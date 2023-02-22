«Позор РФС, людям кто-то отключает голову. Неужели непонятно, что в феврале и марте еще зима в России?» Белоголовцев о матче «Локо» – «Спартак»

Актер Сергей Белоголовцев недоволен проведением матча « » с « » в мороз.

– «Спартак» сегодня – абсолютный фаворит в матче с «Локомотивом». Команда на прекрасном ходу. Промес, может, даже сегодня в заявку не попадет.

«Спартак» в прекрасном состоянии, наконец-то есть гармония в команде, которой не было сто лет. Это не может не радовать, Абаскаль прекрасен. Сегодня команда будет выкладываться за тренера.

В чемпионате «Спартак» не сможет обыграть « » из-за бразильцев, а за Кубок России можно сражаться. «Зенит», возможно, махнет на Кубок рукой, а красно-белые зацепят этот трофей. Это очень нужно команде.

– Не надо ли переносить матч из-за погоды?

– Не надо было назначать игру на такое время. Мне кажется, людям из РФС кто-то отключает голову. Неужели непонятно, что в феврале и марте еще зима в России.

Есть риск, что у футболистов возникнут проблемы с легкими, с ногами, руками. Такое ощущение, что людям все равно. Меня, как болельщика, как бывшего спортсмена, эта ситуация оскорбляет. Какое-то пренебрежение к футболистам. Это позор , – сказал Белоголовцев.

«Локомотив» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 20:00