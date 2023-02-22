«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» 7 матчей подряд – 6 побед и ничья, общий счет – 16:4

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Ливерпуль» 14 лет не может обыграть «Реал».

Сегодня мерсисайдцы дома уступили «Мадриду» со счетом 2:5 в матче Лиги чемпионов.

«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» 7 матчей подряд – 6 побед и ничья. Общий счет этих встреч – 16:4.

До этого «красные» три раза подряд побеждали мадридцев. Последняя из этих побед случилась в марте 2009 года (4:0).

Кроме того, «Ливерпуль» дома не обыгрывает «Реал» 3 матча подряд – два поражения и ничья с 2009-го.

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88 комментариев

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Nika13
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Смешно, как барсаглор примазывается у чужому успеху. "Портовик" не так давно позорил твой сброд в ЛЧ, не забывай это.
то как у тебя в тегах реал, барса и прости господи дани алвес, сразу видно человека у которого из интересов в жизни только комменты на спортсру
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Булат Кошкимбаев
Ответ rachidibrahimov
Неа, Ливерпуль 17/18 заметно слабее чем 18/19. А Реал 17/18 наоборот куда сильнее чем 18/19
Не. Ливерпуль в 18/19 стал играть прагматичнее. Больше играть по счету. Больше владеть мячом.
Также они должны были отлетать от Барсы. Просто чудом прошли. По игре выглядели намного хуже прошлого сезона.
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xQcoW
Ответ f0rmoceft
Генич не скрывает, что он против Реала
Он никогда это не скрывал. Всегда был ярым галопом бчк
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M93
Ответ tm5pvbngvj
Он давний болела Барселоны. Всегда при возможности любит уколоть Реал
Это крайне непрофессионально. Можно болеть за кого угодно, но на работе комментатора нужно оставаться нейтральным. Минин болельщик Реала, но разве он был замечен в таком же, как Генич. Нет. Совершенно разное отношение к своей работе.
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Дмитрий Крутенко
В 2009 Ливерпуль разгромил Реал 4-0 на Энфилде. И все это время Реал просто мстит за тот разгром.
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Нефанатик
Реал уже устал доказывать всем что топ клубу из Ла Лиги нет соперника в АПЛ
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DimaBayern
Всё сходится.
Ливерпуль - клиент Реала.
Сборная Италии - клиент сборной Испании.
Верной дорогой идут, товарищи!
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Tim Ar
Скоро ливеру играть с нью кастлом , а там Карриос будет стоять))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Фанат Лионеля Месси
Хозяины портовика
Смешно, как барсаглор примазывается у чужому успеху. "Портовик" не так давно позорил твой сброд в ЛЧ, не забывай это.
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mqh9pzrxgf
Ответ Экспертное мнение
Поэтому у Реала за последние лет 13 ноль разгромов против Барсы, у Барсы сбился со счету сколько, 10-15?
Стоп) причем тут разгромы и победы? Речь ведь о победах. 1-0 или 3-0 победа есть победа. Да приятней когда разгром. Но вспомни сколько лет барса не выигрывала до 4-0 на Бернабеу в прошлом году)
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Rafael Nadal Parero
говорят, если отрубить курице голову, то она ещё какое-то время будет бегать без нее…….. как игроки Ливерпуля
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Олжас
Ливерпуль средняя по составу команда. Топовая там только ЗП у Салаха
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Экспертное мнение
Ответ mqh9pzrxgf
Поэтому у Реала в личных встречах побед больше😂
Поэтому у Реала за последние лет 13 ноль разгромов против Барсы, у Барсы сбился со счету сколько, 10-15?
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FNT
Ответ Лука Стабровский
а он за барселону болеет? просто не смотрю те матчи, которые он комментирует. а сегодня еще бонусом чердака прихватил с собой. это же два клоуна
По всем признакам да. Когда Ла Лига еще была на Матче, у Костяна Барса в каждом матче была прекрасна, Месси был вторым пришествием, в любом голе Реала (включая удары с 30 метров) он искал фолы, постоянно хотел, чтобы в ворота Реала ставили пенальти. В общем, что-то наводит на эту мысль. :-D
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rachidibrahimov
Ответ Булат Кошкимбаев
И в 2017/18 был на пике. Но Реал вынес их 3-1
Неа, Ливерпуль 17/18 заметно слабее чем 18/19. А Реал 17/18 наоборот куда сильнее чем 18/19
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mqh9pzrxgf
Ответ Экспертное мнение
Ливерпуль для Реала, это как Реал для Барселоны
Поэтому у Реала в личных встречах побед больше😂
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Лука Стабровский
Ответ FNT
Начинал смотреть на Матче, прежде чем переключить на местный канал, успел послушать Генича про "Салах отомстил за киевский финал, Куртуа много говорил". Ух посмотреть бы на лицо этого упитанного лудомана теперь и послушать его невнятное блеяние. Тьфу блин. Не ужасный комментатор так-то, когда просто надо мяч погонять, но барсаглорство и попытки казаться круче, чем он есть, его дико портят.
а он за барселону болеет? просто не смотрю те матчи, которые он комментирует. а сегодня еще бонусом чердака прихватил с собой. это же два клоуна
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Булат Кошкимбаев
Ответ rachidibrahimov
Реал в том году был очень слаб. А Ливерпуль наоборот, был на пике.
И в 2017/18 был на пике. Но Реал вынес их 3-1
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Самир Евлоев
Ответ FNT
Начинал смотреть на Матче, прежде чем переключить на местный канал, успел послушать Генича про "Салах отомстил за киевский финал, Куртуа много говорил". Ух посмотреть бы на лицо этого упитанного лудомана теперь и послушать его невнятное блеяние. Тьфу блин. Не ужасный комментатор так-то, когда просто надо мяч погонять, но барсаглорство и попытки казаться круче, чем он есть, его дико портят.
Черданцев его нет-нет гасил )
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Джими_Флойд_Хассельбайнк
Ответ f0rmoceft
Генич не скрывает, что он против Реала
Кстати, я отключил звук и наслаждался футболом. Конечно трибун не хватало, ну и ладно)
+2
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Дворовый футболист
Ответ Дворовый футболист
Просто шикарно Сегодня порадуюсь победе Завтра зайду на Sports посмеяться с барсамании, ригосберки и прочего
Хотя не
Завтра они исчезнут
Им не впервой
+2
0
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Лука Стабровский
Ответ Экспертное мнение
Ливерпуль для Реала, это как Реал для Барселоны
или как барса для баварии
+3
0
+3
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U. M. A. Muhammad
Ответ Raul14
Ригоберочка пошла плакать 🤣🤣🤣
Ригоберсонг:"дорогой дневник мне не описать всю боль и унижение что я испытал сегодня" 🖊️
+6
0
+6
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Андрей Хенто
Ответ Егор Крид58
согласен, ну с другой стороны, по ощущениям, кажется что Реал спокойно выиграл (с запасом) тот же Ньюкасл на выходных в меньшинстве, обязан был забивать минимум 3
Согласен, мне тоже показалось, при всем уважении к Ливерпулю, что Мадрид играл с большим запасом.
+1
0
+1
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Экспертное мнение
Ливерпуль для Реала, это как Реал для Барселоны
+1
-6
-5
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