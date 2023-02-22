Бензема забил в 18-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Это удавалось только ему и Месси

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

Форвард «Реала» Карим Бензема повторил рекорд нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Сегодня француз оформил дубль в матче с «Ливерпулем» (5:2). Эти голы стали его первыми в этом сезоне Лиги чемпионов.

Бензема забивает в главном еврокубке 18 сезонов подряд. Ранее это удавалось только Месси. Оба футболиста забивают в Лиге чемпионов с сезона-2005/06.

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69 комментариев

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Артём Горбенко
Ответ Роман
Не надо сравнивать с Месси. Тот закончился в ЛЧ в 2015 году. А Бензема один из тащеров Реала в ЛЧ.
у хейтера Месси подписки на Барселону и ПСЖ (из 5)
гугли семантику слова "жалкий"
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Oleg
Ответ distress of ignorance
Ну тогда тащил Роналду, сейчас тащит Биг Бенз и это отлично. А ты просто в очередной показываешь свою закомплексованность
Просто история все расставила на свои места.
Реал хорош без роналду.

Роналду без Реала провал в Ювентусе, крах в МЮ, как итог аль насра.
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distress of ignorance
Ответ Нефанатик
Лаосы не стелили пенальти по пути к кубку Мира. Вот вся правда. Рома, Ливерпуль, Реал, неделю назад Бавария… гений присутствовал и отсутствовал одновременно.
Не трать свое время. До ЧМ фанаты Месси его не котировали, как турнир при сравнении с другими великими (типа даже Адиль Рами его выигрывал). Сейчас это главный турнир в истории у них. Если бы нормально судили Аргентину, слушали бы от них старую шарманку
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distress of ignorance
Ответ евГений
белковые вылезли, до первого матча с осасуной которая остудит их чсвшные порывы. бревно бензема у них лучше Лео🤣🤣🤣
Чувак, прекращай злоупотреблять по будням. Или ты в честь ЛЧ пенного опять перебрал?
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distress of ignorance
Ответ Oleg
Реал показывает что бездарь из Аль Насры был лишь винтиком в механизме , без которого механизм по прежнему прекрасно работает.
Ну тогда тащил Роналду, сейчас тащит Биг Бенз и это отлично. А ты просто в очередной показываешь свою закомплексованность
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Oleg
Ответ Wild91688
Когда вся барса играет на тебя то конечно ты забьешь,сколько голов у меси в плейофф ЛЧ
А сколько у бездаря роналду голов в плей офф главного турнира в истории ФИФА ЧМ?
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Василий Петров
Ответ Роман
Не надо сравнивать с Месси. Тот закончился в ЛЧ в 2015 году. А Бензема один из тащеров Реала в ЛЧ.
Бензема начался в ЛЧ в 2018 😅
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Oleg
Ответ distress of ignorance
Ну в плей-офф ЛЧ в последнее время Бензема тащит, даже повторил рекорд Роналду в прошлом сезоне
Реал показывает что бездарь из Аль Насры был лишь винтиком в механизме , без которого механизм по прежнему прекрасно работает.
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distress of ignorance
Ну в плей-офф ЛЧ в последнее время Бензема тащит, даже повторил рекорд Роналду в прошлом сезоне
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Oleg
Ответ Нефанатик
Лаосы не стелили пенальти по пути к кубку Мира. Вот вся правда. Рома, Ливерпуль, Реал, неделю назад Бавария… гений присутствовал и отсутствовал одновременно.
Лаосы дали возможность Голландии отыграться, добавив 11 минут вместо 5.

Ну и чем фанату бездаря из аль насры не нравится пенальти на Акунье, которого сбили в штрафной?
Тем что это сборная в которой играет Месси?)
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евГений
Ответ Роман
Не надо сравнивать с Месси. Тот закончился в ЛЧ в 2015 году. А Бензема один из тащеров Реала в ЛЧ.
белковые вылезли, до первого матча с осасуной которая остудит их чсвшные порывы.

бревно бензема у них лучше Лео🤣🤣🤣
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Нефанатик
Ответ Oleg
Почему у Бензема нет звания Чемпиона Европы и Чемпиона мира если он тащит в важных матчах?
Лаосы не стелили пенальти по пути к кубку Мира. Вот вся правда. Рома, Ливерпуль, Реал, неделю назад Бавария… гений присутствовал и отсутствовал одновременно.
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Oleg
Ответ Lana Rhoades
Зато у Месси и его банды псов есть катарский кубок мира)
А можно узнать у фанатов бнздаря из аль насры почему ЧМ у вас вызывает такие комплексы?

Потому что бездарь его в пятый раз провалил и вы решили заглушить боль и обиду выдуманными историями о которых невозможно забыть?)))
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Oleg
Ответ Нефанатик
Отличие Бензема от Месси - Карим в важных матчах тащит, Месси растворяется
Почему у Бензема нет звания Чемпиона Европы и Чемпиона мира если он тащит в важных матчах?
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Нея Смирнова
Ответ Барсик Юрана
Объективно Месси и Бензема лучшие нападающие в истории ЛЧ
Даже смешно сравнивать его с Месси.
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Нея Смирнова
Ответ HI MARS
Обойдёт гормонного
А ты кто?псих?ниже уже не куда...
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Станислав Л
Ответ Wild91688
Когда вся барса играет на тебя то конечно ты забьешь,сколько голов у меси в плейофф ЛЧ
а у роналду в плейофф ЧМ?
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Нея Смирнова
Ответ Wild91688
У вас все красивое связано с меси,меси абсолютный ноль в ЛЧ с 2015 года
А бензо прям на все годи игры в лч 5 да?
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Александра Александрова
Ответ Нефанатик
Отличие Бензема от Месси - Карим в важных матчах тащит, Месси растворяется
Месси выиграл все титулы , которые только существуют в футболе , 42 титула 1200 гол + пас растворяется в важных матчах. , Бензема выиграл не все титулы, которые существуют в футболе , 31 титул 600 гол + пас тащит в важных матчах ))) аххахаха какой бред тут только не услышишь )))
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Нея Смирнова
Ответ Нефанатик
Комментарий удален пользователем
Ты явно не из этого мира.
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yrok77
Ответ yrok77
новость про Реал и Бензема, что здесь забыли мессигерлы Барсик и Александрова?🤔
тупанул, про месси тоже есть😁
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yrok77
новость про Реал и Бензема, что здесь забыли мессигерлы Барсик и Александрова?🤔
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Нефанатик
Ответ Arthur Jacob
Месси автор дубля в финале Чемпионата Мира, где Бензема никогда и не играл ))
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AnMe
Ответ Нефанатик
Отличие Бензема от Месси - Карим в важных матчах тащит, Месси растворяется
Не понимаю, что за люди это плюсуют. Месси у которого в финалах показатель больше, чем у кого-либо. У того же Рона в 2 раза меньше голов, чем у него, хоть я и уважаю всех футболистов, но писать такое - не разбираться в футболе
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Нефанатик
Ответ Колыван
В финале ЧМ, полуфинале, 1/4, 1/8, группе Месси тоже растворялся, даже на поле не заметил
Король левых пенальти
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