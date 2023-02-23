Пеп об отсутствии замен против «Лейпцига»: «Я достаточно хорош, чтобы решать, что мне делать, а что нет. Был доволен тем, что видел на поле»
Пеп Гвардиола объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче с «Лейпцигом» (1:1).
Главный тренер «Манчестер Сити» высказался после первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Если у меня есть право сделать пять замен, то это не значит, что я должен их все использовать. Я достаточно хороший тренер, чтобы решать, что мне делать, а что нет.
Я был вполне доволен тем, что видел на поле, особенно в полузащите. Конечно, я думал о том, чтобы выпустить Фила [Фодена], но в итоге решил оставить все как есть, особенно это касается обороны.
Бернарду обеспечивал надежный контроль над серединой, и нам это было нужно», – сказал Гвардиола.
Матчи с Арсеналом и Лейпцигом полностью подтверждают, что у Сити очень серьёзные проблемы. И это уже должно стать огромным знаком для Пепа. Всё, хватит! Нужно перестать играть в Холанда, нужно перестать экспериментировать с Эрлингом! Ну не умеет Пеп ставить классический футбол! Хорош, остановись! Возвращайся в свой стиль футбола с ложными девятками и диким прессингом! Благо, есть талантливый Альварес! Я бы ещё сказал бы, если бы был только Холанд, но ведь есть Альварес, чёрт возьми!
Если Пеп дальше пойдёт на поводу Холанда и всё что с ним связано, то может не пройти даже Лейпциг и проиграть АПЛ.
Нужно СРОЧНО возвращаться к старым настройкам!
1. Нужно ставить в старт Альвареса. Ну а Холанду сказать, чтобы он подстраивался под команду, если хочет играть. Если нет, то пусть шейхи выбирают летом между Пепом и Холандом.
2. Нужно ставить Фодена в старт, а Грилиш пусть борется с Марезом за основу.
И вот тогда снова команда побежит, начнёт прессинговать и снова будет креативить.
Когда же Пеп это поймёт, Господи!
Сейчас Пеп пытается стать и Гвардиолой, и Анчелотти одновременно! Но так не бывает! Ты либо Пеп, либо Анчелотти!
😏
Возможно он в этом году идёт по другому путье отличие от прошлых к победе в лиге чемпионов.
Более закрытым путьем, например как Маурино
а этот даже Альвареса не выпустил, чтобы не подчеркивать бессилие Хааланда
Даже Клоп раньше выйграл этот трофей.
Доминировать в АПЛ , когда у тебя было три состава , это одно. А в Лч , нужно чтоб все прям сложилось ,по твоему.
Фарт ,травмы , ошибки в плей оф ,у тебя нет возможности исправить ошибки,только два матча. Если в АПЛ Сити может ещё обогнать Арсенал,так как ещё много матчей,то в ЛЧ уже релально беда. Кажется лет 10 прошло ,как Пеп не выйгрывал.