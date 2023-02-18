У Холанда 1 гол в 5 последних матчах
Эрлинг Холанд забил лишь один гол в 5 последних матчах.
В субботу форвард «Манчестер Сити» не отметился результативными действиями в матче против «Ноттингем Форрест» (1:1).
За последние 5 матчей Холанд забивал лишь раз – «Арсеналу» (3:1) в АПЛ.
Напомним, Холанд – лучший бомбардир сезона в Премьер-лиге, на его счету 26 голов.
Вроде очевидные вещи.
Левандовски в своё время тоже не дал ему развернутся.
В одной атаке Холланд запорол 2 момента, больше и не было, хоть он и искал. КДБ тоже очень плох, бить с любых позиций и ни разу не попасть в створ - постараться надо. МС в последние 15 минут бросил играть, вот и поплатился.