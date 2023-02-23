Пеп об отсутствии замен против «Лейпцига»: «Я достаточно хорош, чтобы решать, что мне делать, а что нет. Был доволен тем, что видел на поле»

объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче с « » (1:1).

Главный тренер « » высказался после первой игры 1/8 финала чемпионов.

«Если у меня есть право сделать пять замен, то это не значит, что я должен их все использовать. Я достаточно хороший тренер, чтобы решать, что мне делать, а что нет.

Я был вполне доволен тем, что видел на поле, особенно в полузащите. Конечно, я думал о том, чтобы выпустить Фила [Фодена], но в итоге решил оставить все как есть, особенно это касается обороны.

Бернарду обеспечивал надежный контроль над серединой, и нам это было нужно», – сказал Гвардиола.