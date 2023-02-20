Те о слухах про связь с женой партнера по «Ренну» Маера: «Это неприемлемо. Клевета карается штрафом в 12 тысяч евро»
Флавьен Те отреагировал на слухи о связи с женой Ловро Маера.
«Я только что узнал о необоснованных и недопустимых слухах, которые распространяются в твиттере.
Эти слова затрагивают мою семью, моего товарища по команде и его родственников, а также клуб, и это неприемлемо.
Я не постесняюсь подать жалобу за клевету, которая карается штрафом в 12 тысяч евро. Позор!» – написал хавбек «Ренна» в инстаграме.
Француз опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он обнимается с хорватом, а также написал, что их не удастся поссорить.
«Ренн» потерпел три поражения подряд, прежде чем обыграть «Клермон» в 24-м туре Лиги 1 (2:0).
- Те там?