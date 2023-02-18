Артета про 4:2 с «Астон Виллой»: «Арсенал» показал сильный характер. Выдали мощную игру, изменив несколько вещей. Жоржиньо – великолепен»

прокомментировал победу над « » (4:2) в 24-м туре .

« » показал сильный характер и класс. В первом тайме у нас были некоторые трудности, индивидуально мы снизили уровень. Затем мы изменили несколько вещей и показали мощную игру.

Самое большое достоинство – он заставляет других игроков выглядеть лучше. Он уже оказал огромное влияние. Считаю, что он был великолепен», – сказал тренер «Арсенала».