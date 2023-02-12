«Оренбург» потребовал 10 000 евро у румынского «Униря Деж» за отказ от матча
«Оренбург» обратился в румынский клуб «Униря Деж» с просьбой о компенсации за отмену матча.
Товарищеский матч между этими командами должен был состояться 7 февраля, но за день до игры стало известно, что «Униря Деж» отказывается от его проведения.
«Мы отправили письмо в румынский клуб «Униря Деж» о возмещении неустойки в размере 10000 евро за отмену матча. Пока ответа от них не было», – заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.
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