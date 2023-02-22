Джеррард о «Ливерпуле» и 2:5 от «Реала»: «Вот где настоящая проверка. Нужно покопаться в себе»

оценил разгром «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в матче 1/8 финала чемпионов.

«Вот где настоящая проверка. « » идеально начал, но после этого « » вошел в игру и доминировал над ним.

В любой команде, пропустившей пять мячей, нужно разбираться с произошедшим. Предстоит немного покопаться в себе.

Мы говорим об истинном величии. Модрич и Бензема, например, выступают на совершенно другом уровне, чем большинство других игроков», – сказал экс-капитан «Ливерпуля».