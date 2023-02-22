Дзюба, Пиняев, Лантратов, Смольников и Камано – в старте «Локомотива» на матч со «Спартаком»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Игорь Смольников Илья Лантратов Дмитрий Баринов Франсуа Камано Михаил Галактионов Максим Ненахов Даниил Куликов Станислав Магкеев Сергей Пиняев Иван Кузьмичев Артем Карпукас Футбол

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба с первой минуты выйдет на матч против «Спартака».

Воспитанник красно-белых дебютирует в составе железнодорожников в четвертьфинальной игре Фонбет Кубка России.

Также главный тренер Михаил Галактионов выпустит следующих футболистов:

Вратарь: Илья Лантратов;

Защитники: Максим Ненахов, Иван Кузьмичев, Станислав Магкеев, Игорь Смольников;

Полузащитники: Даниил Куликов, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Франсуа Камано, Сергей Пиняев;

Нападающий: Артем Дзюба.

«Локомотив» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жаргал Шадапов
Ответ selso99
Один легионер, у Спартака вообще ноль.
Скоро будет под типу чемпионата Беларуси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ uragan
Спартак в основе без легионеров. Зинитушка без россиян сможет выйти на поле в следующем матче.
Как лицемерно было 15 лет дрочить на шахтёр , на их модель , называть лучшим клубом восточной Европы ))) ( хотя это было так ) и гнать на Зенит когда он избрал такую же модель
К слову Зенит всего на один раз меньше шахтёра был в плей офф лч, Спартак жалкий один раз , за всю свою «богатую» историю )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Буйный
Ответ Dan Kennedy
Тоже удивился, минимум Кейта Бальде ожидал увидеть в старте. Тавареш и Дуарте на лавке скорее хороший знак, т.к. Денисов и Хлусевич были основными игроками в первой половине сезона, а зачем рушить то, что строил в первой части сезона. В остальном оптимальный состав, кроме может Чернова. Это нормально, но и выходу Маслова не удивился бы.
Максименко в воротах гарантия 2 , 3 гола будет пропущено
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
San9
Ответ uragan
Спартак в основе без легионеров. Зинитушка без россиян сможет выйти на поле в следующем матче.
Когда нечем гордиться, остается только считать легионеров на поле 🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Посторонним В
Ответ Dan Kennedy
Шутишь? У них 6 матчей дисквалификации после матча с Зенитом, за драку. У Зенита такие же у Родригау, Вильмара и Малкома.
Склероз)) Забыл, Думал это в чемпе было))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Artem Piatkov
Динамо Киев без легионеров (в довоенное время) выходил в 1/8 ЛЕ Спартаку такое и не снилось, а вы про Зенит И это всего лишь Кубок кстати Вы без легов даже в топ-10 РПЛ не попадёте)) Везде Промес с Мозесом вас вытаскивали, да и Шамар когда играл, забивал важные мячи
Особенно Мозес, который три игры сыграл.
Наверное еще Кейта, Тавареш, Рыбусь, Мартинс и Дуарте ключевыми гроками были)

У нас из легионеров в старте чаще всего играли Шамар и Промес, остальные основные игроки россияне были.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Посторонним В
Селихова Соблева и Шамара нет даже в запасе... Что то случилось?
Шутишь? У них 6 матчей дисквалификации после матча с Зенитом, за драку.

У Зенита такие же у Родригау, Вильмара и Малкома.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Ответ uragan
Спартак в основе без легионеров. Зинитушка без россиян сможет выйти на поле в следующем матче.
Динамо Киев без легионеров (в довоенное время) выходил в 1/8 ЛЕ
Спартаку такое и не снилось, а вы про Зенит
И это всего лишь Кубок кстати

Вы без легов даже в топ-10 РПЛ не попадёте))
Везде Промес с Мозесом вас вытаскивали, да и Шамар когда играл, забивал важные мячи
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Novak
Ненахов на левом фланге может играть. Он скорее всего и будет сегодня слева.
А, ну или так, спасибо.
Даже на сайте глянул одном, там как раз слева Ненахов. Пиняев, кстати, слева походу, а Камано справа. Впрочем могут по ходу игры меняться. Посмотрим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Абаскаль супер, одни россияне, и больше молодых. Кто больше делает для России. Вопрос закрыт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Прокофьев
Ответ selso99
Один легионер, у Спартака вообще ноль.
Правильно, надеюсь и завтра ЦСКА с Краснодаром тоже самое сделают. Если чиновники от спорта не хотят беречь спортсменов хотя исключение из еврокубков явно оставило окна весной для кубка России, то пусть тренера хоть легионеров поберегут а наши парни хоть имеют представление о том что их ждёт при игре в -15
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mburenyuk@icloud.com
Вообще российский профессиональный союз возглавляют люди , случайные , которые довели футбол до банкротства...! Пример: матчи Кубка России проходят в Москве при -15*С ..! Вопрос болельщиков много будет ..? Здоровье футболистов этих господ не интересует...? Сколько можно издеваться над отечественным футболом..? Вообще-то футбол летний вид спорта...!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Novak
Ответ Dan Kennedy
Смольникова, кстати, так и думал что в том числе для укрепления левого фланга подписали. Хотя там вроде и Живоглядов может сыграть, тогда о нем в первую очередь думал. Вроде у Локо сейчас слева как раз один Тикнизян. На дуэль Пиняева с Денисовым будет интересно глянуть, как и Камано с Хлусевичем. Еще в центре должна быть рубка.
Ненахов на левом фланге может играть. Он скорее всего и будет сегодня слева.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Zorin
Вперёд Спартак за победой!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Смольникова, кстати, так и думал что в том числе для укрепления левого фланга подписали. Хотя там вроде и Живоглядов может сыграть, тогда о нем в первую очередь думал. Вроде у Локо сейчас слева как раз один Тикнизян.

На дуэль Пиняева с Денисовым будет интересно глянуть, как и Камано с Хлусевичем. Еще в центре должна быть рубка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пинающий Достоинства
Хоть состав человеческий, а не этот «немецкий»
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Посторонним В
Ответ selso99
Один легионер, у Спартака вообще ноль.
Селихова Соблева и Шамара нет даже в запасе... Что то случилось?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
uragan
Спартак в основе без легионеров. Зинитушка без россиян сможет выйти на поле в следующем матче.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pok_Toholo
Что за казашонок у спартака?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ selso99
Один легионер, у Спартака вообще ноль.
Тоже удивился, минимум Кейта Бальде ожидал увидеть в старте.

Тавареш и Дуарте на лавке скорее хороший знак, т.к. Денисов и Хлусевич были основными игроками в первой половине сезона, а зачем рушить то, что строил в первой части сезона.

В остальном оптимальный состав, кроме может Чернова. Это нормально, но и выходу Маслова не удивился бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
1 легионер на две команды,зачет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ovsyankin
Худяков вообщем свободен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
раскаявшийся жиробас
Наконец нормальный вратарь в старте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Войтович
Ответ selso99
Один легионер, у Спартака вообще ноль.
Кайф же
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
selso99
Один легионер, у Спартака вообще ноль.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий