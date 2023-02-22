«Реал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 20:6
«Реал Мадрид» выиграл пятый матч подряд.
Сегодня мадридцы разгромили «Ливерпуль» на выезде в Лиге чемпионов – 5:2.
После поражения от «Мальорки» «Реал» выиграл пять игр с общим счетом 20:6.
25 февраля «Мадрид» дома примет «Атлетико» в Ла Лиге.
Винисиус и Бензема великолепны - это и так понятно, Модрич- гений , а вот за кого больше всех радостно так это за Камавинга, в какого же те топаря он может превратиться, если не будет сбавлять !
Просто маэстро. Модрич - это и есть футбол