Кроос о Суперлиге: «Идея заслуживает шанса. УЕФА – отнюдь не добрые самаритяне»

Хавбек « » высказался в поддержку создания .

«Я думаю, мы увидим Суперлигу, и на то есть несколько причин. Сама идея изменилась и заслуживает того, чтобы ее услышать.

Если внимательно посмотреть на ситуацию со всех сторон, то можно увидеть, что УЕФА – это отнюдь не добрые самаритяне для футбольных фанатов, а Суперлига сейчас не планирует исключать какие-либо команды из числа кандидатов, там вообще не будет постоянных участников-основателей.

Это спортивное соревнование, открытый турнир, которым занимаются клубы, а не УЕФА. Им для этого не нужен, как они считают.

Я думаю, что эта идея заслуживает как минимум еще одного шанса», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

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