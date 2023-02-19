Дмитрий Селюк: «То, что Фалькао предлагали в ЦСКА – попытка развести российских лохов. Он случайно забил 2 гола каким-то калекам»

Дмитрий Селюк резко отозвался о Радамеле Фалькао, которым интересовался ЦСКА.

В ЦСКА ранее подтвердили, что интересовались форвардом «Райо Вальекано». Инсайдер Иван Карпов сообщал, что колумбиец мог перейти в армейский клуб, но юристы отговорили Фалькао от трансфера из-за санкций США, наложенных на ЦСКА.

«У Фалькао изначально проблемы с ногой такие, что, когда он уходил из «Монако», уже практически никуда по здоровью не проходил. То, что Фалькао предлагали в ЦСКА – это чисто фонарь, попытка развести российских лохов. Он же из‑за здоровья уходил из «Монако».

Так что никакого перехода Фалькао в ЦСКА изначально быть не могло. Это равнозначно тому, что умножить свою лигу на ноль. Сейчас он играет в «Райо Вальекано», но, может быть, его по‑дружески записали туда просто те, кто имеет в этом клубе какой‑то процент? Ну или сам он какой‑то процент там имеет. Не знаю.

За этот сезон старина Фалькао забил случайно два мяча, причем каким‑то калекам. Это даже смешно. Лучше тогда пригласить Гаттузо, Тотти или Бекхэма, которые наверняка в более оптимальной форме. Это хотя бы более рекламная история будет.

Тему с переходом Фалькао в ЦСКА даже обсуждать смешно. Уверен, армейцы в жизни не возьмут его. Честно скажу, я думал, он уже давно закончил карьеру. Тут даже нечего говорить», – сказал агент.

Фалькао забил два мяча за 18 матчей в этом сезоне Ла Лиги – «Атлетику» 17 сентября с игры и «Атлетико» 18 октября с пенальти.