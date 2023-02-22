Дзюба, Пиняев, Лантратов, Смольников и Камано – в старте «Локомотива» на матч со «Спартаком»

Нападающий « » Артем Дзюба с первой минуты выйдет на матч против « ».

Воспитанник красно-белых дебютирует в составе железнодорожников в четвертьфинальной игре Фонбет Кубка России.

Также главный тренер выпустит следующих футболистов:

Вратарь: ;

Защитники: , Иван Кузьмичев, Станислав Магкеев, Игорь Смольников;

Полузащитники: Даниил Куликов, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Франсуа Камано, Сергей Пиняев;

Нападающий: Артем Дзюба.

«Локомотив» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 20:00