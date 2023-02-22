«Реал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 20:6

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал Мадрид» выиграл пятый матч подряд.

Сегодня мадридцы разгромили «Ливерпуль» на выезде в Лиге чемпионов – 5:2.

После поражения от «Мальорки» «Реал» выиграл пять игр с общим счетом 20:6.

25 февраля «Мадрид» дома примет «Атлетико» в Ла Лиге.

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45 комментариев

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Андрей Хенто
Проявили характер и перевернули игру, великий Мадрид!
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Jon Snow
Ответ Arthur Jacob
Папа Карло хозяин Энфилда
Папа Карло хозяин футбола
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Все опять до первой Барсы, проходили уже)
Лежать, гура!
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ts_vlad
Сегодня поймал себя на мысли, что после прошлого сезона ни один камбэк не подарит тех же эмоций. Но нет, сегодняшний принес не менее *** эмоции)))
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Даулет Сарсенбин
Мне кажется это такая тактика у Реала, проигрывать и камбэчить, просто так привычней играть
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Cevin Cigan
Детки - это Реал!!!!!
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Homelender_666
Ответ Дмитрий Гудков
Опять на везении 5 мячей забили Перес все купил
Отлично поработал с судьями👌
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Эркинбек Апаканов
Что тут делает болельщики четвергового дня?))))
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Seoul Candy
Ответ D-oh!
Ад для ценителей футбола в виде дуэта комментаторов Генич - Черданцев (о боги, кто управляет демонами, что назначают комментаторов на матчи лиги чемпионов?) не испортил настроение мадридистам. С победой, и с Камавингой, друзья. Прекрасный игрок и прекрасный матч
Камавинга был великолепен просто нет слов
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Крыс Пол
Карим начал поход за вторым ЗМ
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евГений
Ответ che kaif
Винисиус падает штрафной. Падает игрок ливера свисток молчит. Играет рукой защитник реала в своей штрафной -судья молчит . Реал снова тащат к лч
сейчас белковые заминусуют, берегись 🤣🤣🤣
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Сергей Логинов
Ответ GuruFutbola
Все опять до первой Барсы, проходили уже)
Пусть до ЛЧ доберутся
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Даулет Сарсенбин
Ответ Дмитрий Гудков
Опять на везении 5 мячей забили Перес все купил
Не удивлюсь, если кто-то напишет «отскочили»)
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Hans Castorp
После прошлого сезоне, при счете 2:0 , я вообще не сомневался что Мадрид добьется приемлемого результата, но чтобы пять мячей подряд на Энфилде забить…)
Винисиус и Бензема великолепны - это и так понятно, Модрич- гений , а вот за кого больше всех радостно так это за Камавинга, в какого же те топаря он может превратиться, если не будет сбавлять !
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rachidibrahimov
в среднем 4 гола за игру. Зверь проснулся
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max mystique
Какой-то безумный матч выдали!Браво Реал! Вот это дух! Всех с победой! Красавцы болелы Ливерпуля, поддержали команду в конце великой песней!
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Экспертное мнение
Аль-Хиляль трёшку накидал, сразу видно из лучшей лиги мира
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Xabi Alonso78
Модрича нужно продлевать до 2026 года.
Просто маэстро. Модрич - это и есть футбол
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!Sc@ryClown!
Атлетико сейчас тоже не очень,так что Реалу до первой Барселоны,а там базовый разгром и снова по новой.
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Игорь Горочкин
ну блин, конечно, ведь играли против всяких аль-хилялей и ливерпулей
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Роман
Это не 2:2 в Лиге Европы, но тоже неплохо
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белошип
Ответ Aleksey Yashin
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Реал делает камбэки в ЛЧ
И как горят глоры полосатой судейской выскочки)
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Гамаль Хайдаров
начали делать камбеки уже в первой встрече
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D-oh!
Ад для ценителей футбола в виде дуэта комментаторов Генич - Черданцев (о боги, кто управляет демонами, что назначают комментаторов на матчи лиги чемпионов?) не испортил настроение мадридистам. С победой, и с Камавингой, друзья. Прекрасный игрок и прекрасный матч
+5
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Oreon09
Все таки кто-бы что не говорил, а наш Ливерпуль неплохо спрогрессировал за последние пару лет. Раньше получали 7 лет от Астон Виллы, теперь только 5 от лучшего клуба планеты.
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