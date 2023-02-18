Нуньес забил в АПЛ впервые с ноября – в матче «Ливерпуля» с «Ньюкаслом»

Нападающий « » открыл счет в матче с « ».

На 10-й минуте матча 24-го тура АПЛ уругваец отправил мяч в сетку после заброса защитника .

23-летний форвард забил в впервые за 7 матчей. Голов не было с 12 ноября – тогда он оформил дубль в игре с «Саутгемптоном» (3:1).

Подробно со статистикой Нуньеса можно ознакомиться здесь.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:2 – забили Нуньес и Гакпо. Онлайн-трансляция