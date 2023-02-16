Кроос о Суперлиге: «Идея заслуживает шанса. УЕФА – отнюдь не добрые самаритяне»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Тони Кроос Суперлига Европы Футбол

Хавбек «Реала» Тони Кроос высказался в поддержку создания Суперлиги Европы.

«Я думаю, мы увидим Суперлигу, и на то есть несколько причин. Сама идея изменилась и заслуживает того, чтобы ее услышать.

Если внимательно посмотреть на ситуацию со всех сторон, то можно увидеть, что УЕФА – это отнюдь не добрые самаритяне для футбольных фанатов, а Суперлига сейчас не планирует исключать какие-либо команды из числа кандидатов, там вообще не будет постоянных участников-основателей.

Это спортивное соревнование, открытый турнир, которым занимаются клубы, а не УЕФА. Им для этого УЕФА не нужен, как они считают.

Я думаю, что эта идея заслуживает как минимум еще одного шанса», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

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13 комментариев

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Madhamish
Ответ Stivi M.D.
Они не в состоянии это сделать. Им кажется, что они могут, но они даже не представляют с каким количеством нюансов им придется столкнуться
Ну здрасьте. А что такое АПЛ? В свое время несколько клубов собрались и учредили АПЛ. Теперь они ей рулят в той или иной степени успешно.
Будет тоже самое, но в масштабе Европы.
Ла-Лига, Бундес-Лига и прочие Лиги существуют фактически отдельно от УЕФА.
Они только отстегивают за то, что УЕФА дает эгиду. Обычный рекет из 90-х в межгосударственном масштабе.
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Stivi M.D.
Ответ Madhamish
Так и есть. УЕФА давно прогнила. Клубы должны сами организовывать соревнования, без посредников, забирающих львиную долю.
Они не в состоянии это сделать. Им кажется, что они могут, но они даже не представляют с каким количеством нюансов им придется столкнуться
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Эльдар Сулейманов
Ответ VanyaVanya063
Вот интересно будь в этой Суперлиги хотя бы один российской клуб его бы исключили из лиги так же как сейчас УЕФА, вопрос для размышления...
Конечно для страны изгоя нет места ни где. А как ты думал
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Эльдар Сулейманов
УЕФА надо разрушить как организацию это корупционеры и для футбола ни чего не делают. Максимум их дело если хотят это ЧМ и ЧЕ клубный футбол они не должны доить. За их вшивые копейки поэтому клубы не хотят особо бороться и дешёвые медали победителям ЛЧ дают тоже пусть себе оставят
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Jadie James
Газпром сейчас заявит о спонсорстве Суперлиги, чтоб затащить туда Зенит.
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VanyaVanya063
Вот интересно будь в этой Суперлиги хотя бы один российской клуб его бы исключили из лиги так же как сейчас УЕФА, вопрос для размышления...
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Денис Капитонов
Главное, что у Переса самые благородные мотивы. И он конечно же не будет занимать ключевую административную должность в проекте.
Да, белковые?
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zer
лол, а организаторы Суперлиги добрые самаритяне?) Тони лицемерно делает вид, что тут есть добрые и злы, хотят тут просто замешаны огромные бабки и разные интересы.

не понимаю зачем ломать действующую систему, коротая работает отлично и приносит деньги, а футбол при этом есть по всей Европе. хотя нет, понимаю: Ювентусу и Барселоне срочно нужно закрыть свои долги за счёт всех остальных. но таже АПЛ уже Суперлига по деньгам, англичанам, которые раскачали эту лигу до нынешних размеров эти чайки с Суперлигой нафиг не сдались. и это стало понятно, когда в прошлый раз премьер-министр санкциями клубам грозил если они не выйдут из проекта.
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pashka_86
Как говорится в тихом омуте 😅
Но если честно я бы хотел чтобы это произошло и уефа наконец перестали себя чувствовать особенными
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Madhamish
Так и есть. УЕФА давно прогнила. Клубы должны сами организовывать соревнования, без посредников, забирающих львиную долю.
+11
-2
+9
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ZarvuR2020
"Не то что господин Перес" - добавил полузащитник Реала .
+1
-3
-2
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Экспертное мнение
Откуда Тони знает жителей Самары
+22
-2
+20
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RealJericho
Тони, поддерживаю!
+28
-2
+26
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