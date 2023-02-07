Тарасова о российском футболе: «Не хватает квалифицированных и выдающихся тренеров. Игроки мало тренируются и не так»
Татьяна Тарасова считает, что в российском футболе не хватает квалифицированных тренеров.
«В российском футболе не хватает квалифицированных и выдающихся тренеров. Такие тренеры рождаются не каждый год. Не хватает менталитета победителей? Дело не столько в менталитете – весь вопрос в тренировках, в построении каждодневной работы, улучшении и развитии способностей каждого из футболистов.
У каждого есть достоинства и недостатки, а из этого уже нужно формировать команду. Футболисты мало тренируются и не так. Все идет от тренеров, а потом уже от настроя. Как бы ты ни настроился, если ты не можешь бежать, то не побежишь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
СЕЛЕКЦИЯ...
Главное лучших спортсменов отобрать у всех тренеров страны, а результаты себе приписать...
Еще и судей подкупить...
Тут она непревзойденный мастер...
Но чтобы заявлять такое, о далеко не смежном с фигуркой виде спорта, надо быть глубоко в материале , а это наверняка не так. Есть большие сомнения, что она глубоко изучала методику тренировочного процесса в футболе и имеет информацию о том несоответствии, которое она приводит в своих рассуждениях, как аргумент
Личностей масштаба Бескова, Лобановского не хватает.
Мелочь какая то.
менталитет у нас не футбольный, хоть тысячу лучших тренеров на одного игрока поставь...
Я считаю Руководители рфс и РПЛ нужны другие.