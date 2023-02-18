Артета про 4:2 с «Астон Виллой»: «Арсенал» показал сильный характер. Выдали мощную игру, изменив несколько вещей. Жоржиньо – великолепен»
Микель Артета прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:2) в 24-м туре АПЛ.
«Арсенал» показал сильный характер и класс. В первом тайме у нас были некоторые трудности, индивидуально мы снизили уровень. Затем мы изменили несколько вещей и показали мощную игру.
Самое большое достоинство Жоржиньо – он заставляет других игроков выглядеть лучше. Он уже оказал огромное влияние. Считаю, что он был великолепен», – сказал тренер «Арсенала».
Рад, что показали яйца сегодня, очень нужна была именно такая эмоциональная победа!
Всё-таки хочется чемпионскую гонку посмотреть.
Реальность - Мартинелли .
Если цепь исправна!!!