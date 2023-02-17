Поттер выиграл 38% из первых 24 игр в «Челси». За 30 лет хуже начинал лишь Ходдл – 21%
Грэм Поттер выиграл лишь 38% из первых 24 игр в «Челси».
Это второй худший результат в истории клуба. Только у Гленна Ходдла в 1993 году было меньше – 21%.
Список худших тренеров «Челси» по проценту выигранных матчей после 24 игр выглядит так:
1. Гленн Ходдл – 21%
2. Грэм Поттер – 38%
3. Руд Гуллит – 42%
4. Гус Хиддинк (во время второго прихода в клуб в 2015-м году, 22 матча) – 42%
5. Клаудио Раньери – 46%
6. Фрэнк Лэмпард – 50%
7. Джанлука Виалли – 54%
8. Рафаэль Бенитес – 54%
9. Андре Виллаш-Боаш – 63%
10. Жозе Моуринью (во время второго приход в клуб в 2013-м году) – 63%.
Что ж за люди )))
Всю таблицу тут можно увидеть https://www.sports.ru/tribuna/blogs/chelseaman/3116812.html
Де Дзерби передает привет, кста. И зарубежные фаны Брайтона тоже.
Поттер построил симпатичный "Брайтон", с которым занял девятое место в прошлом сезоне. Отличный результат с таким клубом. Поттер точно заслужил попробовать в клубе побольше. А если звать в топовые команды только тех, кто работал с топами, откуда будут браться новые большие тренеры?
Без нормальных вложений топ команду не построить :)
С непростым соперником )))