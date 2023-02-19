«МЮ» набрал 29 из 33 очков на «Олд Траффорд» после поражения в 1-м туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на «Олд Траффорд» в АПЛ с 7 августа.
Сегодня команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре.
После домашнего поражения в 1-м туре от «Брайтона» (1:2) манкунианцы на своем стадионе добились 9 побед и 2 раза сыграли вничью. Таким образом, они набрали 29 из 33 возможных очков за этот период.
В следующий раз «МЮ» сыграет на «Олд Траффорд» в чемпионате Англии 11 марта – против «Саутгемптона».
хейт со стороны болельщиков максимально оправдан. А времени прошло мало.
На каждой ветке, только его хейтеры (я ни разу не фан его при чем)
Идите хейтите Роналду уже где-то в другое место то блин, сколько можно. Нет его здесь, и Бог с ним, что вам покоя не дает то он? Дайте насладиться успехами любимой команды, сколько можно про него уже .
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