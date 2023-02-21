Где смотреть Гент – Карабах, во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций УЕФА 23 февраля
В четверг, 23 февраля, сыграют Гент и Карабах в рамках Лиги Конференций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Геламко-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Арена.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Гент – Карабах
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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