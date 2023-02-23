Чорлука о Рангнике: «Он ни с кем ни разу не поздоровался за неделю. Это смешно – приехал спасать футбол, строить сумасшедший проект. От таких людей мне деньги не нужны»

объснил причины своего ухода из «Локомотива».

– В какой момент в команде что-то пошло не так?

– Мне все было понятно, когда я закончил карьеру и Марко меня пригласил в тренерский штаб. Уже на сборах было видно, что они просто ждут возможность уволить тренера. Может, они думали, что мы тупые.

– А по каким вещам это было видно?

– Я был в шоке от отношения к тренерам и игрокам. Рангник, который за семь дней ни с кем ни разу не поздоровался. Это вообще смешно. Он приехал спасать футбол, построить сумасшедший проект. Ну ты хотя бы скажи: «Привет, я – , я сейчас главный, все решаем». А он просто ходил где-то молча у поля.

Честно, смешно. Мне уже тогда все стало понятно. Было лучше уйти самому, чем ждать, пока меня уволят. Зачем мне это? От таких людей мне деньги не нужны. У меня были и личные причины в , но я и без них ушел бы.

– Формально ты был тренером «Локомотива» 13 дней. Хоть что-то успел сделать за это время?

– Пообщался, на тренировках какие-то упражнения провел. Все-таки у меня уже был опыт работы в сборной Хорватии на Евро-2020. Но, честно, у меня не было мотивации, когда видел, что происходит.

За 10 дней стало понятно, что нет поддержки от этих людей, которые должны прикрывать твою спину. Нужно общаться с руководством по игрокам и усилениям, а там против тебя, считай, подкаты делают в ноги.

– Ты вообще общался с Рангником?

– Нет. Сейчас снова виделись на матчах Хорватии и Австрии (в 2022 году сборные встречались дважды на групповом этапе Лиге Наций – Sports.ru) – здороваться не стали.

– А с или ?

– Да, объяснил им свою позицию, что ухожу. Нормально поговорили, конфликта не было, – сказал бывший капитан «Локомотива».

Чорлука о стратегии «Локо» при немцах: «Кто-то за это ответит? Нет. Тренерами становились люди, о которых никто не слышал ни в России, ни в Германии»