Кроос о Суперлиге: «Идея заслуживает шанса. УЕФА – отнюдь не добрые самаритяне»
Хавбек «Реала» Тони Кроос высказался в поддержку создания Суперлиги Европы.
«Я думаю, мы увидим Суперлигу, и на то есть несколько причин. Сама идея изменилась и заслуживает того, чтобы ее услышать.
Если внимательно посмотреть на ситуацию со всех сторон, то можно увидеть, что УЕФА – это отнюдь не добрые самаритяне для футбольных фанатов, а Суперлига сейчас не планирует исключать какие-либо команды из числа кандидатов, там вообще не будет постоянных участников-основателей.
Это спортивное соревнование, открытый турнир, которым занимаются клубы, а не УЕФА. Им для этого УЕФА не нужен, как они считают.
Я думаю, что эта идея заслуживает как минимум еще одного шанса», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.
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Будет тоже самое, но в масштабе Европы.
Ла-Лига, Бундес-Лига и прочие Лиги существуют фактически отдельно от УЕФА.
Они только отстегивают за то, что УЕФА дает эгиду. Обычный рекет из 90-х в межгосударственном масштабе.
Да, белковые?
не понимаю зачем ломать действующую систему, коротая работает отлично и приносит деньги, а футбол при этом есть по всей Европе. хотя нет, понимаю: Ювентусу и Барселоне срочно нужно закрыть свои долги за счёт всех остальных. но таже АПЛ уже Суперлига по деньгам, англичанам, которые раскачали эту лигу до нынешних размеров эти чайки с Суперлигой нафиг не сдались. и это стало понятно, когда в прошлый раз премьер-министр санкциями клубам грозил если они не выйдут из проекта.
Но если честно я бы хотел чтобы это произошло и уефа наконец перестали себя чувствовать особенными