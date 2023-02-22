Оуэн о спаде «Ливерпуля»: «Травмы, отсутствие ключевых игроков и вложений в полузащиту – причин много. Они придут в норму, подобное уже было»

Теги Ливерпуль Майкл Оуэн премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Майкл Оуэн высказался о причинах спада «Ливерпуля» в текущем сезоне.

«Такое бывает. В сезон пандемии (сезон-2019/20 – Sports.ru) «Ливерпуль» терял очки на «Энфилде» шесть раз подряд – это беспрецедентно.

Каждый болельщик «Ливерпуля» назовет разные причины. Кто-то скажет, что проблема в руководстве. Причина никогда не бывает в чем-то одном. Футбол работает по-другому.

У вас есть травмы на старте, отсутствие ключевых игроков, недостаток уверенности, возможно, недостаток вложений в полузащиту. Есть много причин, по которым происходят спады. Подобное у «Ливерпуля» было и раньше, но они пришли в норму. И они сделают это снова. Здесь слишком много хороших игроков», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» и «Реала» в эфире BT Sport.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:5. В АПЛ команда идет на 8-м месте.

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3 комментария

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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Enotaz24
Клоппа нельзя увольнять. Надо дать ему денег и возможность на перестройку. И пойдет по новой
Дать ему денег на билет домой?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Конечно все придет в норму. Но очень похоже что не в этом сезоне
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Клоппа нельзя увольнять. Надо дать ему денег и возможность на перестройку. И пойдет по новой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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