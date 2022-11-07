Клопп о «Реале» в 1/8 финала: «Это настоящая Лига чемпионов. Мы должны быть в восторге от этого жребия»

прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии под руководством немецкого тренера сыграет с «Реалом».

«Первое, что можно сказать об этой жеребьевке, – это настоящая чемпионов. Это жребий, который говорит сам за себя, и мы все должны быть в восторге от него.

Я знаю, что мы играли с «Реалом» в паре недавних финалов, жеребьевка сводила наши клубы в двухматчевом противостоянии не так часто, так что теперь мы можем с нетерпением ждать [этих матчей]

Показатели в еврокубках – лучшие. Мы это знаем. Но мы также знаем, что наша ситуация не так уж плоха. Вдобавок ко всему, мы знаем, что у нас есть «Энфилд», и все знают, что это значит.

Это действительно хорошая жребий. По-настоящему захватывающая жребий. До самих игр еще несколько месяцев, но не нужно сильного воображения, чтобы представить, какой будет атмосфера на обеих играх.

Конечно, перед этим предстоит сыграть большие матчи, поэтому мы будем фокусироваться на каждой отдельной игре, но да, эта жеребьевка дала нам нечто особенное, то, чего мы ждем с нетерпением», – сказал главный тренер «Ливерпуля».