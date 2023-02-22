Макманаман о поражении «Ливерпуля»: «Ошибки в 4 последних голах – настоящий фильм ужасов. Команда просто разорвана на части»

Теги Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Стив Макманаман Футбол

Стив Макманаман прокомментировал победу «Реала» над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала на «Энфилде» «Реал» одержал победу со счетом 5:2, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2.

«Думаю, итог [противостояния] уже подведен. [«Ливерпуль»] абсолютно разорван на части. Их снова поймали в центре поля, а когда Бензема получает мяч в той позиции, в которой он оказался, он становится самым крутым человеком на планете. Три игроки побежали в одну сторону, и он просто положил [мяч в ворота]. Еще один гол в коллекцию.

Пропустить пять мячей на «Энфилде», выигрывая со счетом 2:0… Ошибки в последних четырех [пропущенных] голах – это будет настоящий фильм ужасов для игроков, когда они будут вспоминать это. Мучительный опыт», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Реала» в эфире BT Sport.

Ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» пройдет 15 марта.

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6 комментариев

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Михо
Почему же только ошибки Ливерпуля, еще и прекрасная игра Реала. На мой вкус лучший гол это как Модрич вложил просто мяч в голову Милитао, после этого Ливер поплыл
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Андрей Хенто
Ответ Glukinho
Ну и вратарь получше, а также хороший тренер и нормальный президент...
Алиссон столько раз выручал Ливерпуль, что я бы не стал уничтожать его за ошибку. Клопп вернул Ливерпуль на вершину мирового футбола, увольнение будет роковой ошибкой для команды.
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Glukinho
Ответ Андрей Хенто
Ливерпулю просто необходимо усиление линии полузащиты и добротный опорник, ну и качественный центральный защитник, потому что Конате слишком часто травмирован.
Ну и вратарь получше, а также хороший тренер и нормальный президент...
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Темирлан Шаваев
Хоть я и болельщик Барселоны, но полностью согласен с тем что Реал выйграл заслужено. Да может им повезло ведь всë что летело в створ залетало. Да и был очень спорный момент с Нуньесом в штрафной Реала. Но Ливерпуль после 30 минутой очень блекло выглядела, а Реал наоборот набирал обороты. И уже наверное можно говорить что Реал в четвертьфинале.
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Андрей Хенто
Ливерпулю просто необходимо усиление линии полузащиты и добротный опорник, ну и качественный центральный защитник, потому что Конате слишком часто травмирован.
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белошип
И ни слова про пенку,зато местные шуты забомбили весь спортс)
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