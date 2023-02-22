«Реал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 20:6

« » выиграл пятый матч подряд.

Сегодня мадридцы разгромили « » на выезде в Лиге чемпионов – 5:2.

После поражения от «Мальорки» «Реал» выиграл пять игр с общим счетом 20:6.

25 февраля «Мадрид» дома примет «Атлетико» в .