Тарасова о российском футболе: «Не хватает квалифицированных и выдающихся тренеров. Игроки мало тренируются и не так»

Татьяна Тарасова считает, что в российском футболе не хватает квалифицированных тренеров.

«В российском футболе не хватает квалифицированных и выдающихся тренеров. Такие тренеры рождаются не каждый год. Не хватает менталитета победителей? Дело не столько в менталитете – весь вопрос в тренировках, в построении каждодневной работы, улучшении и развитии способностей каждого из футболистов.

У каждого есть достоинства и недостатки, а из этого уже нужно формировать команду. Футболисты мало тренируются и не так. Все идет от тренеров, а потом уже от настроя. Как бы ты ни настроился, если ты не можешь бежать, то не побежишь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.