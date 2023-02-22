Бензема забил в 18-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Это удавалось только ему и Месси
Форвард «Реала» Карим Бензема повторил рекорд нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
Сегодня француз оформил дубль в матче с «Ливерпулем» (5:2). Эти голы стали его первыми в этом сезоне Лиги чемпионов.
Бензема забивает в главном еврокубке 18 сезонов подряд. Ранее это удавалось только Месси. Оба футболиста забивают в Лиге чемпионов с сезона-2005/06.
гугли семантику слова "жалкий"
Реал хорош без роналду.
Роналду без Реала провал в Ювентусе, крах в МЮ, как итог аль насра.
Ну и чем фанату бездаря из аль насры не нравится пенальти на Акунье, которого сбили в штрафной?
Тем что это сборная в которой играет Месси?)
бревно бензема у них лучше Лео🤣🤣🤣
Потому что бездарь его в пятый раз провалил и вы решили заглушить боль и обиду выдуманными историями о которых невозможно забыть?)))