глоры говорили что Криш плохой Вот очередное доказательство, что дело было не в нем
не сравнивай
там был жабогадюкинг в чистом виде, а тут хорошие люди пострадали
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alexsem69
Вот интересно, они реально считали, что все тупые???)
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Igor Shalamov
Чорлука прав на все 100
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Artem Piatkov
А когда Роналду разрывал Рангника в интервью, глоры говорили что Криш плохой

Вот очередное доказательство, что дело было не в нем
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arsenal.ave
Рангник это шарлатан, которого нельзя подпускать к футболу в принципе!
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