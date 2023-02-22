Макманаман о поражении «Ливерпуля»: «Ошибки в 4 последних голах – настоящий фильм ужасов. Команда просто разорвана на части»
Стив Макманаман прокомментировал победу «Реала» над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом матче 1/8 финала на «Энфилде» «Реал» одержал победу со счетом 5:2, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2.
«Думаю, итог [противостояния] уже подведен. [«Ливерпуль»] абсолютно разорван на части. Их снова поймали в центре поля, а когда Бензема получает мяч в той позиции, в которой он оказался, он становится самым крутым человеком на планете. Три игроки побежали в одну сторону, и он просто положил [мяч в ворота]. Еще один гол в коллекцию.
Пропустить пять мячей на «Энфилде», выигрывая со счетом 2:0… Ошибки в последних четырех [пропущенных] голах – это будет настоящий фильм ужасов для игроков, когда они будут вспоминать это. Мучительный опыт», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Реала» в эфире BT Sport.
Ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» пройдет 15 марта.
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