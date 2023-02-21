Где смотреть Крылья Советов – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 23 февраля

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В четверг, 23 февраля, сыграют Крылья Советов и Динамо Москва в первом матче четвертьфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Крылья Советов – Динамо

  • Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

Крылья Советов: все новости

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Прогноз на матч Крылья Советов – Динамо

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