Лебеденко о зарплатах футболистов: «Не стал бы преувеличивать. Во 2-й восьмерке разница с топами – в разы. С учителем или медсестрой не сравнить, но и не все можно позволить»

Теги Игорь Лебеденко премьер-лига Россия Торпедо Матч ТВ деньги Футбол

Игорь Лебеденко рассказал о разнице зарплат среди клубов РПЛ.

– Вам приходилось брать взаймы?

– У друзей и родных стараюсь не брать, а так – естественно. Ипотека, кредиты, все как у многих.

– Разве футболисты в России не настолько обеспечены, чтобы прожить без долгов?

– Ситуации разные бывают. Идет стройка, надо срочно что‑то купить. Платишь картой, залезаешь в кредитную часть.

– Хотите сказать, бывает такое, что вообще ничего за душой? Живете от зарплаты до зарплаты?

– Просто не очень верю в хранение наличных в чулках и прочее накопительство. Стараюсь вложиться во что‑то, если есть возможность.

И заработки футболистов не стал бы преувеличивать. В топ‑клубах – да, солидный уровень. В командах второй восьмерки, думаю, вы и сами знаете, сколько платят. С учителем или медсестрой не сравнить, но и не так, что можно все себе позволить. Разница с топами – в разы.

– Самое голодное время в вашей жизни?

– Девяностые, естественно. В кармане 10 рублей, покупали с друзьями батон и майонез, делили на троих, намазывали, ели. Потом тренировались на этих калориях. Шли на тренировку через весь рынок в Лужниках, иногда хватало на шаурму. Есть вроде можно, но из кого сделана – полнейшая загадка, – сказал нападающий «Торпедо».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

19 комментариев

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Хамыч
Ответ ZamoRano
Не, те кто реально жил в 90е бедно, помнят, что лучшая еда это купить роллтон за три рубля, поломать его не открывая, приправой посыпать и хавать)) я этот вкус помню до сих пор!
Опять сказки про тяжёлые 90-е ... Жил и не тужил и бич пакетами не питался
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Alon Raven
Ответ Black Phoenix
Про зарплаты в ФНЛ можно вообще не заикаться тогда *смеётся* P.S А вообще жить нужно уметь по средствам, и будет всем счастье. А то многие люди совершенно не умеют распоряжаться деньгами, и как вгонят себя в финансовую кабалу - всё, конец света, дескать. А кто в этом виноват?
Так он их ФНЛ и пришёл.
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Jeicob Harlon
тогда ещё кубики такие были,кажется галина бланка,в стакан кипятка бросали и с хлебом хавали,и это казалось престижно
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Alon Raven
Ответ Алексей Ненахов
Зарплата учителя 30-40 т , зарплата даже во второй половины таблицы от 500т в месяц , ну-ну ..
От? В Торпедо зп ДО 500. Как и у большинства остальных. Средняя в районе 150. Потому что эти клубы живут чуть лучше, чем в ФНЛ, откуда Торпедо и пришёл.
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Alon Raven
Ответ Александр Бугаев
Разве хоть кто-то в мире может себе прям "всё позволить"? Это максимально странный показатель.
Пол Аллен. Ему все мало-мальски крупные IT компании платят каждый год не малые суммы. Он уже много лет только и делает, что живёт на яхте - а это невероятно дорого, ведь самое дорогое в яхте - обслуживание. Может он и не в списке самых богатых, но явно первый в списке по прибыли.
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Alon Raven
Ответ el ruso guapo
Даже если взять зп фнл это 250к в среднем. Конечно, если измерять в соотношение зп рпл 60 млн руб в год и 5 фнл это существенно. Но если сравнивать 5 млн фнл и 300 тысяч рублей среднего гражданина , то это ещё существенней) поэтому, да, кто-то может сразу купить огромный дом, кто-то хорошую квартиру, а кто-то заплатить за коммуналку.
С этих 3.5 отдай 720 налога, ещё столько же юристу, массажисту и тд, ведь спорт съедает много здоровья и многие хотят обогатиться за чужой счёт. У нас вон рядом больница есть, где всегда есть как минимум один футболист. Потому что помимо серьёзных травм есть ещё и мелкие - о них даже не сообщают. Но лечить надо.
Итого мы получаем на выходе 2 ляма. Или 160-170 в месяц. Конечно, это не мало, но я бы не сказал, что это много. Квартиру и машину всё равно в кредит брать будешь. Но уже не надо будет откладывать на телек или телефон, конечно.

Ну и да. 300 в фнл ещё довольно много. Многим и их не платят.
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el ruso guapo
Ответ Dvapyatdesyat
Ну поболее то средний гражданин то получает)) даже если не сильно верить официальным данным
Ну не знаю, в Питере средняя зп 40к. Это ещё неплохо, кстати. Я не говорю про бедных бюджетников. В регионах, я думаю, не стоит говорить какая средняя)
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Dvapyatdesyat
Ответ el ruso guapo
Даже если взять зп фнл это 250к в среднем. Конечно, если измерять в соотношение зп рпл 60 млн руб в год и 5 фнл это существенно. Но если сравнивать 5 млн фнл и 300 тысяч рублей среднего гражданина , то это ещё существенней) поэтому, да, кто-то может сразу купить огромный дом, кто-то хорошую квартиру, а кто-то заплатить за коммуналку.
Ну поболее то средний гражданин то получает)) даже если не сильно верить официальным данным
+1
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Alon Raven
Ответ ZamoRano
Не, те кто реально жил в 90е бедно, помнят, что лучшая еда это купить роллтон за три рубля, поломать его не открывая, приправой посыпать и хавать)) я этот вкус помню до сих пор!
Так хлеб дешевле. И сытнее.
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Рафик Маркес
В ФНЛ средняя з/п 200-250 тыс руб. На эти деньги можно очень хорошо жить. Во второй восьмерке РПЛ соответственно еще выше. И им оказывается мало, "не всё можно позволить"
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ZamoRano
Не, те кто реально жил в 90е бедно, помнят, что лучшая еда это купить роллтон за три рубля, поломать его не открывая, приправой посыпать и хавать)) я этот вкус помню до сих пор!
+6
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Владислав Цыба
На футболе моют деньги. Потому клубы и не частные во многом. Дзюба вон з/п себе выбил. Всё пойдёт ему или кому-то нужно часть отдать? Так и со многими футболистами. Хочешь играть за нас? Да, отдай дяде Пете столько процентов. Если бы там было всё ок, то наши футболисты получали бы как учителя и врачи.
+1
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el ruso guapo
Даже если взять зп фнл это 250к в среднем. Конечно, если измерять в соотношение зп рпл 60 млн руб в год и 5 фнл это существенно. Но если сравнивать 5 млн фнл и 300 тысяч рублей среднего гражданина , то это ещё существенней) поэтому, да, кто-то может сразу купить огромный дом, кто-то хорошую квартиру, а кто-то заплатить за коммуналку.
+6
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+4
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Арсений Элин
во второй лиге зп как раз как у бюджетников(30-120т),выше только в клубах под задачу выхода....но тоже далеко не в долларах....а вот в ллм(первая лига) уже начинают играть миллионеры...
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Александр Бугаев
Разве хоть кто-то в мире может себе прям "всё позволить"? Это максимально странный показатель.
+1
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Алексей Ненахов
Зарплата учителя 30-40 т , зарплата даже во второй половины таблицы от 500т в месяц , ну-ну ..
0
0
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Russ Ivan
Вот не повезло бедняжке, хочется ведь позволить всё и сразу...
+2
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Black Phoenix
Про зарплаты в ФНЛ можно вообще не заикаться тогда *смеётся*

P.S

А вообще жить нужно уметь по средствам, и будет всем счастье. А то многие люди совершенно не умеют распоряжаться деньгами, и как вгонят себя в финансовую кабалу - всё, конец света, дескать. А кто в этом виноват?
+2
-1
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Ебздрогыч
Это такой флешмоб - пожалейте бедных российских футболистов из подвала премьер-лиги и ФНЛ? Может им на еду и ипотеку скинуться?
+13
-5
+8
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