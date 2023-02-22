Где смотреть Унион Берлин – Аякс, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 23 февраля

Теги Аякс Лига Европы УЕФА Унион Берлин Футбол

В четверг, 23 февраля, сыграют Унион Берлин и Аякс в рамках Лиги Европы УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Унион – Аякс

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Унион Берлин: все новости

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Прогноз на матч Унион – Аякс

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