Карло Анчелотти: «Меня мало волнует, останется Асенсио в «Реале» или уйдет»
Карло Анчелотти высказался о будущем Марко Асенсио.
«Мне кажется, Асенсио выглядит хорошо. Я не знаю, останется он или нет. Марко может остаться или не остаться, я не знаю, меня это мало волнует.
У нас очень важный вызов в этом сезоне. Главное, что он вносит свой вклад, как и в прошлом году.
Пусть продолжает в том же духе, а клуб примет самое правильное решение», – сказал тренер «Реала».
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Слова Анчи звучали так:
Будущее Асенсио? Я не знаю, что он будет делать. И мне всё равно. Важно то, как он играет сейчас. Потом он обсудит это с клубом.
Жалкий клуб
Вообще Реалу пора провести чистку и продать лишних игроков (Азар, Асенсио)