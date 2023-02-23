Ведран Чорлука: «Выпить пива после матча – это нормально. В сборной Хорватии даже на ЧМ могли себе позволить одну-две бутылочки»

рассказал об отношении к алкоголю.

– Под конец карьеры ты стал выкладывать фотографии, как отмечаешь победы с пивом.

– Пиво… Кто его не любит? Выкладывал фотографии, потому что знал – это мой последний год. Штрафа не будет, ни одна команда меня уже не возьмет, ха-ха.

Но вообще выпить пива после матча – это нормально. Вон и в сборной даже на чемпионате мира могли себе позволить одну-две бутылочки.

– Догадываемся, чья инициатива.

– Ха-ха, конечно. Спонсоры хорошие – пиво всегда есть. Вообще, сейчас такой уровень, что никто не позволяет себе лишнего. Я не видел, чтобы на тренировки приходили в таком состоянии, что тяжело заниматься.

Все меняется, все спят стабильно. Нет такого, как раньше – выиграли и пошли праздновать. Поколение другое. Теперь все хотят, чтобы их запомнили топ-футболистами, – сказал бывший капитан « ».