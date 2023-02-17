Поттер выиграл 38% из первых 24 игр в «Челси». За 30 лет хуже начинал лишь Ходдл – 21%

выиграл лишь 38% из первых 24 игр в «Челси».

Это второй худший результат в истории клуба. Только у в 1993 году было меньше – 21%.

Список худших тренеров « » по проценту выигранных матчей после 24 игр выглядит так:

1. Гленн Ходдл – 21%

2. Грэм Поттер – 38%

3. – 42%

4. (во время второго прихода в клуб в 2015-м году, 22 матча) – 42%

5. – 46%

6. – 50%

7. – 54%

8. Рафаэль Бенитес – 54%

9. – 63%

10. (во время второго приход в клуб в 2013-м году) – 63%.