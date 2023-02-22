Картавый Ник об отношении к россиянам в Латвии: «Абсолютно фантастическая страна, которой я благодарен. Там все прекрасно и замечательно, уверенно могу сказать»

Теги премьер-лига Россия женский футбол высшая лига Кипр Арис Лимасол высшая лига Латвия Метта Политика Футбол

Никита Ковальчук рассказал об отношении к россиянам в Латвии.

Блогер, известный как Картавый Ник, и основатель ФК «Картавый футбол» тренировал латвийский женский клуб «Метта», а теперь работает в академии кипрского «Ариса».

– Про ситуацию в мире нельзя не упомянуть. В Латвии были какие-то проблемы из-за вашей национальности?

– Нет. Латвия – это абсолютно фантастическая страна, которой я благодарен, она многое мне дала.

Я получил лицензию в Латвии, познакомился с большим количеством потрясающих людей. Я абсолютно уверенно могу сказать, что там все прекрасно и замечательно, – сказал Ковальчук.

11 комментариев

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Василий Питерский
Не может быть,что там все хорошо!! Я вчера телевизор смотрел, Соловьев сказал что там все плохо, замерзают, работы нет, мебель жгут что бы согреться, скоро кошек ловить будут. Соловьев врать не будет!!!
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DedSkyWalker
Ответ Mike Mission
Да всё там нормально у всех. Смотри больше Соловьёва
Причем тут Соловьёв. Т.е. нужно либо принимать сторону пропаганды Соловьева, либо свято верить пропаганде либералов. Мир не чёрно-белый
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+1
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den_is_ tru_nov
Ответ Дядя ТУРА
ясно. заплатили ему, чтоб наврал)
Он же про личный опыт сказал, что не сталкивался с русофобией. Думаешь врёт? Кто заинтересован, чтоб он соврал?
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Oleg Andrey
Ответ Mike Mission
Что за бред?
Это боты сто процентов
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-1
-1
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Mike Mission
Ответ DedSkyWalker
Интересно что скажут об этом так называемые "неграждане" этой страны
Да всё там нормально у всех. Смотри больше Соловьёва
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mike Mission
Ответ Барсик Юрана
Там как в США в 60х по отношению к неграм
Что за бред?
+3
-3
0
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Oleg Andrey
Ответ DedSkyWalker
Интересно что скажут об этом так называемые "неграждане" этой страны
За 32 года минимум язык не смогли бедные выучить с историей на 5ти листах?)
+1
-6
-5
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Красная стрела
Да чей из-за придурковатого вида за своего сошёл. 😅
+7
-5
+2
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Барсик Юрана
Там как в США в 60х по отношению к неграм
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DedSkyWalker
Интересно что скажут об этом так называемые "неграждане" этой страны
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
ясно. заплатили ему, чтоб наврал)
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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