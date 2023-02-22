Ротен призвал Клоппа покинуть «Ливерпуль»: «Нужно критически оценить себя и позволить команде перестроиться без него»

Теги Жером Ротен Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Жером Ротен считает, что Юрген Клопп должен покинуть «Ливерпуль».

«Юргену Клоппу следовало бы критически оценить себя и позволить «Ливерпулю» перестроиться без него. Этот год был слишком тяжелым для него», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в программе Rothen s’enflamme.

В текущем сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда уступила мадридскому «Реалу» со счетом 2:5.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоша Петров
Ответ Инженер Управляющий
а Ротен каким боком к Ливеру относится?
Ну ты же комментарии пишешь,тоже никаким боком ни к какому клубу не относишься
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Лучше бы он ротен закрыл)
Ненавистный Ливерпуль непредсказуем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ротену заткните уже Ротен !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merlsk
Ответ Антон Фалафель
Можно и туда. Карло ведь прошел очищение Эвертоном
Дык и Клопп прошёл очищение Майнцем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Фалафель
Ответ Merlsk
Майнц
Можно и туда. Карло ведь прошел очищение Эвертоном
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merlsk
Ответ Антон Фалафель
Клоппа бы в условный Брентфорд
Майнц
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Фалафель
Клоппа бы в условный Брентфорд
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Абызов
Кальчополи - не зря же Пепка дуется)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Абызов
Лучшие дни Ливерпуля уже прошли. С Барсой - было феерично)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Мамедов
своей маме посоветуй не быть пропагандой аборта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Ответ Инженер Управляющий
а Ротен каким боком к Ливеру относится?
Ртом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арман Мартиросян
Спасибо. Думаю Ливерпуль обойдется без всяких Ротенов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
micka
Мало кто знает, что Ротен сокращённо от Ротенберг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
micka
Ответ werowolf-gears
То есть чушь про Ливерпуль могут нести только бывшие игроки Ливерпуля?
С умным видом только бывшие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Кто ему все время звонит и спрашивает его мнение?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инженер Управляющий
Ответ werowolf-gears
То есть чушь про Ливерпуль могут нести только бывшие игроки Ливерпуля?
на чушь монополии нет, но ему что, ПСЖ мало?))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Super Bock
Я считаю Мостовому тоже пора на международный уровень выходить, пусть вон на Баварию наедет, типа что у вас за тренер-сопляк ? Он играл 20 лет на высоком уровне ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
Ротен самый умный, он знает как лучше (нет) 😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJon
Тут Ливерпулю нужнее именно Клопп. Боюсь без него снова на долго они потеряются
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Иванов
На ПСЖ посмотри и там советы давай - с такими деньгами опять будут по телевизору ЛЧ смотреть).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
werowolf-gears
Ответ Инженер Управляющий
а Ротен каким боком к Ливеру относится?
То есть чушь про Ливерпуль могут нести только бывшие игроки Ливерпуля?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shigeno
Даааа, сколько же идиотов на ТВ выступает, по совместительству бывших футболистов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
По факту прав)Клопп сейчас стендапер-веселит народ на пресс-конференциях
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lev Kondratchik
А вот если подумать хотя бы чуть-чуть то можно понять, что помимо многих других минусов этой затеи, отсутствует подходящий кандидат: Тухель - безусловно классный, но токсичный; Почетино - всегда делает ставку на контрпрессинг, с чем у Ливерпуля проблемы из-за плохих кондиций; остальные - просто не уровень
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
В январе игроки сливали Клоппа, но руководству нравится как Ливерпуль играет (((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий