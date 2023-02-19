У «МЮ» 6 побед и 2 ничьих в последних 8 матчах. Дальше – игра с «Барселоной»
«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 8 матчей.
Команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре АПЛ.
После поражения от «Арсенала» (2:3) 22 января манкунианцы одержали 6 побед и дважды сыграли вничью. Далее они встретятся с «Барселоной» в Лиге Европы – это случится 23 февраля.
С "Сити" победа и поражение
С "Ливерпулем" победа
С "Тоттенхэмом" победа
С "Ньюкаслом" ничья
С "Барселоной" ничья
что не так по играм с "топ-клубами" ?
P.S. Рэшфорд в огне!
в общем, ждем победу МЮ в следующей игре
Его нет уже в МЮ уже, идите все его хейтеры выпускайте свою желчь где-то еще, а? Надоело уже. Заходишь по МЮ почитать, команда в огне, а тут ср-т...
P.S. Ни в коем случае не фанат КриРо, был только ЗА его ухода, но что твориться дальше то до каких пор???
Не стоит обманываться статистикой