Картавый Ник об отношении к россиянам в Латвии: «Абсолютно фантастическая страна, которой я благодарен. Там все прекрасно и замечательно, уверенно могу сказать»

Никита Ковальчук рассказал об отношении к россиянам в Латвии.

Блогер, известный как Картавый Ник, и основатель ФК «Картавый футбол» тренировал латвийский женский клуб «Метта», а теперь работает в академии кипрского « ».

– Про ситуацию в мире нельзя не упомянуть. В Латвии были какие-то проблемы из-за вашей национальности?

– Нет. Латвия – это абсолютно фантастическая страна, которой я благодарен, она многое мне дала.

Я получил лицензию в Латвии, познакомился с большим количеством потрясающих людей. Я абсолютно уверенно могу сказать, что там все прекрасно и замечательно, – сказал Ковальчук.