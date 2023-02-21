«Торпедо» подписало 29-летнего перуанского форварда Рейну из МЛС

Теги МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Россия высшая лига Австрия трансферы Торпедо Ред Булл Зальцбург Йорди Рейна Шарлотт Футбол

«Торпедо» объявило о переходе перуанского нападающего Йорди Рейны.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один.

Последние шесть лет Рейна играл в МЛС за американские «Ди Си Юнайтед» и «Шарлотт», а также канадский «Ванкувер Уайткэпс». 

Рейна – двукратный чемпион Австрии, а также двукратный обладатель Кубка Австрии в составе «Ред Булл Зальцбург». Подробную статистику игрока можно найти здесь.

 

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6 комментариев

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Tigo_Volchara93
А где эти умники которые кричат « давайте развивать свой футбол, легионеры уехали это плюс для местных и тд»
А в итоге на наши налоги Торпедо заплатит какому то игроку, про которого никто не вспомнить через год, его агенту, и еще внутри торпедо попилять что-то.
Ну и нафига нам это ?
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Макс Николаев
Ответ Арсений Элин
да уж...походу торпедо смирилось с вылетом... мастеровитого и давольно таки забивного крузе не берут,но вот перуанец с ярмарки,о да это то что надо....
У Талалаева все бегать должны. Крузе вряд ли был дал требуемую интенсивность.
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Арсений Элин
да уж...походу торпедо смирилось с вылетом... мастеровитого и давольно таки забивного крузе не берут,но вот перуанец с ярмарки,о да это то что надо....
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Макс Николаев
Я был почти на всех домашних матчах Торпедо. ЧТо хочу сказать - если он бегает и от него мяч не отскакивает при приеме на 3 метра, то это уже будет усиление)
+2
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+2
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Уютъ
На одной беготне выезжает, за счет интенсивности в раннем Ред Булле очутился, но потом раскусили и с тех пор выше головы не прыгает. Разницу вряд ли сделает
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kinza
Какой-то неликвид
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-1
-1
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