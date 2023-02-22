Маротта о Лукаку в запасе: «Ромелу носит на себе 103 килограмма. Он еще не готов и должен вернуться в форму»

Генеральный директор « » объяснил, почему получает мало игрового времени.

«Почему Лукаку на скамейке запасных? Ромелу приходится носить на себе 103 килограмма, он должен быть в хорошей физической форме.

Он еще не готов на 100%, а только возвращается в свою лучшую форму. Мы ожидаем, что Ромелу добьется больших успехов во второй части сезона», – сказал .

Лукаку остался в запасе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.