Лебеденко о зарплатах футболистов: «Не стал бы преувеличивать. Во 2-й восьмерке разница с топами – в разы. С учителем или медсестрой не сравнить, но и не все можно позволить»
Игорь Лебеденко рассказал о разнице зарплат среди клубов РПЛ.
– Вам приходилось брать взаймы?
– У друзей и родных стараюсь не брать, а так – естественно. Ипотека, кредиты, все как у многих.
– Разве футболисты в России не настолько обеспечены, чтобы прожить без долгов?
– Ситуации разные бывают. Идет стройка, надо срочно что‑то купить. Платишь картой, залезаешь в кредитную часть.
– Хотите сказать, бывает такое, что вообще ничего за душой? Живете от зарплаты до зарплаты?
– Просто не очень верю в хранение наличных в чулках и прочее накопительство. Стараюсь вложиться во что‑то, если есть возможность.
И заработки футболистов не стал бы преувеличивать. В топ‑клубах – да, солидный уровень. В командах второй восьмерки, думаю, вы и сами знаете, сколько платят. С учителем или медсестрой не сравнить, но и не так, что можно все себе позволить. Разница с топами – в разы.
– Самое голодное время в вашей жизни?
– Девяностые, естественно. В кармане 10 рублей, покупали с друзьями батон и майонез, делили на троих, намазывали, ели. Потом тренировались на этих калориях. Шли на тренировку через весь рынок в Лужниках, иногда хватало на шаурму. Есть вроде можно, но из кого сделана – полнейшая загадка, – сказал нападающий «Торпедо».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Итого мы получаем на выходе 2 ляма. Или 160-170 в месяц. Конечно, это не мало, но я бы не сказал, что это много. Квартиру и машину всё равно в кредит брать будешь. Но уже не надо будет откладывать на телек или телефон, конечно.
Ну и да. 300 в фнл ещё довольно много. Многим и их не платят.
P.S
А вообще жить нужно уметь по средствам, и будет всем счастье. А то многие люди совершенно не умеют распоряжаться деньгами, и как вгонят себя в финансовую кабалу - всё, конец света, дескать. А кто в этом виноват?