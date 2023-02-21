Где смотреть Рома – Ред Булл Зальцбург, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 23 февраля

Теги Рома Лига Европы УЕФА Ред Булл Зальцбург Футбол

В четверг, 23 февраля, сыграют Рома и Ред Булл Зальцбург в рамках Лиги Европы УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рома – Зальцбург

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Рома: все новости

Ред Булл Зальцбург: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Рома – Зальцбург

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