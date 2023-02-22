Картавый Ник об отношении к россиянам в Латвии: «Абсолютно фантастическая страна, которой я благодарен. Там все прекрасно и замечательно, уверенно могу сказать»
Никита Ковальчук рассказал об отношении к россиянам в Латвии.
Блогер, известный как Картавый Ник, и основатель ФК «Картавый футбол» тренировал латвийский женский клуб «Метта», а теперь работает в академии кипрского «Ариса».
– Про ситуацию в мире нельзя не упомянуть. В Латвии были какие-то проблемы из-за вашей национальности?
– Нет. Латвия – это абсолютно фантастическая страна, которой я благодарен, она многое мне дала.
Я получил лицензию в Латвии, познакомился с большим количеством потрясающих людей. Я абсолютно уверенно могу сказать, что там все прекрасно и замечательно, – сказал Ковальчук.
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