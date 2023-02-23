Пеп об отсутствии замен против «Лейпцига»: «Я достаточно хорош, чтобы решать, что мне делать, а что нет. Был доволен тем, что видел на поле»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

Пеп Гвардиола объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче с «Лейпцигом» (1:1).

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался после первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если у меня есть право сделать пять замен, то это не значит, что я должен их все использовать. Я достаточно хороший тренер, чтобы решать, что мне делать, а что нет.

Я был вполне доволен тем, что видел на поле, особенно в полузащите. Конечно, я думал о том, чтобы выпустить Фила [Фодена], но в итоге решил оставить все как есть, особенно это касается обороны.

Бернарду обеспечивал надежный контроль над серединой, и нам это было нужно», – сказал Гвардиола.

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47 комментариев

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kaimussen
Ответ Я Гражданин Мира
Причём тот Гвардиол, которого Месси , бывший подопечный Гвардиола, оставил в дураках на ЧМ .
Совпадение? Не думаю. (с)
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Иван Иванов
Честно говоря, вчерашний матч меня очень сильно разочаровал.
Матчи с Арсеналом и Лейпцигом полностью подтверждают, что у Сити очень серьёзные проблемы. И это уже должно стать огромным знаком для Пепа. Всё, хватит! Нужно перестать играть в Холанда, нужно перестать экспериментировать с Эрлингом! Ну не умеет Пеп ставить классический футбол! Хорош, остановись! Возвращайся в свой стиль футбола с ложными девятками и диким прессингом! Благо, есть талантливый Альварес! Я бы ещё сказал бы, если бы был только Холанд, но ведь есть Альварес, чёрт возьми!
Если Пеп дальше пойдёт на поводу Холанда и всё что с ним связано, то может не пройти даже Лейпциг и проиграть АПЛ.
Нужно СРОЧНО возвращаться к старым настройкам!
1. Нужно ставить в старт Альвареса. Ну а Холанду сказать, чтобы он подстраивался под команду, если хочет играть. Если нет, то пусть шейхи выбирают летом между Пепом и Холандом.
2. Нужно ставить Фодена в старт, а Грилиш пусть борется с Марезом за основу.
И вот тогда снова команда побежит, начнёт прессинговать и снова будет креативить.
Когда же Пеп это поймёт, Господи!
Сейчас Пеп пытается стать и Гвардиолой, и Анчелотти одновременно! Но так не бывает! Ты либо Пеп, либо Анчелотти!
😏
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grek087
Гений современной тренерской мысли, который заново изобрёл футбол, вдохновитель сиси каки и шейхский халоп в одном лице-Гений Пеп Гвардиола доказывает на послематчевой конференции, что он достояно хорош во всем, что касается футбола. Но сыграть обыкновенно, логично, просто и на классе его команды не в состоянии даже в лучшие времена. Либо камбэки, либо на последних минутах вытащить матч, либо разнести аутсайдера 30:0… Будь проще емое! Сколько можно уже вспоминать времена Барселоны? Не будет больше такого состава никогда и ни у кого! А значит нужно подстраиваться и создавать новое. Какая-то калька сплошная вся его карьера.
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Денис Давыдов
Ответ Beckham7-23
Как быстро вы вывод сделали. Посмотрим.
Ну он уже весь сезон этот этим грешит
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Я Гражданин Мира
Я думаю не стоить не до оценивать Гвардиола.
Возможно он в этом году идёт по другому путье отличие от прошлых к победе в лиге чемпионов.
Более закрытым путьем, например как Маурино
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DolJun
Ответ Momos
Пеп начал свой путь по вырождению в позднего Маура. Появилось в действиях и решениях нерациональность и даже самодурство
у пепа чсв до небес проявлялось уже очень давно, жаль замечать это начали только сейчас
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Я Гражданин Мира
Ответ Акира_1
Символично, что победу у Гвардиолы забрал Гвардиол. 🤔
Причём тот Гвардиол, которого Месси , бывший подопечный Гвардиола, оставил в дураках на ЧМ .
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Сикарио
Будет весело, если Лейпциг и в Англии затолкает какого дурака и выстоит автобусом, вот потеха то будет))
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Сергей Штырков
Ответ Xm.md
Чел, строчащий комменты, предъявляет другому челу за комменты. Ты гений
Потому что фантикт они такие, их кумирам предъявить ничего нельзя они сразу в штыки.
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ДЖИН
Глор Мадрида не глор 3 копейки вставить про реал.)
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VuNePonimaete
Реал до начала турнира вновь не считался фаворитом, но только плей-офф началась и вот уже вновь видится картина, что Мадрид главный кандидат на заветный трофей :)
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Алексей Петров
Пеп не то что достачно хорош, он шикарен!!!
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аффтар жжёт
Ответ Momos
Пеп начал свой путь по вырождению в позднего Маура. Появилось в действиях и решениях нерациональность и даже самодурство
Тоже сразу Маур вспомнился
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Great Kerby
Ответ Николай Коровин
Ответ в стиле карпин/черчесов
Не надо Карина и Черчеса в одну компашку. Черчесов это совсем уж мрак
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Sanjar Akhmedoff
Ну да ставил на ничью по этому особо не хотел сделать замены
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d.xoxlov
Ответ The Don Killuminati
2017
Спасибо. Тогда, выходит, есть шанс красиво закольцевать пребывание Гвардиолы в клубе?)
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Slavick Nemkovsky
Ответ Beckham7-23
Как быстро вы вывод сделали. Посмотрим.
Конечно, это типично эмоциональное решение. Он наказывал игроков, которые были на поле: они должны были решать вопрос с победой любой ценой и бегать до изнеможения
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Xm.md
Ответ Иван Левин
А чего добился ты? Строчить комменты на спортсе? Это всего лишь первая игра, и та на выезде
Чел, строчащий комменты, предъявляет другому челу за комменты. Ты гений
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-2
+2
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Xm.md
Поплыл физрук
+1
-2
-1
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The Don Killuminati
Ответ d.xoxlov
А когда в последний раз "Сити" заканчивал сезон без трофеев?
2017
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Evgeny Trifonov
Ответ liverpool and barcelona fan
По идее состав ослабел у МС. Особенно позиция вингеров. Вместо челнаков Сане и Стерлинга медленные Грилиш и Марез. Да и позиция фулбеков тоже не айс.
ещё миллиард на трансферы лысому шарлатану
+3
-4
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d.xoxlov
А когда в последний раз "Сити" заканчивал сезон без трофеев?
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Любезный Коссутий
Ответ Александр Степанов
Сейчас набегут хейтеры Пепа в коменты со своими минусами. Но Гвардиола прав. В этот раз он решил так и это его полное право. Он мог выпустить 5 человек, было бы 1:1 и его бы также критиковали. Ну и учитывая, что обычно он крайне любезен с журналистами, один раз можно и резануть, в конце концов никакой катастрофы нет, есть ответный матч.
поплыл физрук. у ТХ тоже, кроме Гарначо, некого было выпускать, но он хоть что-то сделал, чтобы освежить игру.
а этот даже Альвареса не выпустил, чтобы не подчеркивать бессилие Хааланда
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1113131100
Если не пройдут Лейпциг, то Сити надо уже менять тренера. ,Если нужна ЛЧ, то подходы Пепа не работают.
Даже Клоп раньше выйграл этот трофей.
Доминировать в АПЛ , когда у тебя было три состава , это одно. А в Лч , нужно чтоб все прям сложилось ,по твоему.
Фарт ,травмы , ошибки в плей оф ,у тебя нет возможности исправить ошибки,только два матча. Если в АПЛ Сити может ещё обогнать Арсенал,так как ещё много матчей,то в ЛЧ уже релально беда. Кажется лет 10 прошло ,как Пеп не выйгрывал.
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-5
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Александр Степанов
Сейчас набегут хейтеры Пепа в коменты со своими минусами. Но Гвардиола прав. В этот раз он решил так и это его полное право. Он мог выпустить 5 человек, было бы 1:1 и его бы также критиковали. Ну и учитывая, что обычно он крайне любезен с журналистами, один раз можно и резануть, в конце концов никакой катастрофы нет, есть ответный матч.
0
-1
-1
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