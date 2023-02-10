Президент «Оренбурга» о Писарском: «Недоволен, как осуществлен трансфер в «Крылья», и тем, что происходило вокруг. С агентами разбирайтесь, а не с «Зенитом»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург Василий Еремякин Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Президент «Оренбурга» рассказал, что вызвало недовольство в трансфере Владимира Писарского в «Крылья Советов».

«Недоволен не переходом Писарского в «Крылья», а тем, как осуществлен был трансфер и тем, что вокруг этого происходило. Других недовольств у меня нет.

Было ли предложение от «Зенита»? В декабре они свою позицию высказали. Не могу говорить за питерский клуб. С агентами разбирайтесь, а не с «Зенитом», – сказал Василий Еремякин.

Футболист перешел в самарский клуб в декабре 2022 года.

Отступные Писарского для «Зенита» – 200 млн рублей, для других клубов – 1 млрд. Его смогут выкупить через 1,5 года

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1 комментарий

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Никита Самарин
У Оренбурга достаточно качественный менеджмент, так что потерю Писарского переживут.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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