Ведран Чорлука: «Выпить пива после матча – это нормально. В сборной Хорватии даже на ЧМ могли себе позволить одну-две бутылочки»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная Хорватии по футболу Ведран Чорлука алкоголь и спорт Футбол

Ведран Чорлука рассказал об отношении к алкоголю.

– Под конец карьеры ты стал выкладывать фотографии, как отмечаешь победы с пивом.

– Пиво… Кто его не любит? Выкладывал фотографии, потому что знал – это мой последний год. Штрафа не будет, ни одна команда меня уже не возьмет, ха-ха.

Но вообще выпить пива после матча – это нормально. Вон и в сборной Хорватии даже на чемпионате мира могли себе позволить одну-две бутылочки.

– Догадываемся, чья инициатива.

– Ха-ха, конечно. Спонсоры хорошие – пиво всегда есть. Вообще, сейчас такой уровень, что никто не позволяет себе лишнего. Я не видел, чтобы на тренировки приходили в таком состоянии, что тяжело заниматься.

Все меняется, все спят стабильно. Нет такого, как раньше – выиграли и пошли праздновать. Поколение другое. Теперь все хотят, чтобы их запомнили топ-футболистами, – сказал бывший капитан «Локомотива».

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11 комментариев

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Роман
Спорт и пиво это ведь так совместимы... Отсюда и результаты такие.
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kupezz
Ответ АРХАТ
"– Пиво… Кто его не любит?" Вот так фразы удивляют. Лично меня до сих пор передёргивает от вкуса пива.
Ну тут как говорится - на вкус и цвет) А так, пара бутылочек пивка после работы или бани вообще на Ура заходят и расслабляют.
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!!!Bata!!!
А 500 бутылок шампанского на 250 000 евро и это за одну ночь слабо?
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Sevuska
Не пили бы - опять бы до финала дошли 👍
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тот самый Кадрус
Даешь Чарли обратно в тренерский штаб?!!
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Roman
Ответ АРХАТ
"– Пиво… Кто его не любит?" Вот так фразы удивляют. Лично меня до сих пор передёргивает от вкуса пива.
Что предпочитаете? Водку?
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Roman
База от Чорлуки
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АРХАТ
"– Пиво… Кто его не любит?"
Вот так фразы удивляют. Лично меня до сих пор передёргивает от вкуса пива.
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Denis Rodman
Вида и Олич не дадут соврать 😁😁😁
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WhatZ
Ответ alexsem69
А кальян после игры?)
Такое только великие мастера могут себе позволить =)
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alexsem69
А кальян после игры?)
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