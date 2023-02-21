Салах, Байчетич, Нуньес и Гакпо – в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом»

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«Ливерпуль» объявил стартовый состав на первый матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

С первых минут матч на «Энфилде» начнут: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Стефан Байчетич, Джордан Хендерсон, Дарвин Нуньес, Мохамед Салах и Коди Гакпо.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Бензема, Винисиус, Камавинга – в старте «Реала» на матч с «Ливерпулем», Кроос – в запасе

20 комментариев

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sinkindragon@gmail.com
Ответ Юрий Р.
Никогда не знаешь, что можно ожидать от Гомеза в основе.
зависит от формы Аллисона и Ван Дайка
0
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Маноло Санчи́с
Трент, Гомес...Это прям подарок для Винисиуса))
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Leo
В очередной раз ливерпуль без шансов отлетит от Реала. В этой паре нет интриги
0
-1
-1
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LostHeaven
Ответ Liverpool_YNWA
С Ман Сити тоже самое говорили
а с атлетико мадрид?
0
0
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Mekan Meraki
Ответ Liverpool735
Комментарий удален модератором
🏆🏆 спасибо что играли с 👑 👑
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Baky jorayev
Ответ Юрий Р.
Скорее материться!!!
У меня уже под рукой валерьянка
0
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Liverpool735
Ответ Mekan Meraki
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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Mekan Meraki
Ответ Liverpool735
Фууууууух! Нуньес!!! Слава Богу. Разорвем реал. Аминь
Комментарий удален модератором
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Юрий Р.
Ответ orelik_1987
Этот чувак знает как заставить людей нервничать!
Скорее материться!!!
0
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orelik_1987
Ответ Юрий Р.
Никогда не знаешь, что можно ожидать от Гомеза в основе.
Этот чувак знает как заставить людей нервничать!
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Mega-Torres
Ответ Юрий Р.
Никогда не знаешь, что можно ожидать от Гомеза в основе.
Как раз таки хорошо знаешь😬
+2
0
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Stivi M.D.
Удачи Ливерпулю! Пора наверстывать сезон
+2
-1
+1
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Liverpool_YNWA
Ответ kotopandych
С Гомесом в защите можно даже не включать
С Ман Сити тоже самое говорили
+6
0
+6
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анас назаралиев
Ответ Liverpool735
Фууууууух! Нуньес!!! Слава Богу. Разорвем реал. Аминь
да омин
+2
0
+2
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afonya1988
Реал победа 1-3
0
-4
-4
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Tahir Turk
Как бы хотелось, чтобы байчетич сегодня выступил на уровне Беллингема,чтобы закрыть этот вопрос) вперёд, Ливерпуль!
+3
0
+3
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kotopandych
С Гомесом в защите можно даже не включать
+9
-2
+7
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Сеиль Алмабек
Ответ Юрий Р.
Никогда не знаешь, что можно ожидать от Гомеза в основе.
😩
+1
0
+1
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Юрий Р.
Никогда не знаешь, что можно ожидать от Гомеза в основе.
+25
0
+25
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LiverpoolUA
Да поможет нам чудо!
+3
-1
+2
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Liverpool735
Фууууууух! Нуньес!!! Слава Богу. Разорвем реал. Аминь
+20
-3
+17
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Deni Magician
3 месяца ждал ))
+9
-1
+8
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