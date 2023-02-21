В четверг, 23 февраля, сыграют Гент и Карабах в рамках Лиги Конференций УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Геламко-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Арена.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Гент – Карабах

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Гент – Карабах