«Позор РФС, людям кто-то отключает голову. Неужели непонятно, что в феврале и марте еще зима в России?» Белоголовцев о матче «Локо» – «Спартак»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Сергей Белоголовцев Здоровье Футбол

Актер Сергей Белоголовцев недоволен проведением матча «Спартака» с «Локомотивом» в мороз.

– «Спартак» сегодня – абсолютный фаворит в матче с «Локомотивом». Команда на прекрасном ходу. Промес, может, даже сегодня в заявку не попадет.

«Спартак» в прекрасном состоянии, наконец-то есть гармония в команде, которой не было сто лет. Это не может не радовать, Абаскаль прекрасен. Сегодня команда будет выкладываться за тренера.

В чемпионате «Спартак» не сможет обыграть «Зенит» из-за бразильцев, а за Кубок России можно сражаться. «Зенит», возможно, махнет на Кубок рукой, а красно-белые зацепят этот трофей. Это очень нужно команде.

– Не надо ли переносить матч из-за погоды?

– Не надо было назначать игру на такое время. Мне кажется, людям из РФС кто-то отключает голову. Неужели непонятно, что в феврале и марте еще зима в России.

Есть риск, что у футболистов возникнут проблемы с легкими, с ногами, руками. Такое ощущение, что людям все равно. Меня, как болельщика, как бывшего спортсмена, эта ситуация оскорбляет. Какое-то пренебрежение к футболистам. Это позор РФС, – сказал Белоголовцев.

«Локомотив» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergspartak
Ответ Serp57
Да футболисты то сыграют, а каково зрителям????
что одеться не во что? я сам зритель и не парюсь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergspartak
Уефа разрешает же до минус 15. Че ныть то? Тем более в нашей стране есть подогревы у полей, на поле около нуля при подогреве. Термобелье одел и вперед. Некоторые вон без перчаток играют вообще, так что че ныть, замерз - оденься
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Шелудков
Ответ Алексей Степанов
В Москве может и в апреле зима придти,да и в октябре она приходит. По мнению этого Белоголовцева 40 игр с мая по сентябрь играть?
Ну мне кажется на субботу можно было смело переносить матч, всего 4 дня, а разница между -13 и +2 ощутимая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olander
Ответ Сергей Спартакович
какова вероятность мороза в феврале,и апреле-октябре?
Смешно. То есть, играть РПЛ с Кубком можно только апрель-середина мая и с середины июля по октябрь при нормальных отношениях с УЕФА. Правильно? То есть, 6 уикендов весной и 14 летом-осенью.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ Злодей Спб
Почему тема зимы и низких температур не подымалась (упорно игнорировалась) при обсуждении матча ФК Зенит в Ульяновске на говностадионе с говнополем? А тут матч в столице, на вполне современном стадионе поле и с подогревом - заныли десятки "экспертов". Почему такие двойные стандарты?
Потому что ту гадость сами для себя питерские управители сделали. а здесь нагадили другим...да и играют сегодня в мороз. а что будет в Ульяновске еще неизвестно.... Так понятно, земляк вредителей....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ Владимир Молявин
Раньше играли и сегодня сыграют. Ничего страшного не произойдёт.
Раньше зад газетой вытерали...тьфу...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Это не люди, а типы из одного города с одним клубом, которые от вседозволенности и безнаказанности только лизать могут пятую точку своему земляку по Шевчуку...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serp57
Ответ Владимир Молявин
Раньше играли и сегодня сыграют. Ничего страшного не произойдёт.
Да футболисты то сыграют, а каково зрителям????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serp57
Ответ Виктор
Белоголовцеву об этом неизвестно. Сектант же...
Но сейчас то не играют, и не известно когда будут играть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чётко_как_чечётка
Ответ mot1v
В еврокубках так же уже играли в середине февраля.
Нееее, ты что??? Головой думать не принято. Ты обязан написать что-то в духе А КОГДА СОСТАВЛЯЛИ КАЛЕНДАРЬ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО В ФЕВРАЛЕ ЗИМА и собрать лайки. Мы после перехода на осень-весна сместили тура 3, зато с ЕК стало удобнее, а не как раньше, занял еврокубковое место и чуть ли не через год в них стартовал.
Сам отношусь нейтрально-положительно.
Не знаю как там с ФНЛ, но если они летом не делали перерыв на Евро или ЧМ, то на них этот переход явно сказался отрицательным образом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Помнится еще весна-осень было и ЦСКА играл в кубке в -30 кажется с Москвой, была такая команда, но самое забавное играли Карвальо с Вагнером Лавом, которые говорили типа в холодильнике теплей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ ivica_sprut
ну и? календарь ЕК составлен с учётом среднеевропейской погоды, из-за России его менять не собираются. другое дело, когда составляют календарь внутренних соревнований, с учётом СВО и погодных условий, их не брали в рассчет. почему?
потому что составителям похер на игроков
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivica_sprut
Ответ Виктор
Белоголовцеву об этом неизвестно. Сектант же...
ступид, читай комментарий ниже
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ mot1v
В еврокубках так же уже играли в середине февраля.
в европе погода мягче
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivica_sprut
Ответ mot1v
В еврокубках так же уже играли в середине февраля.
ну и? календарь ЕК составлен с учётом среднеевропейской погоды, из-за России его менять не собираются. другое дело, когда составляют календарь внутренних соревнований, с учётом СВО и погодных условий, их не брали в рассчет. почему?
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
В московском марте хотя бы -12..15 большая редкость. Но не в феврале
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivica_sprut
так в РФС работают люди без головы. специфика управленцев в России
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Раньше играли и сегодня сыграют. Ничего страшного не произойдёт.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ Алексей Степанов
В Москве может и в апреле зима придти,да и в октябре она приходит. По мнению этого Белоголовцева 40 игр с мая по сентябрь играть?
С марта по ноябрь вполне возможно.и почему -40?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lemming
А в Лужниках ужин, гречу с чаем и пледами дают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Хотелось бы ,что бы такие слова звучали во время перехода на систему осень-весна.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гол в девятину
Нормальная погода для футбола на современном стадионе.В РПЛ газоны все с подогревом.Все что до -15 можно играть, главное чтобы стадион не продувало
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Спартакович
Ответ Алексей Степанов
В Москве может и в апреле зима придти,да и в октябре она приходит. По мнению этого Белоголовцева 40 игр с мая по сентябрь играть?
какова вероятность мороза в феврале,и апреле-октябре?
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чётко_как_чечётка
После фразы "Спартак на ходу", не стал читать. На каком ходу, когда первый официальный матч после долгого перерыва?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Злодей Спб
Почему тема зимы и низких температур не подымалась (упорно игнорировалась) при обсуждении матча ФК Зенит в Ульяновске на говностадионе с говнополем? А тут матч в столице, на вполне современном стадионе поле и с подогревом - заныли десятки "экспертов". Почему такие двойные стандарты?
Потому, что Зенит больше волновало отсутствие дисквалификации Промеса.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий