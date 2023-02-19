« » не проигрывает на «Олд Траффорд» в с 7 августа.

Сегодня команда Эрика тен разгромила « » (3:0) в 24-м туре.

После домашнего поражения в 1-м туре от «Брайтона» (1:2) манкунианцы на своем стадионе добились 9 побед и 2 раза сыграли вничью. Таким образом, они набрали 29 из 33 возможных очков за этот период.

В следующий раз «МЮ» сыграет на « » в чемпионате Англии 11 марта – против «Саутгемптона».