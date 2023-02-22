«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» 7 матчей подряд – 6 побед и ничья, общий счет – 16:4
«Ливерпуль» 14 лет не может обыграть «Реал».
Сегодня мерсисайдцы дома уступили «Мадриду» со счетом 2:5 в матче Лиги чемпионов.
«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» 7 матчей подряд – 6 побед и ничья. Общий счет этих встреч – 16:4.
До этого «красные» три раза подряд побеждали мадридцев. Последняя из этих побед случилась в марте 2009 года (4:0).
Кроме того, «Ливерпуль» дома не обыгрывает «Реал» 3 матча подряд – два поражения и ничья с 2009-го.
Также они должны были отлетать от Барсы. Просто чудом прошли. По игре выглядели намного хуже прошлого сезона.
Ливерпуль - клиент Реала.
Сборная Италии - клиент сборной Испании.
Верной дорогой идут, товарищи!
Завтра они исчезнут
Им не впервой