«Позор РФС, людям кто-то отключает голову. Неужели непонятно, что в феврале и марте еще зима в России?» Белоголовцев о матче «Локо» – «Спартак»
Актер Сергей Белоголовцев недоволен проведением матча «Спартака» с «Локомотивом» в мороз.
– «Спартак» сегодня – абсолютный фаворит в матче с «Локомотивом». Команда на прекрасном ходу. Промес, может, даже сегодня в заявку не попадет.
«Спартак» в прекрасном состоянии, наконец-то есть гармония в команде, которой не было сто лет. Это не может не радовать, Абаскаль прекрасен. Сегодня команда будет выкладываться за тренера.
В чемпионате «Спартак» не сможет обыграть «Зенит» из-за бразильцев, а за Кубок России можно сражаться. «Зенит», возможно, махнет на Кубок рукой, а красно-белые зацепят этот трофей. Это очень нужно команде.
– Не надо ли переносить матч из-за погоды?
– Не надо было назначать игру на такое время. Мне кажется, людям из РФС кто-то отключает голову. Неужели непонятно, что в феврале и марте еще зима в России.
Есть риск, что у футболистов возникнут проблемы с легкими, с ногами, руками. Такое ощущение, что людям все равно. Меня, как болельщика, как бывшего спортсмена, эта ситуация оскорбляет. Какое-то пренебрежение к футболистам. Это позор РФС, – сказал Белоголовцев.
Сам отношусь нейтрально-положительно.
Не знаю как там с ФНЛ, но если они летом не делали перерыв на Евро или ЧМ, то на них этот переход явно сказался отрицательным образом.