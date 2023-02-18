мог перейти в ЦСКА.

По данным инсайдера Ивана Карпова, 37-летний колумбиец был близок к переходу в армейский клуб из « » на правах аренды до конца сезона.

Но юристы форварда рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а у колумбийца недвижимость в США. Фалькао решил не рисковать и отказался.

В ЦСКА подтвердили «Спорт-Экспрессу», что были заинтересованы в Фалькао.

«Такой вариант был. Радамель – большой игрок», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.