Джеррард о «Ливерпуле» и 2:5 от «Реала»: «Вот где настоящая проверка. Нужно покопаться в себе»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стивен Джеррард оценил разгром «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вот где настоящая проверка. «Ливерпуль» идеально начал, но после этого «Реал» вошел в игру и доминировал над ним.

В любой команде, пропустившей пять мячей, нужно разбираться с произошедшим. Предстоит немного покопаться в себе.

Мы говорим об истинном величии. Модрич и Бензема, например, выступают на совершенно другом уровне, чем большинство других игроков», – сказал экс-капитан «Ливерпуля».

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2 комментария

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_FoX-
Не очень понятно, что было не понятно про Ливерпуль без этой "настоящей проверки". Как будто Ливерпуль поколотил всех в АПЛ, выносит всех в кубках и вот теперь финальное испытание Реалом. Это кризисный Ливерпуль, который себя с трудом собрать пытается, какие ему "настоящие проверки".
+1
0
+1
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Даулет Сарсенбин
Мне кажется Стиви Джи было некомфортно смотреть этот матч по двум причинам: 1) Ливерпуль проиграл 2) Очень много игроков поскользнулись на газоне
+6
0
+6
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