Дзюба, Пиняев, Лантратов, Смольников и Камано – в старте «Локомотива» на матч со «Спартаком»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба с первой минуты выйдет на матч против «Спартака».
Воспитанник красно-белых дебютирует в составе железнодорожников в четвертьфинальной игре Фонбет Кубка России.
Также главный тренер Михаил Галактионов выпустит следующих футболистов:
Вратарь: Илья Лантратов;
Защитники: Максим Ненахов, Иван Кузьмичев, Станислав Магкеев, Игорь Смольников;
Полузащитники: Даниил Куликов, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Франсуа Камано, Сергей Пиняев;
Нападающий: Артем Дзюба.
К слову Зенит всего на один раз меньше шахтёра был в плей офф лч, Спартак жалкий один раз , за всю свою «богатую» историю )))
Наверное еще Кейта, Тавареш, Рыбусь, Мартинс и Дуарте ключевыми гроками были)
У нас из легионеров в старте чаще всего играли Шамар и Промес, остальные основные игроки россияне были.
У Зенита такие же у Родригау, Вильмара и Малкома.
Спартаку такое и не снилось, а вы про Зенит
И это всего лишь Кубок кстати
Вы без легов даже в топ-10 РПЛ не попадёте))
Везде Промес с Мозесом вас вытаскивали, да и Шамар когда играл, забивал важные мячи
Даже на сайте глянул одном, там как раз слева Ненахов. Пиняев, кстати, слева походу, а Камано справа. Впрочем могут по ходу игры меняться. Посмотрим.
На дуэль Пиняева с Денисовым будет интересно глянуть, как и Камано с Хлусевичем. Еще в центре должна быть рубка.
Тавареш и Дуарте на лавке скорее хороший знак, т.к. Денисов и Хлусевич были основными игроками в первой половине сезона, а зачем рушить то, что строил в первой части сезона.
В остальном оптимальный состав, кроме может Чернова. Это нормально, но и выходу Маслова не удивился бы.