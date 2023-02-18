Нуньес забил в АПЛ впервые с ноября – в матче «Ливерпуля» с «Ньюкаслом»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Трент Александер-Арнолд Дарвин Нуньес Футбол

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счет в матче с «Ньюкаслом».

На 10-й минуте матча 24-го тура АПЛ уругваец отправил мяч в сетку после заброса защитника Трента Александер-Арнолда.

23-летний форвард забил в АПЛ впервые за 7 матчей. Голов не было с 12 ноября – тогда он оформил дубль в игре с «Саутгемптоном» (3:1).

Подробно со статистикой Нуньеса можно ознакомиться здесь.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:2 – забили Нуньес и Гакпо. Онлайн-трансляция

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8 комментариев

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Zomourning33
Рад за Нуньеса и весь Ливерпуль.
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udiekemen
Ответ Streetbor
Холанд забил ноль голов, а Нуньес победный 😁
У Холанда 26 голов и то только в лиге🗿ну и ты сравнил конечно
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Streetbor
Ответ udiekemen
Ты в себе?😂
Холанд забил ноль голов, а Нуньес победный 😁
+2
-2
0
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udiekemen
Ответ Streetbor
Нуньес >>>>> Холанд
Ты в себе?😂
+2
-2
0
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Андрей Хенто
После такой шикарной передачи от Трента было бы преступлением не реализовать рандеву с Поупом.
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dauren_aktobe
Жги!!!
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Streetbor
Нуньес >>>>> Холанд
+6
-4
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Красный чай
*облегчённый вздох
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0
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