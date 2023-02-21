«Торпедо» подписало 29-летнего перуанского форварда Рейну из МЛС

« » объявило о переходе перуанского нападающего .

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один.

Последние шесть лет Рейна играл в за американские «Ди Си Юнайтед» и « », а также канадский «Ванкувер Уайткэпс».

Рейна – двукратный чемпион Австрии, а также двукратный обладатель Кубка Австрии в составе « ». Подробную статистику игрока можно найти здесь.