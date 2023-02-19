У «МЮ» 6 побед и 2 ничьих в последних 8 матчах. Дальше – игра с «Барселоной»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лестер Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 8 матчей.

Команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре АПЛ.

После поражения от «Арсенала» (2:3) 22 января манкунианцы одержали 6 побед и дважды сыграли вничью. Далее они встретятся с «Барселоной» в Лиге Европы – это случится 23 февраля.

30 комментариев

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Токсик
Ответ larussel7
С такой формой Рэшфорда МЮ спокойно победит Барсу….Имхо
Там не только Рэшфорд в форме. Бруну феерит, защита стабильно хороша, Каземиро держит опорку, Забитцер неплохо смотрится, + вроде как Антони после травмы должен вернуться
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larussel7
С такой формой Рэшфорда МЮ спокойно победит Барсу….Имхо
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VictorVallecano
Ответ Ivchev
5 (пять!!!) комментариев в ТОПЕ - не про МЮ, а про Роналду. Его нет уже в МЮ уже, идите все его хейтеры выпускайте свою желчь где-то еще, а? Надоело уже. Заходишь по МЮ почитать, команда в огне, а тут ср-т... P.S. Ни в коем случае не фанат КриРо, был только ЗА его ухода, но что твориться дальше то до каких пор???
Местные хейтеры никогда умом не отличались, поэтому не удивительно )
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jSH
Ответ Artem Piatkov
А где топ-клубы АПЛ в этом списке? Не стоит обманываться статистикой
С "Арсеналом" победа и поражение
С "Сити" победа и поражение
С "Ливерпулем" победа
С "Тоттенхэмом" победа
С "Ньюкаслом" ничья
С "Барселоной" ничья

что не так по играм с "топ-клубами" ?
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Лысый череп
Ответ tackle by Moore
Вообще календарь адовый - Барса, через два дня финал Кубка, а потом ливер на энфилде. Пережить бы его и можно накатывать на финиш
А когда ещё и Барсу пройдут, то начнется вторая часть веселья
+2
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+2
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Alexander Yavriantz
Ответ tackle by Moore
Да точно, тем сложнее. Ну надеюсь если возьмем чашку в воскресенье наш лысый гений утолит свою жажду второсортных трофеев и применит ротацию на кубок. Все-таки дерби с ливером важнее
чем больше времени проходит, тем кажется яснее, что ни на какой кубок Эрик не забьёт .. )) хорошо ли это или плохо узнаем по итогам сезона.
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Артур Азимов
Ответ Ivchev
5 (пять!!!) комментариев в ТОПЕ - не про МЮ, а про Роналду. Его нет уже в МЮ уже, идите все его хейтеры выпускайте свою желчь где-то еще, а? Надоело уже. Заходишь по МЮ почитать, команда в огне, а тут ср-т... P.S. Ни в коем случае не фанат КриРо, был только ЗА его ухода, но что твориться дальше то до каких пор???
Пока кто-то ставит "+" - до тех пор и будут эти залежавшееся комментарии, увы.
P.S. Рэшфорд в огне!
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Mekanych Red Devil
Ответ tackle by Moore
Вообще календарь адовый - Барса, через два дня финал Кубка, а потом ливер на энфилде. Пережить бы его и можно накатывать на финиш
Я бы даже поправил «Пережить бы его и можно накатывать».
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tackle by Moore
Ответ Alexander Yavriantz
перед Ливером ещё ВХЮ в кубке вроде
Да точно, тем сложнее. Ну надеюсь если возьмем чашку в воскресенье наш лысый гений утолит свою жажду второсортных трофеев и применит ротацию на кубок. Все-таки дерби с ливером важнее
0
0
0
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Ivchev
Ответ Любезный Коссутий
ничья с Лидсом, дома, была необязательной, конечно, а вот ничья с Барсой - скорее результат ограниченного количества запасных в той игре в общем, ждем победу МЮ в следующей игре
больше жаль двух очков потерянных с КП, на последней минуте....
+3
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шляпик
Ответ Ivchev
5 (пять!!!) комментариев в ТОПЕ - не про МЮ, а про Роналду. Его нет уже в МЮ уже, идите все его хейтеры выпускайте свою желчь где-то еще, а? Надоело уже. Заходишь по МЮ почитать, команда в огне, а тут ср-т... P.S. Ни в коем случае не фанат КриРо, был только ЗА его ухода, но что твориться дальше то до каких пор???
Ушел бы без скандала, его бы уже и не вспоминали. Но он публично вылил ведро помоев на клуб, на тренера, и сокрушался, что такая команда должна быть в топ-3 железно. Естественно, это оставило след в памяти у всех, и когда стало очевидно, что останавливало Юнайтед от нахождения в топ-3, люди не упускают шанса это припомнить
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-3
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Ivchev
Ответ Nuraly Amirov
Увы, этой парадигме почти 2 года, думали - ушёл, и эти фанбои сами знаете кого уйдут на ветки арабов, но нет, до сих пор тут
Да уж, ну бред полный. Вообще ни слова про Криштиану, НИКАК новость к нему не относиться... а они все клубника, пустыня.... Про МЮ даже слова не пишут ведь, только бы обоср....
+3
0
+3
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Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг заберёт тренера месяца в АПЛ. С безумным графиком достигать таких результатов - это высший класс
+4
0
+4
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DolJun
ждем очередное деклассирование топаря чави
+2
-5
-3
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Alexander Yavriantz
Ответ tackle by Moore
Вообще календарь адовый - Барса, через два дня финал Кубка, а потом ливер на энфилде. Пережить бы его и можно накатывать на финиш
перед Ливером ещё ВХЮ в кубке вроде
+4
-1
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Arti22
Пройдут
+2
0
+2
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Любезный Коссутий
ничья с Лидсом, дома, была необязательной, конечно, а вот ничья с Барсой - скорее результат ограниченного количества запасных в той игре
в общем, ждем победу МЮ в следующей игре
+3
0
+3
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Nuraly Amirov
Ответ Ivchev
5 (пять!!!) комментариев в ТОПЕ - не про МЮ, а про Роналду. Его нет уже в МЮ уже, идите все его хейтеры выпускайте свою желчь где-то еще, а? Надоело уже. Заходишь по МЮ почитать, команда в огне, а тут ср-т... P.S. Ни в коем случае не фанат КриРо, был только ЗА его ухода, но что твориться дальше то до каких пор???
Увы, этой парадигме почти 2 года, думали - ушёл, и эти фанбои сами знаете кого уйдут на ветки арабов, но нет, до сих пор тут
+2
-2
0
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Ivchev
5 (пять!!!) комментариев в ТОПЕ - не про МЮ, а про Роналду.
Его нет уже в МЮ уже, идите все его хейтеры выпускайте свою желчь где-то еще, а? Надоело уже. Заходишь по МЮ почитать, команда в огне, а тут ср-т...
P.S. Ни в коем случае не фанат КриРо, был только ЗА его ухода, но что твориться дальше то до каких пор???
+21
-8
+13
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Artem Piatkov
А где топ-клубы АПЛ в этом списке?

Не стоит обманываться статистикой
+1
-2
-1
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tackle by Moore
Вообще календарь адовый - Барса, через два дня финал Кубка, а потом ливер на энфилде. Пережить бы его и можно накатывать на финиш
+24
-4
+20
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Elik1989
В хорошем настроение МЮ подходит к игре с Барселоной на своём поле.
0
-1
-1
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rigobersong
Ответ Фанат Лионеля Месси
Где глоры Рона ,которые писали ,что без Рона МЮ даже в ЛЕ не попал бы и так далее ,а по сути без него клуб железный топ 3 апл Кстати,вот слова Рона Пирсу Я хочу для клуба самого лучшего, поэтому я и пришёл в «МЮ». Но некоторые вещи внутри мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в «Ман Сити», «Ливерпуле» и даже в нынешнем «Арсенале». Клуб такого калибра, как «МЮ», должен быть в топ-3, но, к сожалению, нас там нет».15 нояб. 2022 г. Надеюсь ,что Рон рад за Тен Хага:)
все унижают полупокера:)
+3
-10
-7
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Вадим Белозёров
Рэш хорош... как только перестает быть блмщиком сразу рассветает
0
-2
-2
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Dm Kznts
футбол Эрика конечно очень зрелищный
+7
-2
+5
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