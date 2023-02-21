Салах, Байчетич, Нуньес и Гакпо – в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом»

« » объявил стартовый состав на первый матч с « » в 1/8 финала .

С первых минут матч на «Энфилде» начнут: , Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес, ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Стефан Байчетич, Джордан Хендерсон, Дарвин Нуньес, Мохамед Салах и Коди Гакпо.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Бензема, Винисиус, Камавинга – в старте «Реала» на матч с «Ливерпулем», Кроос – в запасе