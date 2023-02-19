«МЮ» набрал 29 из 33 очков на «Олд Траффорд» после поражения в 1-м туре АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Лестер Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на «Олд Траффорд» в АПЛ с 7 августа.

Сегодня команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре.

После домашнего поражения в 1-м туре от «Брайтона» (1:2) манкунианцы на своем стадионе добились 9 побед и 2 раза сыграли вничью. Таким образом, они набрали 29 из 33 возможных очков за этот период.

В следующий раз «МЮ» сыграет на «Олд Траффорд» в чемпионате Англии 11 марта – против «Саутгемптона».

 

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28 комментариев

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alwes
МЮ выиграет чемпионат.
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jexOn
Ответ Street Fighter
А теперь откройте ветку матча с 0-4, и поугарайте над клоунами, которые писали «Тен Хаг аут»))
И я один из них, кто не верил в тен Хага, особенно после двух поражений подряд и непонятных мне его решений. Надо признавать свои ошибки. Тренер справляется со своей работой.
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TiGra
Ответ Ivchev
Задолбали уже. Идите хейтите Роналду уже где-то в другое место то блин, сколько можно. Нет его здесь, и Бог с ним, что вам покоя не дает то он? Дайте насладиться успехами любимой команды, сколько можно про него уже .
Ну и продолжающийся рост команды сложно не сопоставлять с его уходом.
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SopTecret
постепенно возвращает нам МЮ, который мы полюбили, начиная в 90е
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TiGra
Ответ Ivchev
Задолбали уже. Идите хейтите Роналду уже где-то в другое место то блин, сколько можно. Нет его здесь, и Бог с ним, что вам покоя не дает то он? Дайте насладиться успехами любимой команды, сколько можно про него уже .
Он своим откровенно глупым и оскорбительным интервью наплевал на команду многие ценности в глазах болельщиков и конкретно ЭТХ. Все это приправил откровенной ложью и лицемерием.
хейт со стороны болельщиков максимально оправдан. А времени прошло мало.
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Street Fighter
Ответ Экспертное мнение
Прекрасно помню, как Роналду приходил в МЮ из Юве, тогда МЮ еще успел сыграть несколько матчей в АПЛ и была серия побед, еще Погба феерил тогда, но пришел Криш и всё заруинил, теперь ушел и всё расцвело)
Это Погба-то феерил?) А ещё кто, Санчес?😂
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Sarumian
А могли бы сейчас на первую десятку бороться с "лучшим". Жалеют небось. Локти кусают.
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Игорь Климов
Сразу было понятно, что Тен Хаг настоящий мужчина и тренер!
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инок
Всегда знал, что тен Хаг классный тренер. Он ещё раз доказал это в МЮ
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Konstantin Meerov
запуск фрукта в пустыню - лучшее событие за календарный год в жизни клуба
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Shakhriyor Yorov
Ответ Ivchev
Задолбали уже. Идите хейтите Роналду уже где-то в другое место то блин, сколько можно. Нет его здесь, и Бог с ним, что вам покоя не дает то он? Дайте насладиться успехами любимой команды, сколько можно про него уже .
Для таких каждая победа МЮ это не заслуга игроков и тренерского штаба, а отсутствие Роналду
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Экспертное мнение
Ответ Ivchev
Задолбали уже. Идите хейтите Роналду уже где-то в другое место то блин, сколько можно. Нет его здесь, и Бог с ним, что вам покоя не дает то он? Дайте насладиться успехами любимой команды, сколько можно про него уже .
Прекрасно помню, как Роналду приходил в МЮ из Юве, тогда МЮ еще успел сыграть несколько матчей в АПЛ и была серия побед, еще Погба феерил тогда, но пришел Криш и всё заруинил, теперь ушел и всё расцвело)
+2
-6
-4
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1CEMAN
Ответ Ivchev
Задолбали уже. Идите хейтите Роналду уже где-то в другое место то блин, сколько можно. Нет его здесь, и Бог с ним, что вам покоя не дает то он? Дайте насладиться успехами любимой команды, сколько можно про него уже .
не то слово. задолбали уже со своим Роналду
+12
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+10
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Donald J. Trump
Ответ Artem Piatkov
А смысл пинать Роналду Он всё всем доказал в свой первый приход (2003-2009) выиграл 3х АПЛ, ЛЧ и Золотой Мяч Вернулся в 36 лет, попробовал, забил 24 гола, но у команды не пошло, ушёл в другой клуб Бывает, Шевченко и Александр Глеб тоже проваливались в Челси и Барселоне и ничего Аршавин приходил в Арсенал звездой, а уходил с позором и при этом легендой рос футбола не перестал быть Так что всё нормально
Криштиану своим интервью поставил себя выше клуба, тренера и партнёров по команде. И с позором был изгнан с клуба. По этому, каждый болельщик МЮ имеет право хейтить Криштиану
+3
-2
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Александра Александрова
Вот что значит избавиться от мешка картошки ))) тащер с бровки , на то и тащер с бровки , что полезнее на бровке , финал евро не даст соврать )))
+6
-5
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Street Fighter
А теперь откройте ветку матча с 0-4, и поугарайте над клоунами, которые писали «Тен Хаг аут»))
Ну, ясен пень, чьи персональные фанаты так писали
+6
-4
+2
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Ivchev
Ответ Artem Piatkov
А смысл пинать Роналду Он всё всем доказал в свой первый приход (2003-2009) выиграл 3х АПЛ, ЛЧ и Золотой Мяч Вернулся в 36 лет, попробовал, забил 24 гола, но у команды не пошло, ушёл в другой клуб Бывает, Шевченко и Александр Глеб тоже проваливались в Челси и Барселоне и ничего Аршавин приходил в Арсенал звездой, а уходил с позором и при этом легендой рос футбола не перестал быть Так что всё нормально
Я не понимаю вообще смысл говорить про него, принципе
На каждой ветке, только его хейтеры (я ни разу не фан его при чем)
+3
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Ivchev
Ответ Black Phoenix
Заметьте, и это - уже без Роналду после непопадания манкунианцев в зону ЛЧ в прошлом году. Эффект оздоровления налицо.
Задолбали уже.
Идите хейтите Роналду уже где-то в другое место то блин, сколько можно. Нет его здесь, и Бог с ним, что вам покоя не дает то он? Дайте насладиться успехами любимой команды, сколько можно про него уже .
+67
-9
+58
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Romanian_Daddy
Красная машина
+2
0
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Street Fighter
Ответ Artem Piatkov
А смысл пинать Роналду Он всё всем доказал в свой первый приход (2003-2009) выиграл 3х АПЛ, ЛЧ и Золотой Мяч Вернулся в 36 лет, попробовал, забил 24 гола, но у команды не пошло, ушёл в другой клуб Бывает, Шевченко и Александр Глеб тоже проваливались в Челси и Барселоне и ничего Аршавин приходил в Арсенал звездой, а уходил с позором и при этом легендой рос футбола не перестал быть Так что всё нормально
Глеб

...
+1
-2
-1
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Donald J. Trump
Ответ rigobersong
Всего лишь надо было скинуть баллас7:)
Кринж 7
+2
-3
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Адепт Суперлиги
За это достижение отдельное спасибо надо сказать Криштиану. Без его истерики, вряд ли случился бы его уход, а с ним в составе МЮ и половину из этих очков не набрал бы.
+4
-3
+1
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Donald J. Trump
Барбилона следующая познает тёплый приём Олд Траххарда
+18
-6
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Street Fighter
А теперь откройте ветку матча с 0-4, и поугарайте над клоунами, которые писали «Тен Хаг аут»))
+57
-3
+54
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Black Phoenix
Заметьте, и это - уже без Роналду после непопадания манкунианцев в зону ЛЧ в прошлом году. Эффект оздоровления налицо.
+28
-21
+7
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