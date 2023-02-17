Где смотреть РБ Лейпциг – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 22 февраля

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Футбол

В среду, 22 февраля, сыграют РБ Лейпциг и Манчестер Сити в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Лейпциг – Манчестер Сити

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

РБ Лейпциг: все новости

Манчестер Сити: все новости

Лига чемпионов УЕФА: все новости

Прогноз на матч Лейпциг – Манчестер Сити

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий