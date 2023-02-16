Карло Анчелотти: «Меня мало волнует, останется Асенсио в «Реале» или уйдет»

высказался о будущем .

«Мне кажется, Асенсио выглядит хорошо. Я не знаю, останется он или нет. Марко может остаться или не остаться, я не знаю, меня это мало волнует.

У нас очень важный вызов в этом сезоне. Главное, что он вносит свой вклад, как и в прошлом году.

Пусть продолжает в том же духе, а клуб примет самое правильное решение», – сказал тренер « ».

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