«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» 7 матчей подряд – 6 побед и ничья, общий счет – 16:4

«Ливерпуль» 14 лет не может обыграть «Реал».

Сегодня мерсисайдцы дома уступили « » со счетом 2:5 в матче .

«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» 7 матчей подряд – 6 побед и ничья. Общий счет этих встреч – 16:4.

До этого «красные» три раза подряд побеждали мадридцев. Последняя из этих побед случилась в марте 2009 года (4:0).

Кроме того, « » дома не обыгрывает «Реал» 3 матча подряд – два поражения и ничья с 2009-го.