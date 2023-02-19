Дмитрий Селюк: «То, что Фалькао предлагали в ЦСКА – попытка развести российских лохов. Он случайно забил 2 гола каким-то калекам»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Дмитрий Селюк Райо Вальекано Радамель Фалькао Матч ТВ Футбол

Дмитрий Селюк резко отозвался о Радамеле Фалькао, которым интересовался ЦСКА.

В ЦСКА ранее подтвердили, что интересовались форвардом «Райо Вальекано». Инсайдер Иван Карпов сообщал, что колумбиец мог перейти в армейский клуб, но юристы отговорили Фалькао от трансфера из-за санкций США, наложенных на ЦСКА.

«У Фалькао изначально проблемы с ногой такие, что, когда он уходил из «Монако», уже практически никуда по здоровью не проходил. То, что Фалькао предлагали в ЦСКА – это чисто фонарь, попытка развести российских лохов. Он же из‑за здоровья уходил из «Монако».

Так что никакого перехода Фалькао в ЦСКА изначально быть не могло. Это равнозначно тому, что умножить свою лигу на ноль. Сейчас он играет в «Райо Вальекано», но, может быть, его по‑дружески записали туда просто те, кто имеет в этом клубе какой‑то процент? Ну или сам он какой‑то процент там имеет. Не знаю.

За этот сезон старина Фалькао забил случайно два мяча, причем каким‑то калекам. Это даже смешно. Лучше тогда пригласить Гаттузо, Тотти или Бекхэма, которые наверняка в более оптимальной форме. Это хотя бы более рекламная история будет.

Тему с переходом Фалькао в ЦСКА даже обсуждать смешно. Уверен, армейцы в жизни не возьмут его. Честно скажу, я думал, он уже давно закончил карьеру. Тут даже нечего говорить», – сказал агент.

Фалькао забил два мяча за 18 матчей в этом сезоне Ла Лиги – «Атлетику» 17 сентября с игры и «Атлетико» 18 октября с пенальти.

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16 комментариев

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micka
Ответ Kit244098
Просто Фалькао не клиент Селюка...))
Недостаточно смуглый
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Hunteralex
Ответ Alex Legend
даже Яя Туре?
В нынешних кондициях - да)
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Bucefall
Так он же не поедет сюда уже сказано лет 10 назад. Чего мусолить
+1
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Андрей Федоров
Ответ funnynerd21
Фалькао даже в своей нынешней форме куда лучше, чем все подопечные Селюка вместе взятые
Если сравниваешь игрока Фальков то с игроками надо сравнивать. У тебя логическая ошибка явная. Переписывай иди
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Alex Legend
Ответ Юрий Кечко
Фалькао без ноги будет лучше любого клиента Селюка
даже Яя Туре?
+2
0
+2
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Юрий Кечко
Фалькао без ноги будет лучше любого клиента Селюка
+8
-1
+7
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Aleksandr Danilov
Атлетико Мадрид знаменитые калеки Ла Лиги
+1
0
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Kit244098
Просто Фалькао не клиент Селюка...))
+3
0
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Alex Legend
Ответ funnynerd21
Фалькао даже в своей нынешней форме куда лучше, чем все подопечные Селюка вместе взятые
Фалькао классный нап с прекрасной карьерой, но по его нынешнему состоянию Селюк на сто процентов прав.
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PsichoEscape
Господин считает, что все происходящее на этой планете имеет свой процент )
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0
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vjp6cmm2f9
Он забил Атлетико Мадрид и Атлетико Бильбао:/ так что забыл он не "Калекам”) к тому же, он явно лучше Зе
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xoms
Лучше пупкина за баснословные деньги взять, чем Фалькао для пиара, так выходит у селюка, или его как то, этот интерес задел в финансовом плане
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Кирилл
Ответ Rusada
То ли дело великий Гафар, играющий за SLUTsk
Мне интересен где там потерялся «Великий» Седрик Гогуа, которым какие топы только не интересовались по мнению Сердюка )
+11
0
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ARTEM PROKAZOV
Ответ funnynerd21
Фалькао даже в своей нынешней форме куда лучше, чем все подопечные Селюка вместе взятые
Ну, не, братан, тут ты не прав точно)
+2
-2
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Rusada
То ли дело великий Гафар, играющий за SLUTsk
+1
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funnynerd21
Фалькао даже в своей нынешней форме куда лучше, чем все подопечные Селюка вместе взятые
+5
-4
+1
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