Салах, Байчетич, Нуньес и Гакпо – в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом»
«Ливерпуль» объявил стартовый состав на первый матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
С первых минут матч на «Энфилде» начнут: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Стефан Байчетич, Джордан Хендерсон, Дарвин Нуньес, Мохамед Салах и Коди Гакпо.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Бензема, Винисиус, Камавинга – в старте «Реала» на матч с «Ливерпулем», Кроос – в запасе
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