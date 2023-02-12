«Оренбург» потребовал 10 000 евро у румынского «Униря Деж» за отказ от матча

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Румыния Оренбург ТАСС деньги Василий Еремякин Футбол

«Оренбург» обратился в румынский клуб «Униря Деж» с просьбой о компенсации за отмену матча.

Товарищеский матч между этими командами должен был состояться 7 февраля, но за день до игры стало известно, что «Униря Деж» отказывается от его проведения.

«Мы отправили письмо в румынский клуб «Униря Деж» о возмещении неустойки в размере 10000 евро за отмену матча. Пока ответа от них не было», – заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

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2 комментария

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Тиджани Бабангида
Требования «Оренбурга» вполне законны
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
С уваженьем... Дата. Подпись
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем... в "Спортлото"!🤣
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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