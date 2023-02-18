У Холанда 1 гол в 5 последних матчах

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил лишь один гол в 5 последних матчах.

В субботу форвард «Манчестер Сити» не отметился результативными действиями в матче против «Ноттингем Форрест» (1:1).

За последние 5 матчей Холанд забивал лишь раз – «Арсеналу» (3:1) в АПЛ.

Напомним, Холанд – лучший бомбардир сезона в Премьер-лиге, на его счету 26 голов.

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59 комментариев

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Иван Лапин
ожидаемо
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Любезный Коссутий
сдал викинг
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rigobersong
Ответ Евгений Михеев
Чемпион мира - заслуга командная. Зм и особенно зб - личная. Вроде очевидные вещи.
Конечно в МЮ такие днари его обслуживали, что роналду в одиночку все затащил:))
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Евгений Михеев
Ответ rigobersong
Ну да, куда Чемпиону Мира до этого:))
Чемпион мира - заслуга командная. Зм и особенно зб - личная.
Вроде очевидные вещи.
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dem
Ответ Владислав Бондарчук
Адаптировался под футбол Пепа))
Я думаю пеп доволен, он столько лет убивает понятие классической 9ки, а тут вдруг нарисовался, штампует и штампует голы, не даёт все замыслы реализовать.
Левандовски в своё время тоже не дал ему развернутся.
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Alex Ser
голы в лиге чемпионов важнее для золотого мяча если первые двое провалятся
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rigobersong
Ответ Qwasklop
Личными достижениями: Рон брал ЗБ и ЗМ
Ну да, куда Чемпиону Мира до этого:))
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TravenS
Лучше бы Альвареса выпускали, тот поразнообразнее играет
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Дженнифер Коннелли
Все пишут про моменты холанда, но почему молчим про безобразный эпизод фодена. Я больше пойму человека который не попал в ворота, чем того кто не принял решение находясь в одиночестве. Уверена что будь у Пепа еще один вариант на фланг, то и фоден и марез долго из лавки не вылезали бы.
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Евгений Блажес
Ответ Франческо Тотти
МС сегодня был плох, хоть и Пеп говорит обратное. В одной атаке Холланд запорол 2 момента, больше и не было, хоть он и искал. КДБ тоже очень плох, бить с любых позиций и ни разу не попасть в створ - постараться надо. МС в последние 15 минут бросил играть, вот и поплатился.
Команда в плохой вечер не создает столько моментов, плохой результат по такой игре - это да, плохая реализация - это да. Сити был плох? Ни в коем случае.
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Джамал Абакаров
сегодня Холланда вообще худшим игроком иабса признают
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Rumov
Забьет еще в нужных матчах.
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Андрей Раев
Старость. Закат карьеры. Очень жаль, перспективный игрок был
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Konstantin Meerov
Ответ Владислав Романов
лучше ставь на то, что Мудрик не забьёт, беспроигрышный вариант😁
боюсь, что поставлю и забьет )
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Qwasklop
Ответ rigobersong
Чем Мбаппе хуже Роналду в этом возрасте?:)
Личными достижениями: Рон брал ЗБ и ЗМ
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ladoga1242
Ответ redgy
Викинг начал падать от ладошки на плече, вся суть звёзд футбола..
только я обрадовался, что Стерлинг убыл, как появился новый ныряльщик. Вот только кто поведётся на нырки двухметрового бугая?
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Владислав Романов
Ответ Streetbor
Хочет затмить другую легенду АПЛ - Мудрика 🙃
Мудрик слишком хорош в своём деле😁
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Mr@k
Ответ atomio
Смешно когда сравнивают этих двух гавриков (Холланда и Мбаппе) с Месси и Роналду в их возрасте. И мизинца на их ногах не стоят.
угу, Мбаппе уже чемпион мира как бы...
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ladoga1242
Ответ Зизуха
Морковки мало ест
Морковь надо есть с жиром, иначе не усваивается витамин А. Эрлинг, видать, не в курсе.
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Владислав Романов
Разбудите меня когда он рекорд Ширера побьёт
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ladoga1242
Ответ Владислав Бондарчук
Адаптировался под футбол Пепа))
зачётная шутка! Вот только ЗП у него как у Кевина!
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Владислав Романов
Ответ Stewee
У всех бывают временные спады. Каждой машине надо проходить техосмотр.
да точно, а то у него что то хрумкать в машине стало😁
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Владислав Романов
Ответ Манюшный
Папка что-то с лазаньей начудил.
морковку после лазаньи просто хрумкать не нужно😁
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ladoga1242
Ответ космонавт на дереве
Ничего, он может в одном матче 5 забить
От таких игроков ждёшь решений, победных мячей. А не когда соперник уже раскрылся и Сити получает пространство. Холланд с этим слабенько. Навязали Пэпу полено, жаль Альвареса.
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Франческо Тотти
МС сегодня был плох, хоть и Пеп говорит обратное.
В одной атаке Холланд запорол 2 момента, больше и не было, хоть он и искал. КДБ тоже очень плох, бить с любых позиций и ни разу не попасть в створ - постараться надо. МС в последние 15 минут бросил играть, вот и поплатился.
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