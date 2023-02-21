Где смотреть Гент – Карабах, во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций УЕФА 23 февраля

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В четверг, 23 февраля, сыграют Гент и Карабах в рамках Лиги Конференций УЕФА.

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Во сколько играют Гент – Карабах

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Гент – Карабах

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