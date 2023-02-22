Джеррард о «Ливерпуле» и 2:5 от «Реала»: «Вот где настоящая проверка. Нужно покопаться в себе»
Стивен Джеррард оценил разгром «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вот где настоящая проверка. «Ливерпуль» идеально начал, но после этого «Реал» вошел в игру и доминировал над ним.
В любой команде, пропустившей пять мячей, нужно разбираться с произошедшим. Предстоит немного покопаться в себе.
Мы говорим об истинном величии. Модрич и Бензема, например, выступают на совершенно другом уровне, чем большинство других игроков», – сказал экс-капитан «Ливерпуля».
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