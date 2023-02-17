Тони Кроос: «УЕФА создал никому не нужную Лигу наций, но вопросы ему не задают. Есть ощущение, что к нам уже не прислушиваются, вот почему важно выслушать предложение о Суперлиге»
Хавбек «Реала» Тони Кроос раскритиковал создание Лиги наций, говоря о Суперлиге Европы.
Немецкий футболист выразил недоумение в связи с тем, что УЕФА создал новое международное соревнование, из-за которого график матчей стал еще более плотным.
«Думаю, мы слышим только точку зрения УЕФА, причем слишком часто, как по мне. Но почему для УЕФА нормально вводить Лигу наций, которая никому не нужна? И вдруг никто этой организации вопросы не задает.
Вот почему я думаю, что невероятно важно выслушать другие предложение – вроде создания Суперлиги Европы. Есть ощущение, что к нам больше не прислушиваются», – заявил Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.
Иначе это похороны футбола
Не верите? Посмотрите как только что судили Ювентус, который пока что за Суперлигу
вроде же никто не заставляет