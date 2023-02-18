Артета про 4:2 с «Астон Виллой»: «Арсенал» показал сильный характер. Выдали мощную игру, изменив несколько вещей. Жоржиньо – великолепен»

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Жоржиньо Футбол

Микель Артета прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:2) в 24-м туре АПЛ.

«Арсенал» показал сильный характер и класс. В первом тайме у нас были некоторые трудности, индивидуально мы снизили уровень. Затем мы изменили несколько вещей и показали мощную игру.

Самое большое достоинство Жоржиньо – он заставляет других игроков выглядеть лучше. Он уже оказал огромное влияние. Считаю, что он был великолепен», – сказал тренер «Арсенала».

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24 комментария

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Artuom Batishev
Ответ Enotaz24
А по мне на игру сильно повлиял Зинченко. Видно был, как он зол, как подгонял товарищей.
Не весь матч, но во втором тайме был хорош.
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Rojo Crio
Я бы попробовал Мартинелли на месте нападающего, безальтернативность Нкетии вредит и ему и команде. Он играет в основе от звонка до звонка уже матчей 10 подряд если не больше. При этом сегодняшний матч сыграл неплохо несмотря на запоротые моменты, но включился в игру только во втором тайме, тогда его и нужно выпускать на замену.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ ta-tosha
Когда смотришь такие матчи, в который раз убеждаешься - капитан то у Арсенала ненастоящий. Мистер хрустальные яйца, вечно потерянный в играх под давлением, и когда нужно через не могу
По оценкам мвп
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Вадим Слуцкий
Жоржиньо очень средний, чрезвычайно переоценённый футболист. Единственный действительно очень сильный игрок в этом "Арсенале" - Сака.
Да, и, к сожалению, он играл с явным дискомфортом…
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sheih228
Ответ Enotaz24
А по мне на игру сильно повлиял Зинченко. Видно был, как он зол, как подгонял товарищей.
Зина был хорош во втором тайме, но в первом был худшим наравне с Нкетия
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Вадим Слуцкий
Жоржиньо очень средний, чрезвычайно переоценённый футболист. Единственный действительно очень сильный игрок в этом "Арсенале" - Сака.
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faaakkkeee
На потуги Нкетиа невозможно смотреть - кровь из глаз. Жорж в огне, признаюсь, не совсем верил в него, но он очень хорош. Как восстановится Парти, хотелось бы Жоржа в основу вместо Джаки - последние матчи невпопад совсем у албанца, из-за этого очень страдает левый фланг нападения. Как мы сегодня увидели, неважно кто там играет, Марти или Трос, в любом случае позиция выпадает. С Нкетия не отыграешься (он не умеет двигаться и меняться позициями как Жезус), Зина всегда в центре поля, а Джака мертвец. Вот и растворился Трос так же, как до этого растворялся критикуемый Марти. Дело не в игроках, а в системе.

Рад, что показали яйца сегодня, очень нужна была именно такая эмоциональная победа!
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ta-tosha
Когда смотришь такие матчи, в который раз убеждаешься - капитан то у Арсенала ненастоящий. Мистер хрустальные яйца, вечно потерянный в играх под давлением, и когда нужно через не могу
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Mr@k
да Жорж сегодня прям молодец, но нужен уже быстрее Жезус, не тянет Эдди роль первого форварда
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Сергей Кильцов
Вместо Нкетиа некого подтянуть из юношеской команды, всяко полезнее будет. Или попробовать сыграть без форварда.

Всё-таки хочется чемпионскую гонку посмотреть.
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ХавиГави_Паратрупер
Да уж, Боэли сделал огромный вклад в потенциальное чемпионство этим трансфером. Правда, в чемпионство Арсенала, но это уже детали🤓
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инок
Аренал сегодня играл до конца и победил, сохранив интригу в АПЛ. Поздравляю всех его болельщиков!
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Den-is
Сака - лучший. Он был заряжен и эта заряженность передалась всей команде
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Мукунку хороший
Великолепен только- Мартинес! Скажите ему спасибо)
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ZamoRano
Сомневаюсь, что бестро даже вторую строчку удержит. После изнасилования на этихаде будет глобальный спад, скриньте.
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Совесть Черданцева
Весёлый матч вышел
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Den-is
Ответ Enotaz24
А по мне на игру сильно повлиял Зинченко. Видно был, как он зол, как подгонял товарищей.
Если бы еще не привозил и бежал бы за игроком после потери мяча, а не вставал как вкопанный, цены бы ему не было
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Sevuska
Герой матча : Ожидание - Мартинес
Реальность - Мартинелли .
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-1
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Enotaz24
А по мне на игру сильно повлиял Зинченко. Видно был, как он зол, как подгонял товарищей.
+24
-6
+18
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simplehumble
Как говорится - выдоминировали
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rusichi
Жоржиньо-важнейшее звено в цепи.
Если цепь исправна!!!
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Андрей Хенто
Жоржиньо, кстати, провел отличный матч, так и не понял, почему все на него накинулись походу этой игры. Насчет характера - согласен, давно его не доставала Арсеналу, да и все голы сегодня забили на загляденье.
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Его Величество Златан
Арсенал показал, что рано его списывать со счетов. В гонке
+3
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Mc′loud
Жорж the best!
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