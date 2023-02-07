Тарасова о российском футболе: «Не хватает квалифицированных и выдающихся тренеров. Игроки мало тренируются и не так»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу РФС Футбол

Татьяна Тарасова считает, что в российском футболе не хватает квалифицированных тренеров.

«В российском футболе не хватает квалифицированных и выдающихся тренеров. Такие тренеры рождаются не каждый год. Не хватает менталитета победителей? Дело не столько в менталитете – весь вопрос в тренировках, в построении каждодневной работы, улучшении и развитии способностей каждого из футболистов.

У каждого есть достоинства и недостатки, а из этого уже нужно формировать команду. Футболисты мало тренируются и не так. Все идет от тренеров, а потом уже от настроя. Как бы ты ни настроился, если ты не можешь бежать, то не побежишь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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40 комментариев

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Romaurinho
ах вот оно в чем дело - надо обязательно передать эту инфу
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kovfun-barrios
Там все такие же заслуженные пенсионеры, как и Тарасова, в прокатстве, Тутберидзе по сути самая молодая из них (да и та, не российский тренер, а грузинский), у неё и прыгают, у всех российских тренеров фигурнокатательных все ученички с ученицами полируют лёд на каждом выступлении своим телом, а не коньками.
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Олег М
Ответ Ебздрогыч
Тарасова откуда знает как тренируются футболисты?
Ты, чтобы больше плюсиков собрать, почему только 2 коммента оставляешь под одной новостью?? Надо сразу 10 настрочить☝️
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SERYK
Вот в футболе разбираются ВСЕ, а в своем родном виде спорта не могут бардак разгребсти)))
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edik_m11
Когда-то ее папа за полгода угробил футбольный ЦСКА, чудом избежали падения в первую лигу
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Кукич
Игроки в 20 лет чем то себя проявляют тут же дают большущий контракт и гарантированное место.Молодой игрок считает что жизнь удалась и постепенно теряет мотивацию,ЧСВ зато растет,считают пупом земли ( поведение Мичкова и Захаряна на льду и поле).Плюс некачественные тренеры, проталкивание детей по толщине кошелька родителей
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Sat397
Нужно глубже смотреть на ситуацию. Зачем нужны хорошие тренеры, если футбол в стране существует исключительно для распила "спонсорских" денег гос-компаний?
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garovatat
Прочитала сначала в полном изумлении - "Трусова о российском футболе"😅
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gift...!
Ответ Aleksandr Danilov
Думаете она не знает откуда берутся результаты в любом виде спорта?
знает...
СЕЛЕКЦИЯ...
Главное лучших спортсменов отобрать у всех тренеров страны, а результаты себе приписать...
Еще и судей подкупить...
Тут она непревзойденный мастер...
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Энгельберт Хампердинг
А фигуристы мало с клюшкой упражняются.
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Леван Мкртчян
Ответ Aleksandr Danilov
Думаете она не знает откуда берутся результаты в любом виде спорта?
Откуда берутся, может и знает,
Но чтобы заявлять такое, о далеко не смежном с фигуркой виде спорта, надо быть глубоко в материале , а это наверняка не так. Есть большие сомнения, что она глубоко изучала методику тренировочного процесса в футболе и имеет информацию о том несоответствии, которое она приводит в своих рассуждениях, как аргумент
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Peter Parker
Ответ Ебздрогыч
Игроки мало тренируются и не так: не отрабатывают прыжки, дорожки, вращения, хореография никакущая. Так Олимпиаду не выиграть!
Тарасова: футболисты должны брать пример с Гатагова, его пируэты на мировом уровне
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Капудастик
Верно толкует.
Личностей масштаба Бескова, Лобановского не хватает.

Мелочь какая то.
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Damien King
Представители фигурки упрямо лезут в футбол ради популярности, понимая, что домохозяйки кроме срачей в интернете ничего не приносят, а остальные фигурку не смотрят
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gift...!
о, ТАТ за футбол взялась...
менталитет у нас не футбольный, хоть тысячу лучших тренеров на одного игрока поставь...
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AuroraBorealis
Ответ Aleksandr Danilov
Думаете она не знает откуда берутся результаты в любом виде спорта?
Он не думает. Ему лишь бы коммент успеть настрочить. В этот раз первым не успел ))))))
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Romano de Roma
Может ещё мнение Филиппа Киркорова спросят про футбол?
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banchik1
Ну, у бати твоего футболистов тренировать тоже получилось так себе, надо сказать.
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Roman Roman
Ответ Ебздрогыч
Игроки мало тренируются и не так: не отрабатывают прыжки, дорожки, вращения, хореография никакущая. Так Олимпиаду не выиграть!
и вообще, почему им коньки не выдали?
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enrique rodriguez
И мяч у них шнуровкой наружу
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Леван Мкртчян
Ответ Ебздрогыч
Игроки мало тренируются и не так: не отрабатывают прыжки, дорожки, вращения, хореография никакущая. Так Олимпиаду не выиграть!
Наверное не все . Наверняка ,некоторые из них, очень даже отрабатывают прыжки , вращения и хореографию на танц-полах клубов Монако и Ибицы после белоснежных дорожек
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Hong Kil
Надо тренироваться на льду
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Aleksandr Danilov
Ответ Ебздрогыч
Тарасова откуда знает как тренируются футболисты?
Думаете она не знает откуда берутся результаты в любом виде спорта?
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СИ
Да разве дело в тренерах.
Я считаю Руководители рфс и РПЛ нужны другие.
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Nuraly Amirov
Материалов про стадион Слуцкого так и не появилось, но зато опять фигурка на футбольной ветке
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