Фалькао был близок к переходу в ЦСКА, но отказался из-за санкций США. Армейцы подтвердили интерес

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Райо Вальекано Радамель Фалькао Политика Спорт-Экспресс Кирилл Брейдо Футбол

Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА.

По данным инсайдера Ивана Карпова, 37-летний колумбиец был близок к переходу в армейский клуб из «Райо Вальекано» на правах аренды до конца сезона.

Но юристы форварда рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а у колумбийца недвижимость в США. Фалькао решил не рисковать и отказался.

 В ЦСКА подтвердили «Спорт-Экспрессу», что были заинтересованы в Фалькао.

«Такой вариант был. Радамель – большой игрок», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

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35 комментариев

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Гекдениз Кардениз
Ответ Dim.net
Да блин!… Представляете после матча Ростов-ЦСКА, Валера говорит: «ОН» всё-таки приехал)) вот это история!
прикол был бы если бы его Ростов подписал)))
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Дима Димов
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Нормальные селекционеры - ищем нападающего, который здоров, как бык. Селекционеры ЦСКА вбивают на трансфермаркете - травмы - нападающие, свободные агенты, заканчивается контракт, не играет. Вечность прошла, сколько эти горе специалисты не могут купить нормального нападающего после продажи Сейду Думбия. Это не то что смешно, это уже клиника и полная проф.непригодность. То хрустальных инвалидов везут, то бруски - как Адольф и Зе.
Меня тоже бесит, одни разговоры о покупке форварда.
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Промах Мораты
Ответ dimamak10
Не устаю от двух видосов с Карпиным, Фалькао к нам не поедет и я ненавижу негров и делайте со мной что хотите
Пятка болит у... Негодяя
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Jeksan
До сих пор действует заклинание Валеры
+1
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kqkly
Ответ toxa3006
Изначально было понятно, что Фалькао к нам не поедет
Забыл добавить "епт"
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-1
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Максим Федоров
Из хорошего здесь, что всё же ищут нападающего
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dimamak10
Ответ Secret365
«Млять, ну не приедет к нам Фалькао. Твенте ср..ый открузил им треху с Бруну Алвешом» . Это в памяти многих 😁
Не устаю от двух видосов с Карпиным, Фалькао к нам не поедет и я ненавижу негров и делайте со мной что хотите
+1
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+1
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Dim.net
Да блин!… Представляете после матча Ростов-ЦСКА, Валера говорит: «ОН» всё-таки приехал)) вот это история!
+7
0
+7
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Secret365
«Млять, ну не приедет к нам Фалькао. Твенте ср..ый открузил им треху с Бруну Алвешом» .
Это в памяти многих 😁
+19
-1
+18
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Spaten
Давайте ещё Алвеса за трёшку!
+1
0
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Эль Иберико
Уже писали что Фалькао всё-таки не поедет?
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Серёга Соколов
Что самое смешное, ЦСКА отказался от подписания Вагнера Лава, который точно не отказался бы и был бы гораздо полезнее ЗЕ и Гайча,но зато решили позвать такого же пенсионера Фалькао...
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mamin-brodyaga-papin-sympotyaga
Ответ Сергей Воловик
Фалькао все-таки не поедет..(
Опять
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Нормальные селекционеры - ищем нападающего, который здоров, как бык.
Селекционеры ЦСКА вбивают на трансфермаркете - травмы - нападающие, свободные агенты, заканчивается контракт, не играет.

Вечность прошла, сколько эти горе специалисты не могут купить нормального нападающего после продажи Сейду Думбия. Это не то что смешно, это уже клиника и полная проф.непригодность. То хрустальных инвалидов везут, то бруски - как Адольф и Зе.
+2
0
+2
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Юрий Антонович
Второй раз жаль...
0
0
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Иван Куликов
Не поехал, ёпт
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bold
Валера был прав
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wasbornin1987
То есть Валере на слово не поверили?
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And-Rover
У Фалькао есть шанс перейти в СКА-Хабаровск тогда, однако и их могут в чс занести.
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Уставший Фергюсон
Криштиану Роналду думал о переходе в Торпедо, но из-за санкций выбрал Аль-Наср
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Максим Ступак
Ваня, как же нам тебе нехватает
+2
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Максим Ступак
Опять без форвардов
0
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AlexKovalev
Ответ Сергей Воловик
Фалькао все-таки не поедет..(
Ёпт
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+28
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A.G
В ЦСКА что не знают знаменитую поговорку? Только время трятят.
+18
0
+18
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Rudenzik
Хорошо, ещё раз напишу Фалькао к нам не поедет
+1
-1
0
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