Где смотреть РБ Лейпциг – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 22 февраля
В среду, 22 февраля, сыграют РБ Лейпциг и Манчестер Сити в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лейпциг – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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