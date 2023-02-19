У «МЮ» 6 побед и 2 ничьих в последних 8 матчах. Дальше – игра с «Барселоной»

« » продлил серию без поражений до 8 матчей.

Команда Эрика тен разгромила « » (3:0) в 24-м туре .

После поражения от «Арсенала» (2:3) 22 января манкунианцы одержали 6 побед и дважды сыграли вничью. Далее они встретятся с «Барселоной» в Лиге Европы – это случится 23 февраля.