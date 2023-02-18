У Холанда 1 гол в 5 последних матчах

забил лишь один гол в 5 последних матчах.

В субботу форвард « » не отметился результативными действиями в матче против «Ноттингем Форрест» (1:1).

За последние 5 матчей Холанд забивал лишь раз – «Арсеналу» (3:1) в .

Напомним, Холанд – лучший бомбардир сезона в Премьер-лиге, на его счету 26 голов.