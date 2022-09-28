Виллаш-Боаш о «Челси»: «Я думал, что трансфер Модрича – дело решенное. В итоге он ушел в «Реал» через год»

рассказал, что рассчитывал на приобретение в «Челси».

Португалец возглавил лондонскую команду летом 2011 года. Полузащитник тогда выступал за .

«Безусловно, мы упустили сделку по Модричу на старте того сезона.

Если подписать Модрича не получалось, мы должны были приобрести . Это тогда обещал .

В результате Жоау попал в спустя еще несколько лет, хотя я пытался подписать его и в , и в «Тоттенхэм». Отказ клубов от него – не вина тренера.

Я думал, что трансфер Модрича – дело решенное, однако он в итоге через год оказался в . А в трансфере Моутинью из «Порту» появились проблемы, так как сорвался переход в «Челси» защитника .

Абрамович был в ярости – ни Модрича, ни Моутинью. Прийти также должен был , но тогда у нас был Дрогба, который никак не мог определиться, хочет он или не хочет уйти в январе.

планировала пригласить и , но затем внезапно передумала», – рассказал португалец.