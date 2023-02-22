Маротта о Лукаку в запасе: «Ромелу носит на себе 103 килограмма. Он еще не готов и должен вернуться в форму»

Теги Интер серия А Италия Беппе Маротта Ромелу Лукаку Футбол

Генеральный директор «Интера» объяснил, почему Ромелу Лукаку получает мало игрового времени.

«Почему Лукаку на скамейке запасных? Ромелу приходится носить на себе 103 килограмма, он должен быть в хорошей физической форме.

Он еще не готов на 100%, а только возвращается в свою лучшую форму. Мы ожидаем, что Ромелу добьется больших успехов во второй части сезона», – сказал Беппе Маротта.

Лукаку остался в запасе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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9 комментариев

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Joey Ramone
Ответ Sevuska
Из них 23 кг колбасного изделия . Итого 80 кг при его росте это идеальный вес 👍
мамкин юморист
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Tigo_Volchara93
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Чёрный тюльпан
Ответ Sevuska
Из них 23 кг колбасного изделия . Итого 80 кг при его росте это идеальный вес 👍
Он вообще когда-то такой вес делал в профессиональной карьере (Андерлехт всё таки в расчёт не берём)? Мне кажется, что даже у Конте он был где-то в диапазоне от 88 до 93 кг. Это вполне рабочий для него вес, который реально не сказывается на игре.
+1
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Михаил Максаков
Валера шокирован
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Алексей Ненахов
А у Лукаку три руки он может хлопать и дзюбить
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Ебздрогыч
Это все третья нога!
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Sevuska
Из них 23 кг колбасного изделия .
Итого 80 кг при его росте это идеальный вес 👍
+4
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Ебздрогыч
Центнерофорвард!
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-2
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Инженер Управляющий
а ведь есть и между ног ещё!
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