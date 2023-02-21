«Торпедо» подписало 29-летнего перуанского форварда Рейну из МЛС
«Торпедо» объявило о переходе перуанского нападающего Йорди Рейны.
Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один.
Последние шесть лет Рейна играл в МЛС за американские «Ди Си Юнайтед» и «Шарлотт», а также канадский «Ванкувер Уайткэпс».
Рейна – двукратный чемпион Австрии, а также двукратный обладатель Кубка Австрии в составе «Ред Булл Зальцбург». Подробную статистику игрока можно найти здесь.
А в итоге на наши налоги Торпедо заплатит какому то игроку, про которого никто не вспомнить через год, его агенту, и еще внутри торпедо попилять что-то.
Ну и нафига нам это ?