Бензема забил в 18-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Это удавалось только ему и Месси

Форвард « » повторил рекорд нападающего « » .

Сегодня француз оформил дубль в матче с «Ливерпулем» (5:2). Эти голы стали его первыми в этом сезоне Лиги чемпионов.

Бензема забивает в главном еврокубке 18 сезонов подряд. Ранее это удавалось только Месси. Оба футболиста забивают в чемпионов с сезона-2005/06.