Те о слухах про связь с женой партнера по «Ренну» Маера: «Это неприемлемо. Клевета карается штрафом в 12 тысяч евро»

Теги Ренн лига 1 Франция светская хроника соцсети Флавьен Те Ловро Маер Футбол

Флавьен Те отреагировал на слухи о связи с женой Ловро Маера.

«Я только что узнал о необоснованных и недопустимых слухах, которые распространяются в твиттере.

Эти слова затрагивают мою семью, моего товарища по команде и его родственников, а также клуб, и это неприемлемо.

Я не постесняюсь подать жалобу за клевету, которая карается штрафом в 12 тысяч евро. Позор!» – написал хавбек «Ренна» в инстаграме.

Француз опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он обнимается с хорватом, а также написал, что их не удастся поссорить.

«Ренн» потерпел три поражения подряд, прежде чем обыграть «Клермон» в 24-м туре Лиги 1 (2:0).

Фото: instagram.com/taitinho_20

23 комментария

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Кузя Гитарист
Без фото с Бабаевым ничего не определишь
0
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avAngard
Ответ Крэнг
С пивом пойдет, ящитаю
Поддерживаю))) 👍
0
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Крэнг
Ответ avAngard
Предлагаю проголосовать, господа эксперты! 👍/👎
С пивом пойдет, ящитаю
+1
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BZB
Что Те, что Майер-игроки мало кому интересные. Поэтому не зашло.
0
-1
-1
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Satis
Без фото супруги Ловро Маера эксперты спорта не готовы вынести вердикт по данному делу
Для полноценного анализа нужно видео жены с мужем и Те
0
0
0
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Satis
Без фото супруги Ловро Маера эксперты спорта не готовы вынести вердикт по данному делу
Для полноценного анализа нужно видео жены с мужем и Те
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avAngard
Ответ Андрей Рядькин
нужны дополнительные материалы
Предлагаю проголосовать, господа эксперты! 👍/👎
0
0
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МИХАЛЫЧ
Ответ Андрей Рядькин
нужны дополнительные материалы
тоже хотел в её глаза посмотреть но на фото она одетая
+3
0
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Demyan Grachev
чем это майклджексон отличается от жён других футболистов?)
0
0
0
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Андрей Рядькин
Ответ граф Якунин
Вот https://story.hr/Celebrity/a236776/Tko-je-djevojka-Lovre-Majera.html
нужны дополнительные материалы
+9
0
+9
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gukmamop
вот и новый сериал подвезли:)
0
-1
-1
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граф Якунин
Ответ Satis
Без фото супруги Ловро Маера эксперты спорта не готовы вынести вердикт по данному делу
Вот https://story.hr/Celebrity/a236776/Tko-je-djevojka-Lovre-Majera.html
+5
0
+5
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deadjoker
Наконец-то футбольные новости подъехали
+1
-1
0
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Плеймейкер87
- Где Те?
- Те там?
+3
-2
+1
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Roma Tarasych
А что по этому поводу говорят эти?
+4
0
+4
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AlexZhano__
После кейсов Терри и Гиггза таким уже не удивишь.
+1
-1
0
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Wesley
Важнейшая футбольная новость
+1
0
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IvoKarlovic
Нет дыма без огня?
+8
-3
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Laizens
Те и Терри...что же может быть общего?)
+22
-5
+17
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57s6w79qhh
Терри вошел в чат
+2
-2
0
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Streetbor
без фото жены, новость не зачёт.
+18
-2
+16
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Satis
Без фото супруги Ловро Маера эксперты спорта не готовы вынести вердикт по данному делу
+97
-3
+94
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Rosberg005
Не куколд, а наблюдатель
+1
-6
-5
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