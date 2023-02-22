Индзаги о «Порту»: «Очень сильная команда, но «Интер» полон уверенности Мы вышли из тяжелейшей группы»

высказался в преддверии матча «Интера» с «Порту» в 1/8 финала чемпионов.

«Перед стартом 1/8 финала мы полны уверенности. Это было невероятное путешествие. Мы вышли из тяжелейшей группы: на бумаге никто не хотел попасть в компанию к «Барселоне» и «Баварии».

Консейсау хорошо организовал « » и проделал отличную работу. Это очень сильная команда.

Со стартовым составом еще не определились. Есть сомнения не только по атаке, но и по полузащите и защите. Работа тренера – выбрать состав исходя из того, что лучше для команды», – сказал главный тренер « ».