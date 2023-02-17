Поттер выиграл 38% из первых 24 игр в «Челси». За 30 лет хуже начинал лишь Ходдл – 21%

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Грэм Поттер выиграл лишь 38% из первых 24 игр в «Челси».

Это второй худший результат в истории клуба. Только у Гленна Ходдла в 1993 году было меньше – 21%.

Список худших тренеров «Челси» по проценту выигранных матчей после 24 игр выглядит так:

1. Гленн Ходдл – 21%

2. Грэм Поттер – 38%

3. Руд Гуллит – 42%

4. Гус Хиддинк (во время второго прихода в клуб в 2015-м году, 22 матча) – 42%

5. Клаудио Раньери – 46%

6. Фрэнк Лэмпард – 50%

7. Джанлука Виалли – 54%

8. Рафаэль Бенитес – 54%

9. Андре Виллаш-Боаш – 63%

10. Жозе Моуринью (во время второго приход в клуб в 2013-м году) – 63%.

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29 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Давид Agabekyan
Последняя команда чемпионата без тренера это непростая команда? А кто простая?
Ни одного плюса мне …
Что ж за люди )))
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Rojo Crio
Есть к чему стремиться, получается.
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Пенс
Ответ DolJun
если честно то никогда не оценивал тренеров в таком ключе. из тех тренеров что были я был плохо настроен только к сарри, и не зря. поттер в тяжелом положении, но и сам он визуально мало что делает для того чтобы его улучшить. мне просто интересно следить за клубом чисто из глорских соображений.
понял, спасибо за ответ.
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DrSlyozkin
Ответ Flavius
Хотелось бы ещё узнать какие результаты были у Тухеля
67% у Тухеля
Всю таблицу тут можно увидеть https://www.sports.ru/tribuna/blogs/chelseaman/3116812.html
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DolJun
Ответ Пенс
как думаешь, он подходящий тренер для Челси (Поттер)?
если честно то никогда не оценивал тренеров в таком ключе. из тех тренеров что были я был плохо настроен только к сарри, и не зря. поттер в тяжелом положении, но и сам он визуально мало что делает для того чтобы его улучшить. мне просто интересно следить за клубом чисто из глорских соображений.
+1
-1
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Пенс
Ответ DolJun
лучше поттера в этом челси был бы только шон дайч
как думаешь, он подходящий тренер для Челси (Поттер)?
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БолельщикСоСтажем
Платформа 9 и 3/4 уже ожидает мистера Поттера, поезд из Лондона отправится совсем скоро
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Пенс
Ответ Уолтер Собчак
Не понимаю хейта в адрес Поттера и слов о том, что "Брайтон" его потолок. Ему как минимум нужно пройти предсезонку, а потом уже стоит судить о его работе. Гвардиола начинал в молодёжке "Барселоны", тоже до этого со звёздами не работал, а Клопп оказался в "Боруссии" после среднего "Майнца", где смог проявить себя. По логике этих комментаторов Клоппа не стоило звать в Дортмунд, ведь он никогда не тренировал большие клубы. Поттер построил симпатичный "Брайтон", с которым занял девятое место в прошлом сезоне. Отличный результат с таким клубом. Поттер точно заслужил попробовать в клубе побольше. А если звать в топовые команды только тех, кто работал с топами, откуда будут браться новые большие тренеры?
у чела было достаточно времени построить что-то. И перерыв на ЧМ. И две недели подготовки перед Фулхемом, одна перед ВХ. Но всё, что он делает это ходит под себя и оправдывается. Удачи Челси с этим процессом.
Де Дзерби передает привет, кста. И зарубежные фаны Брайтона тоже.
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Иван Новиков
А вы госдолг Америки видели?
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Уолтер Собчак
Не понимаю хейта в адрес Поттера и слов о том, что "Брайтон" его потолок. Ему как минимум нужно пройти предсезонку, а потом уже стоит судить о его работе. Гвардиола начинал в молодёжке "Барселоны", тоже до этого со звёздами не работал, а Клопп оказался в "Боруссии" после среднего "Майнца", где смог проявить себя. По логике этих комментаторов Клоппа не стоило звать в Дортмунд, ведь он никогда не тренировал большие клубы.

Поттер построил симпатичный "Брайтон", с которым занял девятое место в прошлом сезоне. Отличный результат с таким клубом. Поттер точно заслужил попробовать в клубе побольше. А если звать в топовые команды только тех, кто работал с топами, откуда будут браться новые большие тренеры?
+3
0
+3
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ZamoRano
Комментарий удален
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BZB
Гленн Ходдл-легенда!
0
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DolJun
лучше поттера в этом челси был бы только шон дайч
+2
-3
-1
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Flavius
Хотелось бы ещё узнать какие результаты были у Тухеля
+1
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Burel
шикарная неустойка скоро ждёт Волшебника 💰💳💲💵
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wolkov
волшебник👍👍👍
0
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Гусеконь
Смог превзойти Гуллита. По тому вообще казалось, что он тренер первый день и понятия не имеет что делать
+2
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Burel
Ответ Patriarkh Kirill
Дайте ему волшебную палочку и миллиард фунтов!
верните Ламперда !!
+1
-3
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Давид Agabekyan
Ответ OldRedWhite
Достойно смотрелись в Дортмунде и есть хорошие шансы на победу завтра ! С непростым соперником )))
Последняя команда чемпионата без тренера это непростая команда? А кто простая?
+14
0
+14
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Вадим Слуцкий
Г. Поттер. Этим всё сказано.
0
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Momos
Сложно представить, что можно выдать статистику хуже, чем у Гуллита. Такой великий игрок и при этом полностью бездарный тренер
0
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Фанат Лионеля Месси
Ещё 1 новость о Челси ,где Должун не оставит свой гениальный комментарий
+1
-2
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Дмитрий Гудков
Интересно сколько у Ходдла было на трансферы?
0
0
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Фанат Лионеля Месси
А что вы хотели
Без нормальных вложений топ команду не построить :)
+2
-2
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OldRedWhite
Ответ sonna
Брайтон его максимум
Достойно смотрелись в Дортмунде и есть хорошие шансы на победу завтра !
С непростым соперником )))
0
-4
-4
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