Виллаш-Боаш о «Челси»: «Я думал, что трансфер Модрича – дело решенное. В итоге он ушел в «Реал» через год»

Андре Виллаш-Боаш рассказал, что рассчитывал на приобретение Луки Модрича в «Челси».
Португалец возглавил лондонскую команду летом 2011 года. Полузащитник тогда выступал за «Тоттенхэм».
«Безусловно, мы упустили сделку по Модричу на старте того сезона.
Если подписать Модрича не получалось, мы должны были приобрести Жоау Моутинью. Это тогда обещал Роман Абрамович.
В результате Жоау попал в АПЛ спустя еще несколько лет, хотя я пытался подписать его и в «Челси», и в «Тоттенхэм». Отказ клубов от него – не вина тренера.
Я думал, что трансфер Модрича – дело решенное, однако он в итоге через год оказался в «Реале». А в трансфере Моутинью из «Порту» появились проблемы, так как сорвался переход в «Челси» защитника Альваро Перейры.
Абрамович был в ярости – ни Модрича, ни Моутинью. Прийти также должен был Радамель Фалькао, но тогда у нас был Дрогба, который никак не мог определиться, хочет он или не хочет уйти в январе.
Марина Грановская планировала пригласить и Карлоса Тевеса, но затем внезапно передумала», – рассказал португалец.