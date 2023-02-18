Фалькао был близок к переходу в ЦСКА, но отказался из-за санкций США. Армейцы подтвердили интерес
Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА.
По данным инсайдера Ивана Карпова, 37-летний колумбиец был близок к переходу в армейский клуб из «Райо Вальекано» на правах аренды до конца сезона.
Но юристы форварда рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а у колумбийца недвижимость в США. Фалькао решил не рисковать и отказался.
В ЦСКА подтвердили «Спорт-Экспрессу», что были заинтересованы в Фалькао.
«Такой вариант был. Радамель – большой игрок», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Это в памяти многих 😁
Селекционеры ЦСКА вбивают на трансфермаркете - травмы - нападающие, свободные агенты, заканчивается контракт, не играет.
Вечность прошла, сколько эти горе специалисты не могут купить нормального нападающего после продажи Сейду Думбия. Это не то что смешно, это уже клиника и полная проф.непригодность. То хрустальных инвалидов везут, то бруски - как Адольф и Зе.