Карло Анчелотти: «Меня мало волнует, останется Асенсио в «Реале» или уйдет»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Марко Асенсио Футбол

Карло Анчелотти высказался о будущем Марко Асенсио.

«Мне кажется, Асенсио выглядит хорошо. Я не знаю, останется он или нет. Марко может остаться или не остаться, я не знаю, меня это мало волнует.

У нас очень важный вызов в этом сезоне. Главное, что он вносит свой вклад, как и в прошлом году.

Пусть продолжает в том же духе, а клуб примет самое правильное решение», – сказал тренер «Реала».

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10 комментариев

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dr. cage
Очень дешёвый байт..

Слова Анчи звучали так:
Будущее Асенсио? Я не знаю, что он будет делать. И мне всё равно. Важно то, как он играет сейчас. Потом он обсудит это с клубом.
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Андрей Хенто
Абсолютно не в таком контексте говорил Карло, а в том, что он не думает об его продлении и что руководство клуба принимает решение.
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Mamontilo
Ответ Glukinho
Я думаю, он сказал что-то вроде "я об этом не думаю", а тупой переводчик написал "меня мало волнует".
Наверняка Иско правильно на испанском понял месседж Карло - главное игры, а трансферы - это про межсезонье
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Garikus89
Ответ Glukinho
Я думаю, он сказал что-то вроде "я об этом не думаю", а тупой переводчик написал "меня мало волнует".
Не, он прямым текстом сказал «He may or may not stay, I don’t know, I don’t care much.”
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GuruFutbola
«Семья» 🤣🤣🤣
Жалкий клуб
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-5
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Budabuda
Ответ aidos_1979
Ну после таких слов поддержки от главного тренера, конечно же Асенсио должен рвать и метать)
интересно про Бензема он бы также сказал
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Artem Piatkov
Унизил он Асенсио таким высказыванием))

Вообще Реалу пора провести чистку и продать лишних игроков (Азар, Асенсио)
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Glukinho
Я думаю, он сказал что-то вроде "я об этом не думаю", а тупой переводчик написал "меня мало волнует".
+13
-1
+12
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aidos_1979
Ну после таких слов поддержки от главного тренера, конечно же Асенсио должен рвать и метать)
+22
-1
+21
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Kyancey
Главное, чтобы ушёл🤞
+1
-3
-2
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