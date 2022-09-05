Антисемитские кричалки фанатов «Интера» и «Юве» будут расследованы FIGC. «Милан» обратился в прокуратуру после дерби

обратился в прокуратуру из-за кричалок фанатов .

Во время матча 5-го тура Серии А болельщики «нерадзурри» скандировали: «Чемпионы Италии – евреи».

После матча «россонери» осудили антисемитские кричалки фанатов соперника и приняли решение обратиться в прокуратуру.

В свою очередь фанаты на матче с «Фиорентиной» скандировали: «Фиолетовые» не итальянцы, а кучка евреев, фиолетовый – это цвет, который я ненавижу, цвет, который я ненавижу больше всего. Давайте стерилизуем их женщин, чтобы они больше не рождались».

футбола Италия (FIGC) объявила о начале расследования по факту обоих инцидентов.