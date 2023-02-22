Ротен призвал Клоппа покинуть «Ливерпуль»: «Нужно критически оценить себя и позволить команде перестроиться без него»

считает, что должен покинуть « ».

«Юргену Клоппу следовало бы критически оценить себя и позволить «Ливерпулю» перестроиться без него. Этот год был слишком тяжелым для него», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в программе Rothen s’enflamme.

В текущем сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа занимает 8-е место в турнирной таблице . В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда уступила мадридскому «Реалу» со счетом 2:5.