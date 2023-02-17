Тони Кроос: «УЕФА создал никому не нужную Лигу наций, но вопросы ему не задают. Есть ощущение, что к нам уже не прислушиваются, вот почему важно выслушать предложение о Суперлиге»

Теги Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Тони Кроос Лига наций УЕФА Суперлига Европы Футбол

Хавбек «Реала» Тони Кроос раскритиковал создание Лиги наций, говоря о Суперлиге Европы.

Немецкий футболист выразил недоумение в связи с тем, что УЕФА создал новое международное соревнование, из-за которого график матчей стал еще более плотным.

«Думаю, мы слышим только точку зрения УЕФА, причем слишком часто, как по мне. Но почему для УЕФА нормально вводить Лигу наций, которая никому не нужна? И вдруг никто этой организации вопросы не задает.

Вот почему я думаю, что невероятно важно выслушать другие предложение – вроде создания Суперлиги Европы. Есть ощущение, что к нам больше не прислушиваются», – заявил Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

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20 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Лигу наций создали чтобы сборные не играли товарищеские матчи, и количество матчей в год больше не стало(если товарняки дополнительно не играть)
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Vitto
Объясните этому дблу что ЛН заменила товарняки. И да он уже почти закончил с футболом, что он собрался слушать?
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Игорь Климов
"Тони Кроос: УЕФА создал никому не нужную Лигу наций". (с) А кто-то говорил, что это важный турнир)
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Пинающий Достоинства
Кросс: УЕФА мафия
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blaugrano
Ну ведь прав Кроос. А с новым форматом еврокубков будет ещё больше и клубных матчей. Больше матчей - больше денег. Остальное не интересует безальтернативного Чеферина и его хозяина.
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Val Smith
Ответ Under
так не играй там, в чём проблема? вроде же никто не заставляет
Так и не играет, как это высказаться мешает. У него есть платформа и авторитет. Уверен что и за.....не игроки топ сборных приватно ему тоже самое говорят. Как раз высказавшись сейчас он может говорить открыто ничего не теряя.
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Футбол_это_жизнь
Уефашный сброд надо распускать и идти в суперлигу
Иначе это похороны футбола
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Saboroff
Дело говорит
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СуперНегр228
Кроос решил говорить на языке фактов
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Sanchello
Ответ Барсик Юрана
Фанатики Кринжа щас быстро настрочат, скажут, что Лига наций круче ЧМ
а фанатики полугнома что настрочат?
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Антон Киселёв
А когда "к вам" прислушивались? Ты наëмный работник, то что тебе в школе наплели про "демократию" во взрослом мире уже неактуально
Не верите? Посмотрите как только что судили Ювентус, который пока что за Суперлигу
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ARIGAMI ARIGAMI
УЕФА плевать на мнение общества
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GuruFutbola
Бедный кринж, кроме бадра никто не поддерживает
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Pushkin_CR7
Депутат))неужели заканчивать все же решил
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-1
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Барсик Юрана
Ответ Harryck
По поводу Лиги Наций он прав, хотя ему должно быть чуть более нейтрально, так как сам уже давно за сборную не играет.
Фанатики Кринжа щас быстро настрочат, скажут, что Лига наций круче ЧМ
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cifrovoy555@icloud.com
Ответ Under
так не играй там, в чём проблема? вроде же никто не заставляет
Так он и без твоего мнения там не играет
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Константин Эсперов
Ответ Harryck
По поводу Лиги Наций он прав, хотя ему должно быть чуть более нейтрально, так как сам уже давно за сборную не играет.
Поэтому он может нейтрально ответить
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Under
так не играй там, в чём проблема?
вроде же никто не заставляет
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Барсик Юрана
Очередной некрасивый футболист
+1
-5
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Harryck
По поводу Лиги Наций он прав, хотя ему должно быть чуть более нейтрально, так как сам уже давно за сборную не играет.
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0
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