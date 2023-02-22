Индзаги о «Порту»: «Очень сильная команда, но «Интер» полон уверенности Мы вышли из тяжелейшей группы»

Теги Интер Симоне Индзаги Порту Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги высказался в преддверии матча «Интера» с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Перед стартом 1/8 финала мы полны уверенности. Это было невероятное путешествие. Мы вышли из тяжелейшей группы: на бумаге никто не хотел попасть в компанию к «Барселоне» и «Баварии».

Консейсау хорошо организовал «Порту» и проделал отличную работу. Это очень сильная команда. 

Со стартовым составом еще не определились. Есть сомнения не только по атаке, но и по полузащите и защите. Работа тренера – выбрать состав исходя из того, что лучше для команды», – сказал главный тренер «Интера».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Супонинский
Не вышли , а тупо отскочили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан. Тонали. 8.
Удачи Интеру !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Opelrus
Индзаги и Консейсау же вместе играли и выигрывали Скудетто с Лацио)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Игра должна быть интересной. Удачи Интернационале!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий